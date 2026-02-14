Ivete Sangalo leva Shawn Mendes ao trio no Carnaval de Salvador e agita o Bloco Coruja

Ivete Sangalo leva Shawn Mendes ao trio no Carnaval de Salvador e agita o Bloco CorujaCantor canadense sob os holofotes no Bloco Coruja celebra cultura brasileira
O sábado, 14, de Carnaval em Salvador ganhou um toque internacional com a presença do cantor canadense Shawn Mendes no tradicional desfile do Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo. Em cima do trio elétrico, a cantora baiana fez uma declaração bem-humorada e carinhosa sobre a participação do artista na folia, chamando-o de “meu filho mais velho, o Pivete Sangalo” e arrancando aplausos do público.
A presença de Mendes no Carnaval baiano não passou despercebida pelos foliões e virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais ao longo do dia. O cantor, acompanhado da atriz Bruna Marquezine, subiu ao trio da Veveta e foi visto interagindo com a multidão e curtindo a festa ao lado da namorada, em uma aparição que encantou fãs e turistas presentes no circuito Barra-Ondina.
Ivete Sangalo e Shawn Mendes: confira o vídeo
Do camarim ao trio elétrico
Antes do início da apresentação, Ivete compartilhou nas redes sociais um encontro descontraído com Shawn Mendes e Bruna Marquezine nos bastidores, mostrando o cantor mais à vontade no ambiente carnavalesco brasileiro e recebendo abraços da anfitriã.
Durante o percurso, fotos e vídeos publicados por espectadores e perfis de celebridades registraram o momento em que Mendes vibrou com a energia do público e curtiu a folia ao lado de Bruna, inclusive trocando beijos e demonstrações de afeto, o que reforçou o clima de romance que acompanha a viagem do artista ao Brasil.