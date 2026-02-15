Paracuru já recebeu mais de 100 mil pessoas em 2 noites de Carnaval

Com Luan Santana, Paracuru já recebeu mais de 100 mil pessoas em duas noites de CarnavalArena Paracuru Folia sedia programação de apresentações musicais no município, a 80 km de Fortaleza. Neste domingo, principal atração é Wesley Safadão
Em dois dias de programação de Carnaval, a Prefeitura de Paracuru somou mais de 100 mil foliões no município, localizado a 80 km de Fortaleza.
Considerado um dos principais destinos do Carnaval cearense, o município montou a Arena Paracuru Folia, uma estrutura com capacidade de receber aproximadamente 50 mil pessoas.
No primeiro dia de shows, na sexta-feira, 13, Luan Santana foi o maior destaque, reunindo mais de 50 mil pessoas.
Nesse sábado, 14, oficialmente o primeiro dia de Carnaval, a Arena reuniu 60 mil foliões, divulga a Prefeitura - apesar da divulgação anterior de que a capacidade seria de aproximadamente 50 mil. A lotação foi tamanha que os portões do espaço precisaram ser fechados por atingir a capacidade máxima.
Nesse segundo dia de programação, as atrações musicais tiveram como principal destaque o cantor Natanzinho.
A programação segue com shows neste domingo, 15. A principal atração é o cantor Wesley Safadão.
Para a prefeita de Paracuru, Gabi do Aquino, a expectativa é de que o fluxo de foliões permaneça intenso ao longo do fim de semana, consolidando mais uma edição de sucesso do Carnaval do município.
Ela reforça ainda que o planejamento realizado pela gestão municipal visa garantir uma festa com boa estrutura e segura para moradores e visitantes.
"Tivemos mais uma noite de Arena lotada e portões fechados por atingir a capacidade máxima. Isso mostra a força do nosso Carnaval e o cuidado que tivemos na organização para garantir segurança e conforto ao público”, destaca.
Outro ponto enfatizado pela gestão municipal é o impacto econômico positivo que o período tem proporcionado, com impacto direto na rede hoteleira, comércio e setor de serviços.