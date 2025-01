Selton Mello sobre Oscar 2025: 'Nós entramos para a história'

Destaque em "Ainda Estou Aqui", Selton Mello reage às três indicações ao Oscar do filme "Ainda Estou Aqui"

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" recebeu nesta quinta-feira, 23, três indicações ao Oscar 2025 , se tornando uma das produções brasileiras mais contempladas na premiação até agora. Após o resultado, Selton Mello usou suas redes sociais para destacar a importância do filme .

"Ele nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido, por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo", inicia o ator.

No papel de Rubens Paiva, que é inspirado no político brasileiro morto na Ditadura Militar, ele comemora que "Ainda Estou Aqui" foi indicado a "Melhor Filme", após 26 anos do Brasil fora da categoria. "Nós entramos para a história para sempre. Ainda estamos aqui", finaliza.

