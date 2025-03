Vitalidade de Fernanda Montenegro faz ‘Vitória’ superar ‘Capitão América’

'Vitória', drama estrelado por Fernanda Montenegro, emociona apesar da simplicidade / Crédito: Suzanna Tierie/divulgação

Durante a intensa campanha internacional de “Ainda Estou Aqui” na busca bem-sucedida pelo Oscar, Fernanda Torres frustrava o tom melancólico de seus entrevistadores que se referenciavam à sua mãe, Fernanda Montenegro, como alguém do passado. Com uma percepção míope do cinema feito fora dos EUA, a imprensa americana não ultrapassava a memória da sua indicação por “Central do Brasil”, em 1999, com quase 70 anos.

Não poderiam imaginar o tanto que ela ainda trabalhou depois do icônico longa da década de 1990 - fazendo filmes, séries e até novelas. "Mamãe trabalha mais do que eu", Torres respondia, destacando uma carreira muito mais intensa e interminável.

Nesta semana, a estreia de “Vitória” nos cinemas brasileiros veio junto da sua “declaração de aposentadoria” do cinema, mas deixando as portas escancaradas para continuar no teatro até o fim. Confira sessões | 'Vitória', filme com Fernanda Montenegro estreia em Fortaleza Diante da sua idade, 95 anos, e da promoção tardia do filme direto no circuito comercial, além da troca de diretores após a morte súbita de Breno Silveira, muitos poderiam suspeitar que este seguiria fórmulas tradicionais dos filmes feitos para o consumo rápido da televisão. Ao contrário disso, mesmo tão comportado, a obra expõe a vitalidade de uma atriz dedicada à sua profissão insubstituível.

Antes de anunciar aposentadoria dos cinemas, Fernanda Montenegro protagoniza história real A trama é baseada na história real de Joana da Paz, mulher que denunciou uma rede de tráfico de drogas com envolvimento da polícia na Ladeira das Tabajaras, Zona Sul do Rio de Janeiro. Da janela da sua casa, ela reuniu sozinha evidências gravadas em fitas de VHS, colocando-se em risco direto dos dois lados da criminalidade. Fernanda encarna não só a solidão dessa mulher que luta do seu jeito, mas, principalmente, seu impulso de “consertar o mundo”. Mesmo negligenciada diversas vezes, seu gesto acabou transformando a realidade.

'Vitória': polêmicas e bastidores do filme com Fernanda Montenegro Apesar da limitação visível, narrando reviravoltas sem a densidade grave de alguém que confronta o mundo, “Vitória” é um filme até sofisticado da perspectiva técnica. Além das gravações em estúdio, sustentadas por uma direção de arte convincente nos ambientes fechados, há um interesse palpável em localizar sua audiência nesse Rio de Janeiro de 2005. Fernanda Montenegro caminha na rua por dias chuvosos, entra em mercados e explora a cidade.

A garra de Dona Nina, inevitavelmente, é a gravidade que faz tudo girar ao redor – muitas coisas acabam sobrando no caminho, especialmente porque o conflito entre polícia e imprensa nunca é exposto de forma convincente num contexto tão caro ao Brasil e ao Rio: a onipresença do crime. Nesse ponto, a trama escolhe ser simplista e muito apegada à polidez moral de sua protagonista, operando mais como uma homenagem do que como uma “história real”. O filme, porém, nunca parece meramente oportunista ou desnorteado porque Fernanda segura essa tensão até o fim. A cena que ela é sequestrada, por exemplo, dá uma força vital à sequência de acontecimentos imprevisíveis. Há um plano-sequência que se aproxima dela enquanto reage numa reunião de condomínio, com a câmera deslizando lentamente até seu rosto, que impressiona.