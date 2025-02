Vitória de Demi Moore no SAG Awards afeta Fernada Torres no Oscar?

Com a vitória no SAG Awards, a atriz Demi Moore chega forte para a premiação no Oscar 2025, mas a brasileira Fernanda Torres continua segurando favoritismo

Ela também disse ser grata por terem “destacado esse filme”, acrescentando que “normalmente, filmes de terror são ignorados e não vistos pela profundidade que podem conter”.

Essa vitória de Demi Moore às vésperas do Oscar 2025 pode chamar a atenção para um questionamento: o que ela significa para as chances de Fernanda Torres vencer a categoria de "Melhor Atriz"?

Entenda o que vitória de Demi Moore significa para o Oscar

Olhando para os anos anteriores, de 2020 a 2025, as vencedoras na categoria de Melhor Atriz do Oscar sempre haviam vencido pelo menos duas outras premiações importantes da temporada, como o Critics Choices Awards ou SAG Awards. A exceção foi em 2021 com Frances McDormand, que além do Oscar, venceu apenas o BAFTA da temporada.