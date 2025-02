Bafta: vitória de Ainda Estou Aqui pode aproximar Brasil do Oscar

Bafta 2025: saiba onde assistir o prêmio que indicou 'Ainda Estou Aqui' / Crédito: Divulgação/Sony Pictures; Divulgação/Bafta

O EE BAFTA Film Awards 2025, considerado o "Oscar inglês", pode ser um divisor de águas para o cinema brasileiro, especialmente para o filme Ainda Estou Aqui (2025), dirigido por Walter Salles. Com grandes chances de vitória na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, a produção brasileira pode conquistar uma visibilidade enorme neste domingo, 16 de fevereiro, ao competir com filmes de outros países como "Emilia Pérez" (França/México), "Tudo que Imaginamos Como Luz" (Índia), "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha) e "Kneecap" (Irlanda).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Qual a relação entre o BAFTA e o Oscar? O BAFTA é uma das premiações mais prestigiadas do calendário cinematográfico europeu, e sua relação com o Oscar é inevitável. A premiação britânica, realizada pela Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão, ocorrem enquanto as votações do Oscar continuam abertas.

O POVO+ | O legado de Fernanda Torres na corrida pelo Oscar A votação para o Oscar 2025 começou na terça-feira, 11 de fevereiro, e os votantes têm até 18 de fevereiro para enviar suas escolhas. Fernanda Torres posa com Demi Moore em evento pré-BAFTA Crédito: reprodução/Instagram

Ou seja, os vencedores do BAFTA 2025 podem influenciar diretamente as decisões dos votantes da Academia de Hollywood, o que aumenta ainda mais a importância de uma vitória no evento deste domingo, 16. Estrangeiros no BAFTA: quem são os favoritos? A categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa no BAFTA 2025 é considerada imprevisível. Até agora, alguns portais especializados apontam como favorito o longa "Emilia Pérez", que soma 11 indicações no prêmio britânico. No entanto, o filme francês enfrenta polêmicas que podem afetar seus votos, o que abre espaço para surpresas. Outros concorrentes, como "Tudo que Imaginamos Como Luz" e "Kneecap", não estão indicados ao Oscar, o que pode enfraquecer sua campanha para a vitória.

O filme conquistou prêmios como o de Melhor Roteiro no Festival de Veneza e o Prêmio do Público em diversos festivais internacionais, como o Vancouver International Film Festival e o Miami Film Festival GEMS. GLOBO DE OURO Fernanda Torres ganhou categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama Crédito: Robyn Beck / AFP A atriz Fernanda Torres, que interpreta a protagonista Eunice Paiva, já venceu o Globo de Ouro e o Satellite Awards de Melhor Atriz, além de conquistar o prêmio Virtuoso no Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara. Sua atuação foi amplamente elogiada, e sua presença na premiação de domingo, mesmo sem ser indicada ao BAFTA, pode influenciar positivamente a percepção dos votantes do Oscar.