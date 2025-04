Série de filmes sobre os Beatles anuncia elenco principal; confira

Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan e Joseph Quinn vão representar John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, respectivamente, nos filmes individuais do The Beatles / Crédito: Reprodução/Instagram @thebeatles

Após meses de especulação sobre os possíveis atores que vão interpretar os Beatles no cinema, o elenco foi finalmente confirmado nesta terça-feira, 1º, nas redes sociais da banda britânica que marcou a música mundial. Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan e Joseph Quinn vão representar John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, respectivamente, nas cinebiografias individuais dos artistas.

Com direção de Sam Mendes, o cineasta britânico embarca na missão de apresentar, em quatro longas-metragens, as perspectivas de cada membro dos Beatles, desde suas vidas pessoais às trajetórias como músicos. Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan e Joseph Quinn vão representar John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, respectivamente, nos filmes individuais do The Beatles Crédito: Reprodução/Instagram @thebeatles As filmagens devem iniciar em 2026 e os filmes estão previstos para serem lançados, simultaneamente, em abril de 2028, conforme divulgou o The New York Times. "Vingadores Doomsday": com elenco completo, saiba tudo sobre o filme da Marvel

Conheça os atores que vão interpretar os Beatles no cinema: Harris Dickinson (John Lennon) Ator e escritor, Harris Dickinson nasceu no Reino Unido e iniciou sua trajetória artística em 2017 com o drama independente “Beach Rats”. Em 2019, viveu o Príncipe Phillip na adaptação da Disney “Malévola: Dona do Mal”. Também integrou o elenco de “The King's Man” (2021), “Triângulo da Tristeza” (2022) e “Babygirl” (2024). Harris Dickinson será John Lennon em novo filme do The Beatles Crédito: Outplay/Divulgação John Lennon, do The Beatles, será interpretado por Harris Dickinson em novo filme Crédito: Reprodução/Instagram @thebeatles Paul Mescal (Paul McCartney) Nascido na Irlanda, Paul Mescal ganhou reconhecimento internacional com a série “Normal People” (2020), tendo vencido o prêmio BAFTA em Melhor Ator de Televisão, além de ter sido indicado ao Emmy e Critics' Choice. No cinema, estrelou “Aftersun” (2022), “All of Us Strangers” (2023) e “Gladiador II” (2024).

Paul Mescal será Paul McCartney em novo filme do The Beatles Crédito: Disney Pictures/Divulgação Paul McCartney, do The Beatles, será interpretado por Paul Mescal em novo filme Crédito: Reprodução/Instagram @thebeatles Barry Keoghan (Ringo Starr) Com carreira iniciada em 2011, o irlandês Barry Keoghan possui uma trajetória artística extensa que conta com os filmes “The Killing of a Sacred Deer” (2017), “Dunkirk” (2017), “American Animals” (2018), “Calm With Horses” (2019), “Eternos” (2021), “Os Banshees de Inisherin” (2022) e “Saltburn” (2023). Barry Keoghan será Ringo Starr em novo filme do The Beatles Crédito: Disney Pictures/Divulgação Ringo Starr, do The Beatles, será interpretado por Barry Keoghan em novo filme Crédito: Reprodução/Instagram @thebeatles