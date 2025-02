Incêndio nos Estúdios Globo: confira tudo o que se sabe sobre o caso

Um incêndio de grande proporção atingiu os Estúdios Globo na tarde dessa terça-feira, 18, no Rio de Janeiro. As chamas destruíram partes das cidades cenográficas utilizadas como cenários para as novelas da emissora, mas no momento não havia gravações no local.

Os bombeiros foram acionados às 14h05min e o trabalho de conter as chamas foi realizado até o fim da tarde, quando as equipes iniciaram o trabalho de rescaldo das áreas atingidas para evitar que novos focos surgissem. As informações foram divulgadas pelo portal Correio 24 Horas.