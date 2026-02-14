Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval 2026: veja programação de blocos no Rio neste sábado (14)

Autor Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil Autor
Tipo Notícia

Este sábado (14) de Carnaval no Rio de Janeiro será aberto pelo tradicional bloco Cordão da Bola Preta no circuito de megablocos na Rua Primeiro de Março, no Centro. O Cordão da Bola Preta foi fundado em 1918 e é o mais antigo da cidade. 

A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca. A capital espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. 

Veja a programação dos blocos neste sábado (14):

CORDÃO DA BOLA PRETA

Hora: 07:00 Endereço: R. Primeiro de Março, 33 – Centro

BANDA DE IPANEMA

Hora: 15:00 Endereço: R. Gomes Carneiro, 55 – Ipanema

BLOCO DO BARBAS 

Hora: 11:00 Endereço: R. Arnaldo Quintela, 120 – Botafogo

MULTIBLOCO

Hora: 07:00 Endereço: Av. Henrique Valadares, 75, Centro

BLOCO AMIGOS DA ONÇA

Hora: 07:00 Endereço: Calçadão da Praia do Flamengo, 3

BLOCO EXAGERADO 

Hora: 07:00 Endereço: Praça Tiradentes – Centro

BLOCO BRASIL 

 Hora: 13:00 Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 1 – Leme

BLOCOBUSTER

Hora: 07:00 Endereço: Praça Almirante Júlio de Noronha, 1 – Leme

BLOCO FLOR DE LIS

 Hora: 13:00 Endereço: Largo São Francisco de Paula – Centro

BLOCO ESCANGALHA 

Hora: 08:00 Endereço: Rua Pacheco Leão, 20 – Jardim Botânico

CORDÃO DA BOLA LARANJA

Hora: 09:00 Endereço: Rua Jerônimo Barbalho – Campo Grande

CÉU NA TERRA 

Hora: 07:00 Endereço: R. Almirante Alexandrino, 89 – Santa Teresa

BLOCO DA TERREIRADA

Hora: 12:00 Endereço: Quinta da Boa Vista – Av. Pedro II, s/n – São Cristóvão

CARIOCA DA GEMA 

Hora: 15:00 Endereço: R. dos Arcos, 24 – Lapa

BLOCO DO FORRÓ DA TAYLOR

Hora: 07:00 Endereço: Largo São Francisco de Paula, 50 – Centro

BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DA ESQUINA 

Hora: 16:00 Endereço: R. Pernambuco, 886 – Encantado

ORDINÁRIOS ELÉTRICOS 

Hora: 13:00 Endereço: Avenida. Infante Dom Henrique, 10 – Flamengo

BATUQUEBATO 

Hora: 13:00 Endereço: Praça Tiradentes, 28 – Centro

FOGO NA CUECA 

Hora: 12:00 Endereço: Praça Edmundo Bitencourt, 721 – Copacabana

GRBC QUEM ME VIU MENTIU 

Hora: 13:00 Endereço: Praia do Zumbi, 25 – Ilha do Governador

SOUL DA GEMA 

Hora: 12:00 Endereço: Avenida Lúcio Costa, 3360 – Barra da Tijuca

BLOCO CARNAVALESCO VERDE E BRANCO DO ZUMBI

Hora: 09:00 Endereço: R. Peixoto de Carvalho – Zumbi, Ilha do Governador

BANDA DO CHOPPINHO DA PAULA FREITAS 

Hora: 12:00 Endereço: Avenida Atlântica, 2134 – Copacabana

GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO TIGRE DO MÉIER  

 Hora: 14:00 Endereço: Travessa Miracema, 29 – Méier

