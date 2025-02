Grande incêndio atinge Estúdios Globo e destrói cidade cenográfica

Incêndio de grande proporção atinge Estúdios Globo em Curicica / Crédito: Reprodução/Divulgação

Na tarde desta terça-feira, 18, um incêndio de grande proporção atingiu os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. As chamas destruíram parte da cidade cenográfica da novela Dona de Mim, próxima trama das 19 horas. O incêndio se alastrou com rapidez nos bastidores, assustando atores, produtores e outros funcionários da emissora. No momento do acidente, não havia gravação no local e não há feridos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em registros publicados nas redes sociais, as chamas alcançaram vários metros de altura e uma fumaça preta tomou conta da área. “De repente, tudo estava pegando fogo, foi assustador”, disse um integrante da equipe de produção que presenciou o começo do incidente.

VEJA TAMBÉM| Larissa Manoela retorna para Globo na novela 'Êta Mundo Melhor' A Globo se manifestou por meio de um comunicado oficial relatando que o 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) foram acionados para controlar o incidente. Além disso, ainda não foi divulgado o motivo do incêndio. Essa não é a primeira vez que as chamas tomam conta do Projac. Em 2022, outro incêndio destruiu parte do cenário da novela Todas as Flores, do Globoplay, mas não deixou ninguém ferido.

Por Anna Luiza Santos, Correio 24 horas Leia nota na íntegra Um incêndio, de causa ainda desconhecida, destruiu parte de uma das cidades cenográficas da próxima novela das 19h, ‘Dona de Mim’, e da próxima novela das 18h, ‘Êta Mundo Melhor’, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Os cenários afetados de ‘Dona de Mim’ e de ‘Êta Mundo Melhor’ estavam em fase final de construção e ainda não tinham sido utilizados para gravações.