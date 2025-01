Diretor de ‘Ainda Estou Aqui’ é o 3º cineasta mais rico do mundo

Walter Moreira Salles, 68 anos, diretor do filme “Ainda Estou Aqui” , é o 3º cineasta mais rico do mundo . A fortuna do brasileiro é de US$ 4,2 bilhões (R$ 25,5 bilhões, na cotação de 7 de janeiro), segundo dados da revista americana Forbes.

Na seleção de cineastas mais ricos do mundo, Salles fica atrás apenas de Steven Spielberg (1º lugar) e George Lucas (2º lugar), criador do universo Star Wars. No ranking, ambos somam fortunas de US$ 5,3 bilhões (R$ 32,2 bilhões no câmbio atual).