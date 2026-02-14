Carnaval começa com movimento moderado nas praias de Aquiraz

Praia do Porto das Dunas reúne banhistas antes do início dos festejos de Carnaval no Aquiraz / Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO

Aos interessados em curtir o Carnaval, a folia começou cedo em Aquiraz, município distante 26 km de Fortaleza. A Prefeitura anunciou há algum tempo as principais atrações do “Carnaquiraz”, festival que, em sua terceira edição, contará com atrações que prometem muita música e festa. Apesar de o evento ter sido dividido entre três das sete principais praias do Município, algumas pessoas fugiram da pré-festa e resolveram ir ao Porto das Dunas, onde está localizado o Beach Park, um dos maiores parques aquáticos da América Latina.

Às 10 horas deste sábado de Carnaval, 14, o movimento ainda estava lento, mesmo para aqueles que chegaram um pouco mais cedo para curtir o Aqua Park. Os que preferiram a adrenalina das ondas do mar encontraram uma praia não tão cheia, no clima perfeito para curtir com a família e os amigos. Ana Lis Fernandes, Lara Campos, Ellen Mota, Caio Costa e Yuri Citó juntaram uma turma de amigos e resolveram começar a curtir mais cedo que os demais. Sentados na areia, sem qualquer proteção contra o sol, conversavam, riam e bebiam à beira da praia. A turma se conheceu ainda na escola e veio de Fortaleza para aproveitar com amigos que residem em Aquiraz. Aproveitaram a praia, mas a festa mesmo será no condomínio de um dos amigos.

“A gente veio porque nossos amigos moram aqui. O melhor Carnaval do Ceará vai ser em Aquiraz”, afirmou Yuri. Grupo de amigos comemora carnaval no Porto das Dunas Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO Alguns, no entanto, vão aproveitar o momento para trabalhar.

Cecília Soares e Lean da Silva trabalharão durante o Carnaval. O casal oficializou o namoro no fim do ano passado e vende picolés na orla. Cecília afirmou que, apesar de ontem, 13, o fluxo de pessoas ter estado reduzido na praia, hoje a movimentação estava dentro da normalidade. Lean, por sua vez, espera que o movimento na praia caia durante a tarde — justamente por aquela não ser um dos polos da festa que começa hoje no município —, mas confessa ter esperanças.

“O Beach Park colocou cadeira até a ponta hoje. É um código para a gente: se eles colocam cadeira até a ponta, é porque vai vir mais gente. Antes do carnaval colocaram bem menos cadeiras”, disse o rapaz. Cecília e Lean trabalharão durante os dias de carnaval Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO A música do carnaval Entre quem vai trabalhar e quem vai curtir, uma coisa não muda: a música do carnaval.