Carnaval 2026: Folia no Benfica tem início com fantasias inesperadas e blocos tradicionais; Confira

Ciclo Carnavalesco de Fortaleza começou no Polo Benfica neste sábado, 14, na Praça da Gentilândia com programação musical que incluiu Bloco Unidos da Cachorra, Dj Thalu, Bloco Luxo da Aldeia e As Gata Pira

A festa na praça começou às 13h sob um céu nublado, enquanto a Capital enfrenta a quadra chuvosa. Com uma temperatura de 27°C e sem ameaça de chuva, os foliões se reuniram com o tradicional Bloco Unidos da Cachorra , que participa da festa no Benfica anualmente.

Foto: Foto: Samuel Setubal Lígia e Igor se conheceram no Carnaval há mais de dez anos, mesma época em que tiveram a filha Jade de dois anos e meio

O marido, cujo nome é Antônio Hamilton, atende por Igor como “nome de Carnaval”, explica Lígia, que diz “amar o Benfica”. “A gente achou diferente, porque esse ano tá sendo em outra praça, mas tá sendo mais quente, porque tem menos arborização, mas é mais espaçoso e não fica aquele aglomerado como ficava na outra”, afirma, referindo-se à mudança da festa da Praça João Gentil para a Praça da Gentilândia.

Essa recorrência da festa pode ser observada na história de Lígia Coimbra, que levou a filha e o marido para a festa. “A gente sempre vem em família porque a gente se conheceu no Carnaval aqui no Benfica há mais de 10 anos e ela é o produto do Carnaval, ela foi feita nessa época e ama o Carnaval!”, diz a enfermeira sobre Jade, filha de dois anos e meio.

“A gente adorou o filme, adoramos a temática e tínhamos que trazer para o Carnaval. Somos uma turma de amigos que decidiu propagar isso aí!”, disse, exaltando o cinema nacional. Para o médico, o Carnaval é o momento em que as pessoas podem ser o que gostariam de ser durante o ano. Durante a festa, as pessoas voltam a ser crianças, buscando ter mais leveza, mais tolerância. "Isso é bom demais, supera qualquer violência do Carnaval”, finaliza.

Quem também marcou presença no Benfica foi a Perna Cabeluda do filme O Agente Secreto, indicado em quatro categorias no Oscar de 2026. Repetindo a dobradinha entre cinema e Carnaval de 2025, quando Fernanda Torres virou até fantasia com sua mãe, o longa de Kleber Mendonça Filho “ganha vida” graças ao médico Ricardo Coelho, que carrega a perna calçada com uma meia-arrastão e tule junto aos amigos do Coletivo Rebento.

Apesar da mudança, Lígia e o marido mantêm a vontade de festejar, intitulando-se fãs do Bloco Luxo da Aldeia, que se apresentava quando o casal se conheceu no passado. “Os meninos do Luxo são nossos amigos e vir é uma forma de prestigiar o trabalho deles e o Carnaval de Fortaleza também”, diz ela, que enxerga a época como um caldeirão de coisas boas, uma renovação de vida e a representação da esperança de dias melhores.

"Acredito muito na força feminina e eu vejo que as mulheres são mais firmes, mais determinadas. Precisamos ter mais mulheres nos espaços, sejam prefeitas, vereadoras, deputadas. Eu espero que na próxima chapa do Senado tenhamos uma mulher senadora”, reforça e completa que elas merecem ser homenageadas não apenas no Carnaval, mas sempre que possível.

Outra fantasia que se destacou foi a de ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins, vestida pelo folião James Custódio, que quis homenageá-la por enxergá-la como uma mulher importante para a construção da política cearense. A fantasia que tem um significado político também relembra a ex-prefeita Maria Luíza Fontenele, a primeira mulher a ocupar o cargo em 1986.

Segundo ela, os casos envolvem pessoas querendo ir embora, relacionamentos e até mesmo trabalho, mas todos “pequenos, senão ela não julga”. A fantasia também inclui adesivos de “culpado” e “inocente” que Renata aplica se ela considera que o folião julgado tem salvação. “A moça que queria ir embora, coloquei ‘culpado’ na hora, porque não tem quem defenda”, enfatiza com bom humor.

“A ideia é que eu possa interagir com as pessoas, para que eu possa conhecer gente nova”, diz ela ao lado do marido Daniel Cabral, fantasiado de revolucionário. “Acabei de chegar, mas já interagi com quatro pessoas e inclusive disseram que eu pareço com a Cármen Lúcia”, fala aos risos.

