Carnaval no Ceará 2026: confira a programação no Interior

Carnaval no Ceará 2026: confira a programação no InteriorO Carnaval no Ceará vai começar e os municípios do interior se preparam para receber o público durante os dias de folia. Do litoral ao sertão, confira as programações da festa
Nas brincadeiras com goma e serpentina, trajando abadás customizados em grupo, reunindo blocos autorais e curtindo as bandas tocando na porta de casa, a festa nas cidades interioranas revela tradições especiais do período carnavalesco. Do litoral à região serrana, os municípios cearenses levam a energia do Carnaval para as praças e ruas durante os quatro dias de folia.
Na programação deste ano, as cidades do Ceará terão shows de nomes de destaque na música nacional, como Alok, que se apresenta em Aquiraz; Luan Santana, em Paracuru; Ana Castela, em Cascavel; Léo Santana, em Aracati; e Zé Felipe, em Itapipoca.
Conforme dados da plataforma "Carnaval Transparente", do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), analisados pelo O POVO em 30 de janeiro, os gastos municipais com o Carnaval 2026 totalizam R$ 46.764.644, sendo 99,7% destinados a atrações musicais - incluindo cachês, shows e contratações artísticas.
Com muita música e diversão, o público de todas as idades vai poder aproveitar o Carnaval em várias cidades do Ceará. Em alguns municípios, a folia vai além dos polos na sede; nas praias, há programação específica com shows e bandas. Aracati e Aquiraz são alguns dos locais que apostam na descentralização do Carnaval.
Nas agendas divulgadas pelas Prefeituras, os eventos gratuitos ocorrem, oficialmente, a partir de sábado, 14. Os shows estão concentrados nos períodos noturnos e o dia é reservado para folia nas praias - com o tradicional mela-mela no fim da tarde.Detalhes sobre as atrações diárias podem ser conferidos nas redes sociais das festas.
Confira programação do Carnaval de 2026 nas cidades do Ceará
Paracuru
Sexta-feira, 13
- Luan Santana
- Jonas Esticado
- Samyra Show
- Banda Líbanos
Sábado, 14
- Natanzinho Lima
- Thales Play
- Kadu Martins
- Forró Balancear
Domingo, 15
- Wesley Safadão
- Nuzio Medeiros
- Tito
- Banda Bandana
Segunda-feira, 16
- DJ Dennis
- Zé Cantor
- Jotavê
- Mara Pavanelly
Terça-feira, 17
- Pedro Sampaio
- Henry Freitas
- Forrozão Tropykália
- Kátia Cilene
Cascavel
Sábado, 14
- Samyra Show
- Xamã
- Kadu Martins
Domingo, 15
- Márcia Felipe
- Pedro Sampaio
- Benjamim Torres
- É o Tchan
Segunda-feira, 16
- Tito
- Taty Girl
- Ana Castela
Terça-feira, 17
- Mara Pavanelly
- Henry Freitas
- Junior Vianna
Beberibe
Sábado, 14
- Zé Felipe
- Grupo Frennesy
- Matheus Fernandes
Domingo, 15
- Tony Salles
- Banda Prabalá
- Mara Pavanelly
Segunda-feira, 16
- Natanzinho Lima
- Tito
- Banda Bandana
Terça-feira, 17
- Hungria
- Banda São 2
- Zé Cantor
Horizonte
Sábado, 14
- Taty Girl
- Lagosta Bronzeada
- Amanda Rainha da Farra
- Tito
Domingo, 15
- Núzio Medeiros
- Márcia Felipe
