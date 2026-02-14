Prefeitura de Paracuru restringe entrada de crianças no Carnaval e gera reclamações de pais

Cantor Luan Santana foi atração do Carnaval em Paracuru; famílias levaram crianças para assistir ao show do cantor, mas depararam-se com a proibição / Crédito: FCO FONTENELE

A Prefeitura de Paracuru anunciou novas regras para o acesso de menores de idade à Arena do Paracuru Folia 2026, principal espaço dos shows carnavalescos no município. As restrições começaram a valer neste sábado, 14, e foram divulgadas nas redes sociais oficiais da gestão municipal. De acordo com nota publicada pela prefeitura, as medidas atendem a determinação do Poder Judiciário e seguem orientações do Ministério Público do Ceará, além das normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Pelas regras, menores de 12 anos estão proibidos de acessar a arena em qualquer circunstância. Adolescentes entre 12 e 16 anos só podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Já jovens de 16 a 18 anos precisam apresentar documento oficial com foto.

Segundo a prefeitura, as medidas visam “garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes durante a realização do evento” e já estão em vigor. Pais relatam confusão na entrada da arena A decisão, no entanto, gerou insatisfação entre pais e familiares que tentaram entrar no espaço com crianças. Nas redes sociais, relatos apontam falta de organização e de divulgação prévia das restrições. O visitante Luiz Fernando Veleda afirmou que enfrentou desencontro de informações na entrada da arena durante o show do cantor Luan Santana.

Segundo ele, inicialmente a entrada foi negada, mesmo acompanhando o filho. Em seguida, um responsável teria informado que o acesso seria permitido, mas, já no espaço, a família foi orientada a se retirar. “Muita desorganização. Viemos de outro estado para curtir o Carnaval aqui em Paracuru e muitas crianças não conseguiram realizar o sonho de ver o Luan Santana”, relatou nas redes sociais. Outros comentários também mencionaram frustração pela ausência de aviso com antecedência, o que teria impedido famílias de se programarem para o evento.

Prefeitura reafirma cumprimento de determinação judicial Procurada pelo O POVO, a Prefeitura de Paracuru informou, por meio de nota, que as restrições cumprem determinação do Poder Judiciário e seguem as normas de proteção previstas no ECA. A gestão reforçou que as regras visam assegurar a integridade de crianças e adolescentes durante a programação carnavalesca. Confira a nota na íntegra

NOTA OFICIAL – REGRAS DE ACESSO DE MENORES À ARENA DO PARACURU FOLIA 2026

Em cumprimento à determinação do Poder Judiciário e em conformidade com as normas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Prefeitura Municipal de Paracuru informa as regras de acesso de menores de idade à Arena do Paracuru Folia: •Menores de 12 anos: entrada proibida em qualquer hipótese.

•Adolescentes de 12 a 16 anos: entrada permitida somente quando acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

•Adolescentes de 16 a 18 anos: entrada permitida mediante apresentação de documento oficial com foto. As medidas visam garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes durante a realização do evento.