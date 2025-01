Olívia Torres sobre o Oscar: 'Agora parece que temos chances reais'

Atriz de "Ainda Estou Aqui", Olívia Torres fala sobre indicações que filme recebeu ao Oscar e relação com Fernanda Torres / Crédito: Sony Pictures/Divulgação

Em entrevista ao O POVO News na manhã desta sexta-feira, 24, a atriz Olívia Torres, que integra o elenco do filme “Ainda Estou Aqui” como uma das filhas de Eunice Paiva, conversou com o jornalista Ítalo Coriolano e o crítico de cinema Arthur Gadelha sobre as indicações que o filme e Fernanda Torres receberam ao Oscar 2025. Para a artista, a filha de Fernanda Montenegro é uma das “pessoas mais especiais” presentes na indústria cinematográfica brasileira. “Não só no cinema, na literatura — ela é muito impressionante no teatro. E realmente ser ela que está, junto com o Walter e o Selton levando o filme pro mundo, é a melhor das situações para o Brasil”, celebrou.

Assine agora "Doce, divertida e inteligente" são alguns dos adjetivos usados por Olívia para descrever Fernanda Torres, que antes não acreditava na possibilidade da indicação. "Agora parece que temos chances reais", projetou.

A atriz interpretou a filha mais nova de Eunice Paiva no longa, Maria Beatriz Facciolla Paiva, apelidada como Babiu, e a última a sair da casa da mãe. Com a intenção de trazer uma semelhança entre sua personagem e a de Torres, a artista adotou como trabalho observar a outra atriz e passar mais tempo próxima dela. “Foi muito fácil. Foi o trabalho mais gostoso de todos, que era ficar do ladinho dela fofocando, dar uma risadinha, conversar sobre coisas mais sérias. Ela ama cinema, o Walter também, então ficavamos muito tempo conversando sobre. Foi uma experiência mágica”, arrematou. Atriz elogia Walter Salles e relembra momentos O diretor de “Ainda Estou Aqui" também foi alvo de elogios de Olívia Torres, que aponta a sensibilidade artística do cineasta.

Ela relembrou um momento de descontração no set de gravações: uma brincadeira se o filme iria para o Oscar ou não, algo que o diretor descartou inicialmente, por “dar muito trabalho”. A atriz, no entanto, acredita que a visão de Walter foi transformada após assistir o longa. “Ele é muito calmo, não dá passo em falso, é muito meticuloso. Deve ter visto o filme e entendido. Ou, ainda como ele fala, o longa levou, foi trilhando meio que sozinho, de forma independente, esse caminho — indo para Veneza e ganhando melhor roteiro. Essa possibilidade foi se apresentando com o tempo”, sustentou. Outro momento destacado por Olívia foi o da primeira leitura do roteiro, com todo o elenco do filme. “A primeira coisa que o Walter falou foi: ‘Queridas, que bom revê-las, para a Nanda (Torres) e Fernandona (Montenegro)”, compartilhou a memória, revelando que chorou na ocasião.

Olívia Torres, no entanto, pontua que os votantes do Oscar não se preocupam com o forte engajamento brasileiro na hora da escolha. Ela analisou que veículos midíaticos estrangeiros perceberam “a força dos likes” e buscam essa presença em suas redes para “bombar”. LEIA| 'Oscar não é mérito, é concurso de popularidade': as chances de 'Ainda Estou Aqui', segundo a crítica Isabela Boscov

“Eles entendem que isso é bom, então convidam ela. E assim a Nanda vai falando sobre o filme e mais pessoas são apresentadas a ele, ficam interessadas em assistir, comovidas com a história e por isso votam. Entendem também a relação desse prêmio de melhor atriz com a Fernanda Montenegro”, elaborou.