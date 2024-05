Festival de Cannes: veja todos os vencedores da premiação em 2024

O 77º Festival de Cinema de Cannes encerrou com a entrega da "Palma de Ouro". com Greta Gerwig liderando o júri; veja quais foram os vencedores de 2024

O 77º Festival de Cinema de Cannes chegou ao fim no sábado, dia 25, com a entrega de seu principal prêmio, a "Palma de Ouro", juntamente com uma homenagem honorária a George Lucas.

Qualquer um dos 22 filmes que estrearam no festival de Cannes era elegíveis para a "Palma de Ouro" e outros prêmios, como o Grande Prêmio, melhor atriz e melhor ator. Quem decidiu todos foram o júri de nove pessoas, presidido este ano por Greta Gerwig.

Além da renomada diretora, que atuou como presidente da bancada, outros nomes foram Ebru Ceylan, Lily Gladstone, Eva Green, Nadine Labaki, JA Bayona, Pierfrancesco Favino, Kore-eda Hirokazu e Omar Sy.