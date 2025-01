Oscar: relembre indicações do Brasil a Melhor Filme Internacional

Mas esta não é a primeira vez que o Brasil é indicado à categoria. Ao longo dos anos, o País já recebeu outras indicações, sendo uma das mais lembradas a de 1999 com o longa “Central do Brasil”, produção realizada entre Brasil e França e também dirigida por Walter Salles.

A tão aguardada indicação de “Ainda Estou Aqui” ao Oscar 2025 foi anunciada na manhã desta quinta-feira, 23. O filme do diretor Walter Salles recebeu indicação na categoria “Melhor Filme Internacional”. A indicação é a sexta de um filme brasileiro na história do prêmio.

Em 1999, a produção estrelada por Fernanda Montenegro , "Central do Brasil", concorreu na categoria de “Melhor Filme Internacional” e “Melhor Atriz” com a artista. A derrota de Montenegro para Gwyneth Paltrow ainda é comentada nas redes sociais por brasileiros, que a consideram algo amargo.

“Cidade de Deus” (2002) com certeza é marcante no cinema brasileiro e levou o País a ter grande destaque na edição de 2004 do Oscar. Na ocasião, o filme foi indicado a quatro categorias: “Melhor Direção”, “Melhor Roteiro Adaptado”, “Melhor Edição” e “Melhor Fotografia”. É uma das produções nacionais com mais destaque.

A categoria, na premiação que é a maior e mais importante de todas do cinema, existe desde 1948. No início, levava o nome de “Melhor Filme Estrangeiro”, mas em 2020 passou a ser chamado de “Melhor Filme Internacional” .

Mas a primeira vez que o Brasil, no caso um brasileiro, esteve no Oscar, foi em 1945. Ary Barroso concorreu na “Melhor Canção Original”, com a música “Rio de Janeiro”. A faixa, no entanto, não estava presente em uma produção nacional, mas no filme “Brazil”, uma produção norte-americana.

Em 2012, brasileiros voltaram novamente a esta categoria e mais uma vez por uma produção norte-americana, a animação “Rio”. Dessa vez, Carlinhos Brown e Sérgio Mendes estavam concorrendo com a música “Real in Rio”, mas perderam para “Man or Muppet”, de “Muppets”.

