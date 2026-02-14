Carnaval de Fortaleza 2026: programação de sábado (14/02)

Carnaval de Fortaleza 2026: veja programação de sábado (14/02)Acompanhe a programação completa do Carnaval de Fortaleza 2026 com shows e festas gratuitas e particulares deste sábado, 14 de fevereiro (14/02)
O primeiro grito do Carnaval foi dado e Fortaleza está pronta para a folia de 2026. Com programação gratuita e particular em diversos locais da Cidade, a festa carnavalesca deste sábado, 14, terá eventos para todos os gostos.
Onde pular Carnaval neste sábado em Fortaleza (14/02/26):
Polo Benfica
- Com: Bloco Unidos da Cachorra, DJ Thalu, Bloco Luxo da Aldeia e As Gata Pira
- Quando: a partir das 13 horas
- Onde: Praça da Gentilândia (avenida Treze de Maio, s/n - Benfica)
Mercado dos Pinhões
- Com: DJ Elias Alves, Rozângela Bandeira e Banda, Belinho e Deborah Lima
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro
Mocinha
- Com: Num Ispaia Senão Ienchi
- Quando: 18 horas
- Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles
Aterrinho da Praia de Iracema
- Com: DJ Dua Siriá, Homenagem a Macaúba do Bandolim, Arlindinho e Bloco Sambamor
- Quando: 17 horas
- Onde: avenida Historiador Raimundo Girão, 800 - Praia de Iracema
Parque Rachel de Queiroz
- Com: Banda Feed Semana, Marcelo Baima e Iracema Bode Beat
- Quando: 17 horas
- Onde: rua Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy
Bloquinho da Diretoria
- Com: Felipim, Bateria da Diretoria, Diretoria S/A
- Quando: 12 horas
- Onde: Pagode da Diretoria (avenida Antônio Justa 3525 - Meireles)
- Quanto: R$ 70 (meia-entrada e R$ 140 (inteira)
- Vendas: ST ingressos
- Mais informações: @bloquinhodadiretoria_
Carnaval do Tempero
- Com: Belinho e Gabi Nunes
- Quando: 16 horas
- Onde: Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba)
- Quanto: a partir de R$ 40
- Vendas: Sympla
- Mais informações: @temperodomangue
Vila Tabajara
- Quando: 16 horas
- Onde: Vila Tabajara (rua dos Tabajaras, 502 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: Efolia
- Mais informações: @vilatabajara
Carnaval da Arena
- Com: Superbanda, Baba de Camelo, DJ Morr, DJ Dino e DJ Lucas BMR
- Quando: 16 horas
- Onde: Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)
- Quanto: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)
- Vendas: OutGo
- Mais informações: @arenairacema
Meu Bloco é Neon
- Com: DJ Femo, DJ Lucas BMR, DJ Alexia Santiago e Banda Pira
- Quando: 16 horas
- Onde: rua Senador Almino, 69 - Praia de Iracema
- Mais informações: @meublocoeneon
- Gratuito
Carnaval no RioMar Kennedy
- Com: Banda BBK, Vanessa A Cantora e DJ Fixer
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Shopping RioMar Kennedy (avenida Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
- Mais informações: @riomarkennedy
- Gratuito
Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba
- Com: Anderson Monteiro e Banda
- Quando: das 17h às 20 horas
- Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)
- Mais informações: @complexosabiaguaba
- Gratuito
Carnaval da Ruazinha
- Com: DJ Rafa e CarnaVoice
- Quando: 17 horas
- Onde: rua Norvinda Pires, s/n - Aldeota
- Mais informações: @ruazinhaoficial
- Gratuito
Vai dar Bode
- Com: Juru Odara e Bode Beat
- Quando: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: Sympla
CarnaOpen
- Com: Banda Fabinho Lima e Grupo Fronrio
- Quando: 17 horas
- Onde: Buteco Maraponga (avenida Godofredo Maciel, 2705 - Maraponga)
- Quanto: a partir de R$ 15
- Vendas: OutGo
Bananada Danada
- Com: Batuq deLUS, Lion Brega, DJ Silas & Dj Ricksuu
- Quando: 19 horas
- Onde: Vila 085 (avenida da Universidade, 2055 - Benfica)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Baile de Favela
- Com: Fennix, Luiz Neto e DJ Femo
- Quando: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Segue o Baile
- Quando: 22 horas
- Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 10
- Vendas: OutGo
Tem Carná
- Com: DJ Doido, Bosco Defar, Lidia Maria e Bloco do Prazer
- Quando: 20 horas
- Onde: Laje da Praia (rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Com cobrança de couvert
Boteco do Murici
- Com: Bosco Defar e Mika DJ
- Quando: 15h30min
- Onde: Boteco do Murici (rua Afonso Celso, 70 - Aldeota)
- Com cobrança de couvert
Bloco de Aquário
- Com: DJ Gabriel Baquit, DJ Beto Albuquerque e DJ Quiro
- Quando: 17 horas
- Onde: Arrumação Bar (rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema)
- Com cobrança de couvert
Carnaval do Vila
- Com: Nelsinho QDS, Pagode no Sigilo e DJ Nildo
- Quando: 20 horas
- Onde: Vila Camaleão (avenida Barão de Studart, 671 - Meireles)
- Com cobrança de couvert
Chamego Feira
- Com: Frenesy Duo
- Quando: 18h30min
- Onde: Lago Jacarey (avenida Viena Weyne, 410 - Cambeba)
- Gratuito
Noites de Carnaval
- Com: DJ Eugênio e Leo Reis
- Quando: 19 horas
- Onde: Todo Esse Jass (rua Tenente Benévolo, 1434 - Meireles)
- Mais informações: @todoessejass
- Com cobrança de couvert
Cortejo Unidos da Cachorra
- Quando: 9 horas
- Onde: rua Nossa Senhora dos Remédios, 148 - Benfica
- Gratuito
Fevereiro Folia
- Com: Samba do Zé e Felipe Durand
- Quando: 11 horas
- Onde: Barraca Atlantidz (avenida Clóvis Arrais Maia, 5695 - Praia do Futuro)
- Com cobrança de couvert
Vai Dar Calor
- Com: DJ Viúva Negra, Monstrava e Leo Cosil
- Quando: 21 horas
- Onde: Deixe Comigo Bar (rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
- Quanto: R$ 7
Carnaval do Abá
- Com: Adriano Bem de Samba e Baile do Zé
- Quando: a partir das 11 horas
- Onde: Abaeté Boteco (rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora)
- Mais informações: @abaeteboteco
Carnazú
- Com: DJ Lucas BMR, Axé Bayô e DJ SD
- Quando: 16 horas
- Onde: Zúque Drink Bar (rua Delmiro Gouvêia, 1168 - Varjota)
- Com cobrança de couvert
Bloco Enraizado
- Com: Samba da Mica
- Quando: 13 horas
- Onde: Raiz Cozinha Brasileira (avenida Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz)
- Quanto: R$ 20 (couvert)
