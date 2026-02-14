Carnaval de Fortaleza 2026: programação de sábado (14/02)

Acompanhe a programação completa do Carnaval de Fortaleza 2026 com shows e festas gratuitas e particulares deste sábado, 14 de fevereiro (14/02)

O primeiro grito do Carnaval foi dado e Fortaleza está pronta para a folia de 2026. Com programação gratuita e particular em diversos locais da Cidade, a festa carnavalesca deste sábado, 14, terá eventos para todos os gostos.