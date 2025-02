Oscar 2025: Fernanda Torres tem vídeo mais assistido e comentado em novas publicações

O perfil da Academia de Artes Cênicas Cinematográficas publicou, na última sexta-feira, 14, mais vídeos promocionais com as indicadas ao Oscar de Melhor Atriz. As postagens são trechos das atuações que fizeram as atrizes serem reconhecidas pela maior premiação do cinema.

Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A Substância) e Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui) são indicadas que aparecem nos cortes escolhidos pela Academia.