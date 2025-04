Cannes: filme de Kleber Mendonça Filho é selecionado para festival

Filme "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, é selecionado para competição oficial do Festival de Cinema de Cannes / Crédito: Victor Jucá/Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, 10, a organização do Festival de Cannes anunciou a primeira leva de filmes selecionados para a 78ª edição do evento francês. “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, é o único brasileiro e latino-americano a compor a competição principal. Será o terceiro filme do cineasta pernambucano na mostra, seguido dos sucessos “Aquarius” (2016) e “Bacurau” (2019), o último tendo vencido o Prêmio do Júri no mesmo ano em que o histórico “Parasita”, de Bong Joon-Ho, conquistou a Palma de Ouro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 2023, Kleber exibiu também “Retratos Fantasmas”, documentário sobre os cinemas de rua de Recife, fora de competição. Neste ano, o filme do brasileiro estreia ao lado de cineastas como Jafar Panahi, Kelly Reichardt e Irmãos Dardenne. Festival de Cannes: Filme selecionado é thriller ambientado no Brasil da década de 1970 "O Agente Secreto" é um thriller ambientado no Brasil de 1977. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. Leia também | Wagner Moura, o charme baiano que conquistou Hollywood O filme é estrelado por Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Alice Carvalho, Edilson Filho e grande elenco.

Festival de Cannes: cearense Karim Aïnouz fica de fora da seleção oficial Em 2024, “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, foi o único brasileiro da seleção oficial. Para a edição de 2025, jornalistas especializados projetavam o retorno do cineasta cearense com o filme “Rosebush Pruning”, estrelado por Callum Turner e Elle Fanning. A seleção anunciada hoje também deixou de fora outros nomes especulados, como Terrence Malick, Spike Lee e Lynne Ramsay. O festival, porém, ainda deve adicionar mais filmes à seleção nas próximas semanas. Considerado um dos maiores festivais de cinema do mundo, o evento acontecerá de 13 a 24 de maio na cidade de Cannes, na França, com cobertura exclusiva do O POVO. Este será o retorno do jornal ao evento. Em 2024, O POVO também esteve no festival.