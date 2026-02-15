Paracuru já recebeu mais de 100 mil pessoas em 2 noites de Carnaval

Carnaval de Paracuru já recebeu mais de 100 mil foliões nos shows musicais da programação carnavalesca / Crédito: Edson EDS Comunicação/Prefeitura de Paracuru/Divulgação

Em dois dias de programação de Carnaval, a Prefeitura de Paracuru somou mais de 100 mil foliões no município, localizado a 80 km de Fortaleza. Considerado um dos principais destinos do Carnaval cearense, o município montou a Arena Paracuru Folia, uma estrutura com capacidade de receber aproximadamente 50 mil pessoas.

No primeiro dia de shows, na sexta-feira, 13, Luan Santana foi o maior destaque, reunindo mais de 50 mil pessoas. Nesse sábado, 14, oficialmente o primeiro dia de Carnaval, a Arena reuniu 60 mil foliões, divulga a Prefeitura - apesar da divulgação anterior de que a capacidade seria de aproximadamente 50 mil. A lotação foi tamanha que os portões do espaço precisaram ser fechados por atingir a capacidade máxima. Cantor Natanzinho foi uma das atrações da noite de sábado, 14, do Carnaval de Paracuru Crédito: Edson EDS Comunicação/Prefeitura de Paracuru/Divulgação

Nesse segundo dia de programação, as atrações musicais tiveram como principal destaque o cantor Natanzinho. A programação segue com shows neste domingo, 15. A principal atração é o cantor Wesley Safadão. Para a prefeita de Paracuru, Gabi do Aquino, a expectativa é de que o fluxo de foliões permaneça intenso ao longo do fim de semana, consolidando mais uma edição de sucesso do Carnaval do município.