- Felipão
- Jotavê
Segunda-feira, 16
- Henry Freitas
- Cesinha Garcia
- Raphael Alencar
- Zé Cantor
Terça-feira, 17
- Mara Pavanelly
- Júnior Vianna
- Lázaro Gamma
- Samyra Show
Aracati (sede)
Sexta-feira, 13
- O Kannalha
- Patrulha
- Pegue Axé
- Barra de Aço
- Paulinha Ravett
- Stefani
- DJ Anderson
- Hungria
Sábado, 14
- Daniela Mercury
- Matheus Fernandes
- Aldynha
- Marcos Lessa
- Mateus Ximenes
- Elvis Oliveira
- Jackson
Domingo, 15
- Fantasmão (Edcity)
- Melody
- Taty Girl
- Serfano
- Larissa Leite
- Júnior Petinho
- DJ WS
- Batucada do Brown
Segunda-feira, 16
- Léo Santana
- Natanzinho Lima
- Aldynha
- Serfano
- Lá Máquina
- DJ Eleízio
- Frank Lima
Terça-feira, 17
- Vintage Culture
- Psirico
- Zé Cantor
- Pagode da Mistura
- Elvis Oliveira
- Júnior Viana
- Thalys Ronnielle
- Amor a Mil
Aquiraz (sede)
Sábado, 14
- Amanda Rainha da Farra
- Natanzinho Lima
- Diego Facó
Domingo, 15
- Fernandinha
- Pedro Sampaio
- Márcia Fellipe
Segunda-feira, 16
- Henry Freitas
- Filipe Ret
- Jotavê
Terça-feira, 17
- Alok
- Zé Neto e Cristiano
- Caio Lívio
Crato
Sexta-feira, 13
- Desfile das Virgens
- Taty Girl
Sábado,14
- Bahtucaí com Davi Sobreira
- Grupo Belo Samba
- Tiro Certeiro
- Banda Frevilhando
Domingo, 15
- Grupo Quinteto
- Tropa do Carnaval
- Carla Ribeiro
- Orquestra Sonata
- Raied Neto
- DJ Flávia Ribeiro
Segunda-feira, 16
- Tudo no Samba
- Flor Florentino
- Evan Alencar
- Felipão
- DJ Clara França
Terça-feira, 17
- Pagode Resenha Delas
- João do Crato
- Jorge Aragão
- Brasilianos
- Wawa
Itapipoca
Sábado, 14
- Zé Felipe
- Pimenta Malagueta
- Bloco Mambembe
- Brunão
- Dona Zefinha
Domingo, 15
- Laninha Show
- Sebastian Monteiro
- Arizinho
- Irmãos Forrozeiros
- Forró da Parceria
Segunda-feira, 16
- Mara Pavanelly
- Banda Patrulha
- Frevilhando
- Taylor Santos
- Meninos do RM
Terça-feira, 17
- Nenem Kat
- Lana Mara
- Banda Ultra Leve
- Afro Baião
- Pandas do Pagode
Canindé
Sexta-feira, 13
- Radinho da Madrugada
- Rey Vaqueiro
- Renara e Dedezinho
Sábado, 14
- Fernandinha
- Yasmin Sensação
- Rafael Cantor
Domingo, 15
- DJ Black
- São Dois
- Giordano
Segunda-feira, 16
- Matheus Medeiros
- Janaina Alves
- Lucas Brito
Terça-feira, 17
- M7
- É o Tchan
- Taty Girl
Taíba (praia de São Gonçalo do Amarante)
Sábado, 14
- Rupilé
- Gui Castro
- Thales Play
- Janaína Alves
- DJ Harisson
- Banda Zé Joana
Domingo, 15
- Belinho da Silva
- Brendinha
- Kadu Martins
- Bandana
- Diego Facó
- DJ dos Santos
- Banda Zé Joana
Segunda-feira, 16
- É o Tchan
- Henry Freitas
- Forró Real
- Matheus Lopes
- DJ Harisson
- Banda Zé Joana
Terça-feira, 17
- Delano Santos
- Verão S/A
- Fernandinha
- Cláudio Ney e Juliana
- Banda Reite
- DJ Ricardo
- Banda Zé Joana
Camocim
Sábado, 14
- Kiko Chicabana
- Bola e Pagode Doce Ilusão
- Iunis DJ
- Xavier
Domingo, 15
- Hungria
- Souse7e
- Loobaz
- Nathercia
Segunda-feira, 16
- Zé Vaqueiro
- Bhaskar
- Ray
- Joyce
Terça-feira, 17
- Toca do Vale
- Banda Patrulha
- Xina Pop