Carnaval começa com movimento moderado nas praias de Aquiraz

Carnaval começa com movimento moderado nas praias de AquirazEntre foliões e trabalhadores, visitantes dividem a orla do Porto das Dunas antes do início das festas
Aos interessados em curtir o Carnaval, a folia começou cedo em Aquiraz, município distante 26 km de Fortaleza. A Prefeitura anunciou há algum tempo as principais atrações do “Carnaquiraz”, festival que, em sua terceira edição, contará com atrações que prometem muita música e festa.
Apesar de o evento ter sido dividido entre três das sete principais praias do Município, algumas pessoas fugiram da pré-festa e resolveram ir ao Porto das Dunas, onde está localizado o Beach Park, um dos maiores parques aquáticos da América Latina.
Às 10 horas deste sábado de Carnaval, 14, o movimento ainda estava lento, mesmo para aqueles que chegaram um pouco mais cedo para curtir o Aqua Park. Os que preferiram a adrenalina das ondas do mar encontraram uma praia não tão cheia, no clima perfeito para curtir com a família e os amigos.
Ana Lis Fernandes, Lara Campos, Ellen Mota, Caio Costa e Yuri Citó juntaram uma turma de amigos e resolveram começar a curtir mais cedo que os demais. Sentados na areia, sem qualquer proteção contra o sol, conversavam, riam e bebiam à beira da praia.
A turma se conheceu ainda na escola e veio de Fortaleza para aproveitar com amigos que residem em Aquiraz. Aproveitaram a praia, mas a festa mesmo será no condomínio de um dos amigos.
“A gente veio porque nossos amigos moram aqui. O melhor Carnaval do Ceará vai ser em Aquiraz”, afirmou Yuri.
Alguns, no entanto, vão aproveitar o momento para trabalhar.
Cecília Soares e Lean da Silva trabalharão durante o Carnaval. O casal oficializou o namoro no fim do ano passado e vende picolés na orla.
Cecília afirmou que, apesar de ontem, 13, o fluxo de pessoas ter estado reduzido na praia, hoje a movimentação estava dentro da normalidade.
Lean, por sua vez, espera que o movimento na praia caia durante a tarde — justamente por aquela não ser um dos polos da festa que começa hoje no município —, mas confessa ter esperanças.
“O Beach Park colocou cadeira até a ponta hoje. É um código para a gente: se eles colocam cadeira até a ponta, é porque vai vir mais gente. Antes do carnaval colocaram bem menos cadeiras”, disse o rapaz.
A música do carnaval
Entre quem vai trabalhar e quem vai curtir, uma coisa não muda: a música do carnaval.
Cecília e Lean decidiram, em uníssono, que a música deste ano é “Jetski”, do DJ e cantor brasileiro Pedro Sampaio, com participação especial da cantora Melody.
Ana Lis e a turma de amigos que a acompanha não discordaram da decisão. Lara e Ellen, depois de uma rodada de “você está pensando o que estou pensando?”, também decidiram por “Jetski” e receberam a aprovação do resto do grupo.
Apesar da unanimidade, houve quem viesse para fugir dos grandes barulhos.
Josiane Azevedo veio do Rio Grande do Norte em busca de tranquilidade. Este é o sexto ano seguido que vem ao Ceará, e ela diz ter apego ao Porto das Dunas.
“Viemos no carnaval porque ele é um ‘feriadão’. Temos vários dias para descansar. Como não comemoramos o carnaval em si, então a gente vem para descanso e lazer.”
Os problemas no meio da festa
As festas, no entanto, acarretam problemas que geram preocupação à prefeitura e aos foliões. Para Yuri, o maior deles é que as pessoas “tendem a levar o Carnaval como algo 100% alcoólico” e acabam passando do limite.
Cecília e Lean acreditam que os problemas relacionados a brigas durante os shows e no trânsito são os que mais impactam a população.
“As pessoas dirigem bêbadas, brigam, é um risco”, afirmou Cecília, mas acrescentou que acredita que, neste ano, a prefeitura de Aquiraz se preparou melhor para o evento.
Josiane, por sua vez, reiterou: "Viemos fugindo do barulho, acho que isso é o que mais me incomoda."