7 receitas leves e práticas para curtir o Carnaval / Crédito: EdiCase Culinaria

Para aproveitar o Carnaval com energia e disposição, é fundamental cuidar da alimentação. Durante os dias de folia, o corpo precisa de nutrientes que garantam bem-estar e evitem o cansaço excessivo. Nesse sentido, optar por receitas leves e práticas pode ser uma ótima estratégia. Pratos equilibrados, ricos em vitaminas e de fácil digestão ajudam a manter a hidratação, fornecem energia e evitam desconfortos. A seguir, confira 7 receitas leves e práticas para curtir o Carnaval!

1. Cookie de amendoim Ingredientes 2 xícaras de chá de açúcar mascavo

2 1/2 xícaras de chá de farinha de aveia

2 ovos

200 g de óleo de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de amendoim picado

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar Modo de preparo Em um recipiente, coloque os ingredientes secos, exceto o amendoim e o sal, e misture. Adicione o ovo, o óleo de coco, a baunilha, o amendoim e o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um círculo. Repita o processo com toda a massa e coloque os cookies sobre a assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que as laterais estejam douradas. Sirva em seguida.

2. Pãozinho de vegetais Ingredientes 1 folha de couve picada

1/2 xícara de chá de floretes de brócolis picados

picados 1 tomate sem sementes e picado

340 g de milho-verde

5 ovos

4 colheres de sopa de leite integral

1/2 colher de chá de fermento em químico em pó

Sal e orégano a gosto

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a couve, os floretes de brócolis, o tomate e o milho-verde e misture. Unte formas para empada com azeite de oliva e distribua a mistura sobre elas. Reserve. Em outro recipiente, coloque os ovos, o sal, o orégano, o leite integral e misture até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre as formas e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 25 minutos. Desenforme e sirva em seguida. 3. Chips de cenoura Ingredientes 2 cenouras

Sal e azeite de oliva a gosto Modo de preparo Lave as cenouras em água corrente, descasque e corte em rodelas finas. Disponha em um recipiente e tempere com sal e azeite de oliva. Transfira para uma forma untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida. 4. Bolinho de grão-de-bico Ingredientes 1/2 colher de chá de orégano

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de páprica defumada

15 ml de azeite de oliva

400 g de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 50 ml de água

90 g de farinha de arroz

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico e a água e bata até obter uma pasta. Adicione o azeite de oliva, o orégano, a páprica defumada e o sal e bata por 1 minuto. Transfira para um recipiente e, aos poucos, acrescente a farinha de arroz. Mexa até obter uma massa homogênea.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. 5. Espetinho de frutas Ingredientes 1 banana-nanica descascada e cortada em rodelas

1 maçã sem sementes e cortada em pedaços

sem sementes e cortada em pedaços 1 pera sem sementes e cortada em pedaços

2 ameixas sem caroço e cortadas em pedaços

Suco de 1/2 laranja

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque as frutas e regue com o suco de laranja. Após, de forma alternada, coloque as frutas nos espetinhos. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os espetinhos na frigideira e grelhe por 5 minutos. Desligue o fogo e polvilhe com a canela em pó. Sirva em seguida. 6. Muffin de banana e aveia Ingredientes 3 bananas maduras amassadas

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

2 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar Modo de preparo Em um recipiente, misture as bananas amassadas, o açúcar, os ovos, o óleo de coco e a baunilha até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de aveia, o fermento e o sal e mexa delicadamente. Unte forminhas de muffin com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Distribua a massa nas forminhas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos ou até que os muffins estejam firmes e levemente dourados. Sirva em seguida.