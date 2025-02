Oscar abre votação popular a Melhor Filme e fará sorteio com público

A Academia de Artes inovou para o Oscar 2025 . Neste ano, foi aberta, no site oficial da premiação, uma votação para o público escolher seu filme favorito. No entanto, os votos não influenciarão na escolha do vencedor da estatueta, servindo apenas para um vídeo promocional.

Infelizmente, fãs brasileiros não poderão participar do sorteio . As regras estabelecem que apenas residentes legais nos Estados Unidos, maiores de 18 anos, podem se inscrever.

O POVO realizou uma enquete para descobrir quais são os filmes favoritos do público na principal categoria do Oscar deste ano.

Vale ressaltar que essa votação promocional não interfere na escolha oficial do vencedor da principal categoria do Oscar. Os premiados são definidos exclusivamente por membros selecionados pela Academia.

Oscar 2025: quem vai ganhar? VEJA votação atualizada

Com ampla vantagem, Ainda Estou Aqui lidera com 68,82% dos votos. Em segundo lugar, A Substância aparece com 7,53%, seguido por Wicked, que fecha o top 3 com 5,38%.