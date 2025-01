Enquete Oscar 2025: quem vai ganhar? Veja votação atualizada

Brasil disputa três categorias no Oscar 2025 com Ainda Estou Aqui. Premiação ocorre em 2 de março, durante o domingo de Carnaval; vote no Melhor Filme

Maior premiação do cinema, o Oscar 2025 será em 2 de março, com o Brasil indicado em três categorias. Vote na enquete em quem você acha que irá ganhar a categoria de 'Melhor Filme" .

Ainda, as produções mais comentadas do momento como Emilia Pérez, A Substância, Flow e Wicked também concorrem. A premiação será no próximo dia 2 de março - domingo de Carnaval no Brasil.