Carnaval 2026: veja programação de blocos no Rio neste sábado (14)
A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca. A capital espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua.
Veja a programação dos blocos neste sábado (14):
CORDÃO DA BOLA PRETA
Hora: 07:00 Endereço: R. Primeiro de Março, 33 – Centro
BANDA DE IPANEMA
Hora: 15:00 Endereço: R. Gomes Carneiro, 55 – Ipanema
BLOCO DO BARBAS
Hora: 11:00 Endereço: R. Arnaldo Quintela, 120 – Botafogo
MULTIBLOCO
Hora: 07:00 Endereço: Av. Henrique Valadares, 75, Centro
BLOCO AMIGOS DA ONÇA
Hora: 07:00 Endereço: Calçadão da Praia do Flamengo, 3
BLOCO EXAGERADO
Hora: 07:00 Endereço: Praça Tiradentes – Centro
BLOCO BRASIL
Hora: 13:00 Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 1 – Leme
BLOCOBUSTER
Hora: 07:00 Endereço: Praça Almirante Júlio de Noronha, 1 – Leme
BLOCO FLOR DE LIS
Hora: 13:00 Endereço: Largo São Francisco de Paula – Centro
BLOCO ESCANGALHA
Hora: 08:00 Endereço: Rua Pacheco Leão, 20 – Jardim Botânico
CORDÃO DA BOLA LARANJA
Hora: 09:00 Endereço: Rua Jerônimo Barbalho – Campo Grande
CÉU NA TERRA
Hora: 07:00 Endereço: R. Almirante Alexandrino, 89 – Santa Teresa
BLOCO DA TERREIRADA
Hora: 12:00 Endereço: Quinta da Boa Vista – Av. Pedro II, s/n – São Cristóvão
CARIOCA DA GEMA
Hora: 15:00 Endereço: R. dos Arcos, 24 – Lapa
BLOCO DO FORRÓ DA TAYLOR
Hora: 07:00 Endereço: Largo São Francisco de Paula, 50 – Centro
BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DA ESQUINA
Hora: 16:00 Endereço: R. Pernambuco, 886 – Encantado
ORDINÁRIOS ELÉTRICOS
Hora: 13:00 Endereço: Avenida. Infante Dom Henrique, 10 – Flamengo
BATUQUEBATO
Hora: 13:00 Endereço: Praça Tiradentes, 28 – Centro
FOGO NA CUECA
Hora: 12:00 Endereço: Praça Edmundo Bitencourt, 721 – Copacabana
GRBC QUEM ME VIU MENTIU
Hora: 13:00 Endereço: Praia do Zumbi, 25 – Ilha do Governador
SOUL DA GEMA
Hora: 12:00 Endereço: Avenida Lúcio Costa, 3360 – Barra da Tijuca
BLOCO CARNAVALESCO VERDE E BRANCO DO ZUMBI
Hora: 09:00 Endereço: R. Peixoto de Carvalho – Zumbi, Ilha do Governador
BANDA DO CHOPPINHO DA PAULA FREITAS
Hora: 12:00 Endereço: Avenida Atlântica, 2134 – Copacabana
GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO TIGRE DO MÉIER
Hora: 14:00 Endereço: Travessa Miracema, 29 – Méier
ENREDO DO MEU SAMBA
Hora: 12:00 Endereço: Travessa dos Tamoios, 45 – Flamengo
CORDÃO ALEGRIA DA TIJUCA
Hora: 16:00 Endereço: R. Afonso Pena, 10 – Tijuca
BLOCO DO BECO DO RATO
Hora: 10:00 Endereço: R. Joaquim Silva, 11 – Lapa
BLOCO CARNAVALESCO BAMBAS DO CURUZU
Hora: 16:00 Endereço: R. Curuzu – São Cristóvão
CHORA 10
Hora: 16:00 Endereço: R. São Miguel, 430 – Tijuca
CORDÃO DO PRATA PRETA
Hora: 16:00 Endereço: Praça da Harmonia – Gamboa
G.R.B.C TURMA DO GATO FUTEBOL E SAMBA
Hora: 14:00 Endereço: R. Djalma Dutra, 262 – Pilares
DNA SUBURBANO
Hora: 15:00 Endereço: Estrada do Portela, 165 – Madureira
G.R.B.C. ACONTECEU
Hora: 16:00 Endereço: Largo das Neves, 412 – Santa Teresa
BLOCO DA AMIZADE
Hora: 19:00 Endereço: Praia Recôncavo, 432 – Sepetiba
BLOCO DO TAMANCO
Hora: 11:00 Endereço: R. D, 19 – Padre Miguel
BLOCO SEU KUKA E EU DO GRAJAU
Hora: 18:00 Endereço: R. Barão de Mesquita, 1032 – Tijuca
BUMBABLOCO
Hora: 13:00 Endereço: R. Sacadura Cabral, 102 – Saúde
BLOCO DO TIO TONHO
Hora: 16:00 Endereço: R. Caungula, 217 – Jacarepaguá
BLOCÃO DA BARRA
Hora: 09:00 Endereço: Praça do Ó, Barra da Tijuca
BLOCO REBARBAS
Hora: 14:00 Endereço: Rua da Passagem, 69 – Botafogo
MULHERES BRILHANTES
Hora: 16:00 Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 238 – Vila Isabel
CANTINHO DO URUBU
Hora: 09:00 Endereço: R. Manuel Marques, 45 – Turiaçú
BLOCO DO CAMELO
Hora: 16:00 Endereço: Praia José Bonifácio, 83 – Ilha de Paquetá
BLOCO DO QUILOMBO DA GLÓRIA
Hora: 15:00 Endereço: R. Cândido Mendes, 320 – Glória
BLOCO ESQUENTA DE PADRE MIGUEL
Hora: 17:00 Endereço: Travessa Santo Agostinho, 17 – Padre Miguel
BLOCO POMBO CORREIO
Hora: 14:00 Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 219 – Vila Isabel
RODA MAS NÃO SAI
Hora: 14:00 Endereço: Praça Presidente Aguirre Cerda, 17 – Centro
A BANDA DO LARGO DA SEGUNDA FEIRA
Hora: 16:00 Endereço: Rua Conde de Bonfim, 25 – Tijuca
EXALTAÇÃO AO SAMBA DE ENREDO NO ARMAZÉM SENADO
Hora: 10:00 Endereço: Avenida Gomes Freire, 256 – Centro
TIGRE DO COQUEIRO
Hora: 17:00 Endereço: Rua Barros de Alarcão, 283 – Pedra de Guaratiba
ALTA PRESSÃO
Hora: 12:00 Endereço: R. Coronel. Agostinho, 161 – Campo Grande
BLOCO DO SERRAGENS
Hora: 12:00 Endereço: R. Adelaíde Alambari, 85 –Ilha de Paquetá
B.C. CIGANAS FEITICEIRAS DE OLARIA
Hora: 17:00 Endereço: R. Paranhos, 726 – Olaria
BLOCO RIO2AMORES
Hora: 16:00 Endereço: Rua Mário Agostinelli, 155 – Barra Olímpica
BLOCO CARNAVALESCO CACHACEIROS DO ÚNICO
Hora: 18:00 Endereço: R. Baronesa do Engenho Novo, 318 – Engenho Novo
BLOCO CARNAVALESCO VINIL SOCIAL DA ABOLIÇÃO
Hora: 14:00 Endereço: R. Afonso Ferreira, 270 – Engenho de Dentro
BLOCO DO CORSO
Hora: 16:00 Endereço: R. Pinheiro Freire, 40 – Ilha de Paquetá