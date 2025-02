Com refugiado judeu, ‘O Brutalista’ faz Oscar encarar Trump

Com quase quatro horas de duração, "O Brutalista" se fantasia de espetáculo em drama áspero sobre imigração nos EUA.

“Eles não querem a gente aqui”, grita o homem, ao volante, dirigindo em fúria enquanto atravessa uma noite de aflição. Sobrevivente do Holocausto , László Tóth é um fictício arquiteto húngaro que se viu obrigado a fugir da Europa para inventar uma nova vida nos EUA, a prometida nação da liberdade.

Com 3h36, o filme é dividido em quatro segmentos (abertura, dois capítulos e epílogo), além de um intervalo de 15 minutos que já faz parte da sua duração – um cronômetro regressivo surge na tela para situar o espectador que ache oportuno ir ao banheiro ou sair para comer.

Quando estreou no 81º Festival de Veneza , na mesma competição do brasileiro “Ainda Estou Aqui”, “O Brutalista” chacoalhou a audiência por conta de sua grande extensão.

Isso até o simpático “Anora”, do Sean Baker, tomar a dianteira com a vitória dos sindicatos de produtores e diretores. Mas o filme segue na corrida porque, de fato, é difícil não se impressionar pela sua robustez.

Cotado ao Oscar de Melhor Ator, Adrien Brody entrega uma performance fora do comum. Diante de tantas repetições e convenções dos dramas americanos, ele consegue ser explosivo mesmo com tanta contenção e intimidade. Ainda no começo, quando descobre que a esposa está viva, seu choro carinhoso inventa uma sutileza imprevisível e comovente.