Brasileiro Retratos Fantasmas é listado como Melhor Filme do Ano

Ambientado no centro de Recife, durante o século XX, a produção explora a história do centro da cidade e do próprio cineasta a partir das salas de cinema de rua da região.

Kleber utilizou de suas redes sociais para celebrar a colocação do filme na lista do Indie Wire. "Beleza pura", comemorou o diretor na publicação no X (antigo Twitter).

Vale mencionar que os filmes “O Som ao Redor” e “Aquarius”, do diretor pernambucano, foram incluídos na lista dos 10 Melhores do Ano no The New York Times.