ENREDO DO MEU SAMBA 

Hora: 12:00 Endereço: Travessa dos Tamoios, 45 – Flamengo

CORDÃO ALEGRIA DA TIJUCA

Hora: 16:00 Endereço: R. Afonso Pena, 10 – Tijuca

BLOCO DO BECO DO RATO 

Hora: 10:00 Endereço: R. Joaquim Silva, 11 – Lapa

BLOCO CARNAVALESCO BAMBAS DO CURUZU 

Hora: 16:00 Endereço: R. Curuzu – São Cristóvão

CHORA 10 

Hora: 16:00 Endereço: R. São Miguel, 430 – Tijuca

CORDÃO DO PRATA PRETA 

Hora: 16:00  Endereço: Praça da Harmonia – Gamboa

G.R.B.C TURMA DO GATO FUTEBOL E SAMBA 

Hora: 14:00 Endereço: R. Djalma Dutra, 262 – Pilares

DNA SUBURBANO 

Hora: 15:00 Endereço: Estrada do Portela, 165 – Madureira

G.R.B.C. ACONTECEU 

Hora: 16:00 Endereço: Largo das Neves, 412 – Santa Teresa

BLOCO DA AMIZADE 

Hora: 19:00 Endereço: Praia Recôncavo, 432 – Sepetiba

BLOCO DO TAMANCO

Hora: 11:00 Endereço: R. D, 19 – Padre Miguel

BLOCO SEU KUKA E EU DO GRAJAU

Hora: 18:00 Endereço: R. Barão de Mesquita, 1032 – Tijuca

BUMBABLOCO

Hora: 13:00 Endereço: R. Sacadura Cabral, 102 – Saúde

BLOCO DO TIO TONHO 

Hora: 16:00 Endereço: R. Caungula, 217 – Jacarepaguá

BLOCÃO DA BARRA 

Hora: 09:00 Endereço: Praça do Ó, Barra da Tijuca

BLOCO REBARBAS 

Hora: 14:00 Endereço: Rua da Passagem, 69 – Botafogo

MULHERES BRILHANTES 

Hora: 16:00 Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 238 – Vila Isabel

CANTINHO DO URUBU 

Hora: 09:00 Endereço: R. Manuel Marques, 45 – Turiaçú

BLOCO DO CAMELO 

Hora: 16:00 Endereço: Praia José Bonifácio, 83 – Ilha de Paquetá

BLOCO DO QUILOMBO DA GLÓRIA

Hora: 15:00 Endereço: R. Cândido Mendes, 320 – Glória

BLOCO ESQUENTA DE PADRE MIGUEL 

Hora: 17:00 Endereço: Travessa Santo Agostinho, 17 – Padre Miguel

BLOCO POMBO CORREIO 

Hora: 14:00 Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 219 – Vila Isabel

RODA MAS NÃO SAI 

Hora: 14:00 Endereço: Praça Presidente Aguirre Cerda, 17 – Centro

A BANDA DO LARGO DA SEGUNDA FEIRA 

Hora: 16:00 Endereço: Rua Conde de Bonfim, 25 – Tijuca

EXALTAÇÃO AO SAMBA DE ENREDO NO ARMAZÉM SENADO

Hora: 10:00 Endereço: Avenida Gomes Freire, 256 – Centro

TIGRE DO COQUEIRO 

Hora: 17:00 Endereço: Rua Barros de Alarcão, 283 – Pedra de Guaratiba

ALTA PRESSÃO

Hora: 12:00 Endereço: R. Coronel. Agostinho, 161 – Campo Grande

BLOCO DO SERRAGENS 

Hora: 12:00 Endereço: R. Adelaíde Alambari, 85 –Ilha de Paquetá

B.C. CIGANAS FEITICEIRAS DE OLARIA 

Hora: 17:00 Endereço: R. Paranhos, 726 – Olaria

BLOCO RIO2AMORES 

Hora: 16:00 Endereço: Rua Mário Agostinelli, 155 – Barra Olímpica

BLOCO CARNAVALESCO CACHACEIROS DO ÚNICO

Hora: 18:00 Endereço: R. Baronesa do Engenho Novo, 318 – Engenho Novo

BLOCO CARNAVALESCO VINIL SOCIAL DA ABOLIÇÃO  

Hora: 14:00 Endereço: R. Afonso Ferreira, 270 – Engenho de Dentro

BLOCO DO CORSO 

Hora: 16:00 Endereço: R. Pinheiro Freire, 40 – Ilha de Paquetá

