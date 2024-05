Motel Destino: conheça o filme brasileiro aplaudido em Cannes

Fábio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier em pôster do filme 'Motel Destino', de Karim Aïnouz Crédito: Divulgação

Nesta última quarta-feira, 22, foi a estreia do filme brasileiro "Motel Destino", do cearense Karim Aïnouz, no Festival de Cannes. O evento, sediado em Cannes, na França, é reconhecido como um dos maiores festivais de cinema do mundo. Na ocasião, "Motel Destino" foi ovacionado com aplausos durante doze minutos após o fim da sessão, que se encerrou ao som de "Coração", música de Dorgival Dantas, na versão da banda Aviões do Forró. O filme, protagonizado por Nataly Rocha, Iago Xavier e Fábio Assunção, retrata uma "história de amor", segundo o diretor.

Em seu portfólio, Karim Aïnouz conta com produções como "A Vida Invisível", "Madame Satã", "Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo" e "O Céu de Suely". Karim Ainouz se pronuncia sobre o filme "Motel Destino" Em seu discurso, ao término da exibição do filme, Aïnouz explica: "Eu me inspirei bastante na pornochanchada e no cinema noir. Posso resumir 'Motel Destino' como um thriller erótico, mas ele é, antes de tudo, uma história de amor. O amor entre um jovem periférico que vive à revelia de um sistema que o quer morto e uma mulher que resiste aos atentados do patriarcado contra a sua própria vida" Na ocasião, o diretor também se pronunciou sobre a felicidade de estar produzindo cinema novamente, após a pandemia do covid-19. "Depois de quatro anos de terror, estou muito feliz de ter podido voltar a filmar no Brasil e fazer um filme que celebra a vida, a alegria e a paz", alegra-se.