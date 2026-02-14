Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval de Fortaleza 2026: programação de sábado (14/02)

Carnaval de Fortaleza 2026: veja programação de sábado (14/02)

Acompanhe a programação completa do Carnaval de Fortaleza 2026 com shows e festas gratuitas e particulares deste sábado, 14 de fevereiro (14/02)
Autor Lillian Santos
O primeiro grito do Carnaval foi dado e Fortaleza está pronta para a folia de 2026. Com programação gratuita e particular em diversos locais da Cidade, a festa carnavalesca deste sábado, 14, terá eventos para todos os gostos.

Onde pular Carnaval neste sábado em Fortaleza (14/02/26):

Polo Benfica

  • Com: Bloco Unidos da Cachorra, DJ Thalu, Bloco Luxo da Aldeia e As Gata Pira
  • Quando: a partir das 13 horas
  • Onde: Praça da Gentilândia (avenida Treze de Maio, s/n - Benfica)

Mercado dos Pinhões

  • Com: DJ Elias Alves, Rozângela Bandeira e Banda, Belinho e Deborah Lima
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro

Mocinha

  • Com: Num Ispaia Senão Ienchi
  • Quando: 18 horas
  • Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

Aterrinho da Praia de Iracema

  • Com: DJ Dua Siriá, Homenagem a Macaúba do Bandolim, Arlindinho e Bloco Sambamor
  • Quando: 17 horas
  • Onde: avenida Historiador Raimundo Girão, 800 - Praia de Iracema

Parque Rachel de Queiroz

  • Com: Banda Feed Semana, Marcelo Baima e Iracema Bode Beat
  • Quando: 17 horas
  • Onde: rua Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy

Bloquinho da Diretoria

  • Com: Felipim, Bateria da Diretoria, Diretoria S/A
  • Quando: 12 horas
  • Onde: Pagode da Diretoria (avenida Antônio Justa 3525 - Meireles)
  • Quanto: R$ 70 (meia-entrada e R$ 140 (inteira)
  • Vendas: ST ingressos
  • Mais informações: @bloquinhodadiretoria_

Carnaval do Tempero

  • Com: Belinho e Gabi Nunes
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba)
  • Quanto: a partir de R$ 40
  • Vendas: Sympla
  • Mais informações: @temperodomangue

Vila Tabajara

  • Quando: 16 horas
  • Onde: Vila Tabajara (rua dos Tabajaras, 502 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Efolia
  • Mais informações: @vilatabajara

Carnaval da Arena

  • Com: Superbanda, Baba de Camelo, DJ Morr, DJ Dino e DJ Lucas BMR
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)
  • Quanto: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)
  • Vendas: OutGo
  • Mais informações: @arenairacema

Meu Bloco é Neon

  • Com: DJ Femo, DJ Lucas BMR, DJ Alexia Santiago e Banda Pira
  • Quando: 16 horas
  • Onde: rua Senador Almino, 69 - Praia de Iracema
  • Mais informações: @meublocoeneon
  • Gratuito

Carnaval no RioMar Kennedy

  • Com: Banda BBK, Vanessa A Cantora e DJ Fixer
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Shopping RioMar Kennedy (avenida Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
  • Mais informações: @riomarkennedy
  • Gratuito

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

  • Com: Anderson Monteiro e Banda
  • Quando: das 17h às 20 horas
  • Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)
  • Mais informações: @complexosabiaguaba
  • Gratuito

Carnaval da Ruazinha

  • Com: DJ Rafa e CarnaVoice
  • Quando: 17 horas
  • Onde: rua Norvinda Pires, s/n - Aldeota
  • Mais informações: @ruazinhaoficial
  • Gratuito

Vai dar Bode

  • Com: Juru Odara e Bode Beat
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: Sympla

CarnaOpen

  • Com: Banda Fabinho Lima e Grupo Fronrio
  • Quando: 17 horas
  • Onde: Buteco Maraponga (avenida Godofredo Maciel, 2705 - Maraponga)
  • Quanto: a partir de R$ 15
  • Vendas: OutGo

Bananada Danada

  • Com: Batuq deLUS, Lion Brega, DJ Silas & Dj Ricksuu
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Vila 085 (avenida da Universidade, 2055 - Benfica)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Baile de Favela

  • Com: Fennix, Luiz Neto e DJ Femo
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Segue o Baile

  • Quando: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 10
  • Vendas: OutGo

Tem Carná

  • Com: DJ Doido, Bosco Defar, Lidia Maria e Bloco do Prazer
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia (rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Com cobrança de couvert

Boteco do Murici

  • Com: Bosco Defar e Mika DJ
  • Quando: 15h30min
  • Onde: Boteco do Murici (rua Afonso Celso, 70 - Aldeota)
  • Com cobrança de couvert

Bloco de Aquário

  • Com: DJ Gabriel Baquit, DJ Beto Albuquerque e DJ Quiro
  • Quando: 17 horas
  • Onde: Arrumação Bar (rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema)
  • Com cobrança de couvert

Carnaval do Vila

  • Com: Nelsinho QDS, Pagode no Sigilo e DJ Nildo
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Vila Camaleão (avenida Barão de Studart, 671 - Meireles)
  • Com cobrança de couvert

Chamego Feira

  • Com: Frenesy Duo
  • Quando: 18h30min
  • Onde: Lago Jacarey (avenida Viena Weyne, 410 - Cambeba)
  • Gratuito

Noites de Carnaval

  • Com: DJ Eugênio e Leo Reis
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Todo Esse Jass (rua Tenente Benévolo, 1434 - Meireles)
  • Mais informações: @todoessejass
  • Com cobrança de couvert

Cortejo Unidos da Cachorra

  • Quando: 9 horas
  • Onde: rua Nossa Senhora dos Remédios, 148 - Benfica
  • Gratuito

Fevereiro Folia

  • Com: Samba do Zé e Felipe Durand 
  • Quando: 11 horas
  • Onde: Barraca Atlantidz (avenida Clóvis Arrais Maia, 5695 - Praia do Futuro)
  • Com cobrança de couvert

Vai Dar Calor

  • Com: DJ Viúva Negra, Monstrava e Leo Cosil
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Deixe Comigo Bar (rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
  • Quanto: R$ 7

Carnaval do Abá

  • Com: Adriano Bem de Samba e Baile do Zé
  • Quando: a partir das 11 horas
  • Onde: Abaeté Boteco (rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora)
  • Mais informações: @abaeteboteco

Carnazú

  • Com: DJ Lucas BMR, Axé Bayô e DJ SD
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Zúque Drink Bar (rua Delmiro Gouvêia, 1168 - Varjota)
  • Com cobrança de couvert

Bloco Enraizado

  • Com: Samba da Mica
  • Quando: 13 horas
  • Onde: Raiz Cozinha Brasileira (avenida Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)

agenda cultural