A imaginação foi além no caso de Renata Façanha, que deu vida ao Tribunal de Minúsculas Causas, termo utilizado por usuários do X (antigo Twitter) sobre pautas comuns tratadas com mais seriedade que o necessário. Usando um vestido tubinho preto e uma peruca branca, Renata exibe uma plaquinha que diz: “Denuncie seu amigo. Traga seu drama. Julgo na hora. Casos sérios não serão atendidos”.

Foto: Foto: Estela Félix Daniel Cabral e a esposa Renata Façanha que se fantasiou de meme do Twitter para interagir com foliões

Renata analisa que o polo do Benfica está mais lotado do que achava que seria, explicando que normalmente as pessoas viajam, mas ela acha que esse ano a maioria decidiu ficar em Fortaleza. Sua história com o Carnaval é recente, ela diz, sendo convencida a participar graças ao marido, que já frequentava a festa em outras cidades como Olinda. “

Eu tinha medo de ficar cansada, de não aguentar, mas eu vi que era super legal, super tranquilo e tinha gente de toda idade”, finaliza ela sobre o Carnaval no Benfica.

Durante a diversão, por alguns minutos, chuviscou no polo Benfica, mas a situação não abalou o entusiasmo dos foliões, que continuaram a dançar a brincar com espumas e bolhas de sabão.

Não só gente, mas também alguns pets, como no caso de Maia, cachorrinho de 3 anos do folião Iderlan de Castro Maia, que acompanhou para as celebrações de sábado, vestido de óculos e roupa. “Eu o adotei, pois sou contra comprar cachorros e o Maia é uma extensão de mim”, diz o responsável pelo cachorro que também anda de patinete, skate e bicicleta.



Foto: Foto: Estela Félix Maia é um dos pets que fizeram parte do Carnaval do Benfica em 2026, com direito à patinete e look especial

No grupo de fantasias inesperadas, Flávia Lima se destaca pintada da cabeça aos pés como Freddie Mercury Prateado, personagem do programa Pânico na TV que fez sucesso na década passada. “Desde o ano passado, era meu sonho me fantasiar como ele. Esse ano comprei dez potes de purpurina e consegui com a ajuda da minha mãe e irmã”, diz a foliã que também carrega o bigode e o microfone da fantasia.

“Se essa tinta não sair do meu corpo, vou vir prateada de novo. Se sair, amanhã venho de biquíni!”, avisa ela, que decidiu ir para o Benfica após descobrir a mudança de praça da programação. “Tem postinho, tem banheiros, tem segurança e tá tudo. A expectativa está a mil. Fortaleza é mil vezes melhor que o Aracati”, brinca.

Outros personagens icônicos que apareceram na praça foram os vilões Ele e o Macaco Louco, do desenho animado As Meninas Superpoderosas, exibido pela Cartoon Network. Os responsáveis são Mila e Eliel Carvalho, que decidiram ir fantasiados de casal. “É um marco na infância da gente”, diz ela, que na edição anterior foi de Freddie Mercury Prateado.

“A gente vai juntando o que tem de acervo, de outros carnavais, e vai fazendo uma coisa ou outra. Vai ao Centro, compra tule e passa um mês elaborando e costurando tudo”, explica ela, que diz ter uma fantasia planejada para todos os dias da festa. O casal comemora o Carnaval desde 2015, com Eliel alternando entre Fortaleza e Recife, enquanto Mila sempre comemorou na capital.

André Mota e Adriana Teixeira se fantasiaram de Trump Mala Sem Alça e Estátua da Liberdade Crédito: Foto: Estela Félix Cláudia Félix e amigas se fantasiaram de ícones de Fortaleza Crédito: Foto: Estela Félix Mila e Eliel se fantasiaram dos vilões Ele e Macaco Louco de As Meninas Superpoderosas Crédito: Foto: Estela Félix Flávia Lima se fantasiou de Freddie Mercury Prateado Crédito: Foto: Estela Félix

Fortaleza, que completa 300 anos em abril deste ano, também serviu de inspiração para a fantasia de um grupo de amigas. Cláudia Felix explica que a ideia veio do tema do próprio Carnaval da cidade e que as fantasias foram divididas por dias. “Hoje é o dia dos ícones de Fortaleza, amanhã é de um bloco que a gente ama, no terceiro dia são de artistas e no quarto dia é o êxodo do sertão para a cidade, o sertão que vira mar”.

