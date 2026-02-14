Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval começa com movimento moderado nas praias de Aquiraz

Carnaval começa com movimento moderado nas praias de Aquiraz

Entre foliões e trabalhadores, visitantes dividem a orla do Porto das Dunas antes do início das festas
Atualizado às Autor Bianca Mota
Autor
Bianca Mota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Aos interessados em curtir o Carnaval, a folia começou cedo em Aquiraz, município distante 26 km de Fortaleza. A Prefeitura anunciou há algum tempo as principais atrações do “Carnaquiraz”, festival que, em sua terceira edição, contará com atrações que prometem muita música e festa.

Apesar de o evento ter sido dividido entre três das sete principais praias do Município, algumas pessoas fugiram da pré-festa e resolveram ir ao Porto das Dunas, onde está localizado o Beach Park, um dos maiores parques aquáticos da América Latina.

Leia mais

Às 10 horas deste sábado de Carnaval, 14, o movimento ainda estava lento, mesmo para aqueles que chegaram um pouco mais cedo para curtir o Aqua Park. Os que preferiram a adrenalina das ondas do mar encontraram uma praia não tão cheia, no clima perfeito para curtir com a família e os amigos.

Ana Lis Fernandes, Lara Campos, Ellen Mota, Caio Costa e Yuri Citó juntaram uma turma de amigos e resolveram começar a curtir mais cedo que os demais. Sentados na areia, sem qualquer proteção contra o sol, conversavam, riam e bebiam à beira da praia.

A turma se conheceu ainda na escola e veio de Fortaleza para aproveitar com amigos que residem em Aquiraz. Aproveitaram a praia, mas a festa mesmo será no condomínio de um dos amigos.

“A gente veio porque nossos amigos moram aqui. O melhor Carnaval do Ceará vai ser em Aquiraz”, afirmou Yuri.

Alguns, no entanto, vão aproveitar o momento para trabalhar.

Cecília Soares e Lean da Silva trabalharão durante o Carnaval. O casal oficializou o namoro no fim do ano passado e vende picolés na orla.

Cecília afirmou que, apesar de ontem, 13, o fluxo de pessoas ter estado reduzido na praia, hoje a movimentação estava dentro da normalidade.

Lean, por sua vez, espera que o movimento na praia caia durante a tarde — justamente por aquela não ser um dos polos da festa que começa hoje no município —, mas confessa ter esperanças.

“O Beach Park colocou cadeira até a ponta hoje. É um código para a gente: se eles colocam cadeira até a ponta, é porque vai vir mais gente. Antes do carnaval colocaram bem menos cadeiras”, disse o rapaz.

A música do carnaval

Entre quem vai trabalhar e quem vai curtir, uma coisa não muda: a música do carnaval.

Cecília e Lean decidiram, em uníssono, que a música deste ano é “Jetski”, do DJ e cantor brasileiro Pedro Sampaio, com participação especial da cantora Melody.

Ana Lis e a turma de amigos que a acompanha não discordaram da decisão. Lara e Ellen, depois de uma rodada de “você está pensando o que estou pensando?”, também decidiram por “Jetski” e receberam a aprovação do resto do grupo.

Apesar da unanimidade, houve quem viesse para fugir dos grandes barulhos.

Josiane Azevedo veio do Rio Grande do Norte em busca de tranquilidade. Este é o sexto ano seguido que vem ao Ceará, e ela diz ter apego ao Porto das Dunas.

“Viemos no carnaval porque ele é um ‘feriadão’. Temos vários dias para descansar. Como não comemoramos o carnaval em si, então a gente vem para descanso e lazer.”

Os problemas no meio da festa

As festas, no entanto, acarretam problemas que geram preocupação à prefeitura e aos foliões. Para Yuri, o maior deles é que as pessoas “tendem a levar o Carnaval como algo 100% alcoólico” e acabam passando do limite.

Cecília e Lean acreditam que os problemas relacionados a brigas durante os shows e no trânsito são os que mais impactam a população.

“As pessoas dirigem bêbadas, brigam, é um risco”, afirmou Cecília, mas acrescentou que acredita que, neste ano, a prefeitura de Aquiraz se preparou melhor para o evento.

Josiane, por sua vez, reiterou: “Viemos fugindo do barulho, acho que isso é o que mais me incomoda.”

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar