Premonição 6: veja novo trailer, data da estreia e tudo sobre o filme

A clássica franquia de terror Premonição, que marcou os anos 2000, está de volta com um novo capítulo. Premonição 6: Laços de Sangue (Final Destination: Bloodlines) teve seu trailer oficial divulgado pela Warner Bros. Pictures nesta segunda-feira, 3, reforçando a promessa de tensão, mortes brutais e reviravoltas macabras.

O sexto filme da saga chega quase 15 anos após o lançamento do último longa, Premonição 5 (2011). Dessa vez, a trama explora as origens da força sobrenatural responsável pelas tragédias da franquia, oferecendo uma nova perspectiva sobre o sentido de “justiça distorcida” da Morte.

O trailer já revela uma cena angustiante no melhor estilo da saga: uma morte provocada por um piercing e um ventilador de teto.

O elenco conta com Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Rya Kihlstedt, além de Brec Bassinger e Tony Todd.

Apesar dos títulos numerados de 1 a 6, a linha do tempo da saga segue uma ordem diferente:

Para quem quer revisitar a franquia antes da estreia do novo longa, os cinco primeiros filmes estão disponíveis nos serviços de streaming Max, Prime Video e Apple TV (por aluguel, a partir de R$ 7,90).

Com estreia marcada para 15 de maio, o longa promete resgatar a essência da franquia ao explorar o conceito da “justiça distorcida” da Morte. O filme será distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures, incluindo exibições em IMAX.

Premonição 5 Premonição (2000)

Premonição 2

Premonição 3

Premonição 4

Premonição 6: bilheteria da franquia

Desde o lançamento do primeiro filme, em 2000, a saga arrecadou mais de US$ 666 milhões mundialmente.

O longa mais rentável foi Premonição 4 (The Final Destination), com US$ 186 milhões em bilheteria global. Veja os números de cada filme, segundo o Box Office Mojo:

Premonição (2000): US$ 112,8 milhões

Premonição 2 (2003): US$ 90,9 milhões

Premonição 3 (2006): US$ 118,8 milhões

Premonição 4 (2009): US$ 186,1 milhões

Premonição 5 (2011): US$ 157,8 milhões