Juntas, as amigas foram fantasiadas de Caixa d’Água, Theatro José de Alencar, Chifre do Governador e até de Ipê Amarelo, cuja foliã se perdeu do grupo, mas estava inclusa na brincadeira. “É uma energia que congrega todo mundo. De juntar raças, cores e credos”, reforça Cláudia.

André Mota e Adriana Teixeira se uniram ao bloco dos fantasiados vestidos de “Trump Mala Sem Alça” e Estátua da Liberdade. “É a possibilidade de se expressar com liberdade. De fantasiar e estar nesse movimento, é isso que nos motiva”, diz André sobre o que os levou para o Benfica. “E todo dia tem uma história diferente”, destaca Adriana, falando que ainda virão outras fantasias, mas que serão surpresas.

Ambulantes se dividem sobre movimento no Carnaval do Benfica

Dentre os vendedores ambulantes, Fran Sousa diz que o movimento do Carnaval no Benfica está bom e que deseja que os outros dias sejam iguais. “Só alegria!”, destaca com o cansaço após ter chegado na praça às 10h e de ter acordado às 5h para montar tudo sozinha.

Roberto Coelho, outro ambulante de churrasquinhos, estava na praça junto à filha Vitória, chegando às 8h para se organizar. Dentre os produtos mais vendidos estão a água e o espetinho para dar energia aos foliões. “A expectativa é a melhor possível”, diz ele sobre os próximos dias.

Fran e Roberto, que trabalham lado a lado, já foram casados, mas hoje em dia são apenas colegas de ramo. “[A dinâmica] é melhor do que quando éramos casados. A amizade é o que prevalece”, diz ele, rindo.

César Augusto não conseguiu o credenciamento da Prefeitura e estabeleceu sua venda na Praça João Gentil, fora do circuito oficial Crédito: Foto: Estela Félix Roberto Coelho é ex-marido de Fran e diz que o movimento está ótimo no primeiro dia Crédito: Foto: Estela Félix Fran acordou às 5h da manhã para preparar os espetinhos que vende. Ela diz que a única música que gosta quando toca é rock and roll Crédito: Foto: Estela Félix

À reportagem, Fran confessa que, apesar de estar bem próxima do placo de Carnaval, seu gênero favorito é o de rock. Já Roberto diz gostar também, mas hoje é mais "moderado" e eclético. A vendedora conseguiu comprar ingressos para ver a banda Guns N" Roses em Fortaleza, no dia 18 de abril deste ano.

Apesar do otimismo do casal, César Augusto diz que o movimento está abaixo do previsto. Ele diz que não conseguiu o credenciamento para ficar no circuito que a Prefeitura organizou, mas ficou nos arredores “apostando na sorte” para continuar vendendo. Por conta disso, César estabeleceu seus produtos na Praça João Gentil, onde a programação originalmente acontecia.

César explica que nas vezes que conseguiu se credenciar o que mais vendia eram cervejas de lata. O ambulante analisa que há algum tempo os moradores da Praça João Gentil tentam impedir o Carnaval devido ao barulho. "Faz tempo que os moradores da Praça João Gentil tentam impedir a realização do Carnaval aqui, este ano eles conseguiram. Realmente isso atrapalhou bastante (nas vendas)".

Já o jovem Tarcísio Mendes, citando os banheiros químicos, relata que conseguiu utilizar duas vezes, a primeira quando chegou, pois não havia quase ninguém, e a outra depois de encarar a longa fila. A demora se devia ao fato de ter alguém limpando frequentemente.

Ele sempre frequentou o Carnaval do Benfica e decidiu ir com os amigos conhecer a estrutura nova. Tarcísio diz ter gostado, apesar de não ter como se proteger do sol ou da chuva devido ao espaço aberto. Ele analisa que a praça ficou divida entre os mais entusiasmados na frente e as pessoas que queriam curtir de uma forma mais tranquila e até sentadas ficaram na parte de trás, principalmente as famílias.

Com a mudança para a Gentilândia, a praça ao lado encontrou-se com movimento reduzido, em comparação ao circuito oficial, cujos banheiros destacaram-se pelas filas enormes. Até as 18h, o ambulatório registrou 7 atendimentos por conta do calor e de pequenos ferimentos causados por quedas ou excesso de bebida alcoólica.

Às 18h30, o grupo As Gata Pira cantava a última música da programação, "No Mundo da Lua", do grupo Balão Mágico, que apareceu outras vezes, junto com músicas de Xuxa, a rainha dos baixinho, ao longo da tarde como um repertório conhecido pelos frequentadores do Benfica.

Com informações de Estela Félix