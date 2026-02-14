Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval infantil em Fortaleza: programação de sábado (14)

Fortaleza oferece programação gratuita de Carnaval para crianças neste sábado

Acompanhe a programação do Carnaval infantil em Fortaleza deste sábado, 14 de fevereiro (14/02)
Atualizado às Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Neste sábado, 14, Fortaleza conta com programação gratuita de Carnaval para as crianças em alguns pontos da Cidade. 

Em shoppings e espaços públicos, as atrações variam entre bandas, bloquinhos e atividades infantis com temática carnavalesca.

Bandas como Tia Samila e Sua Turma, BBK e Cantakids animam a folia da criançada com músicas infantis e trajes coloridos.

Veja programação do Carnaval infantil de Fortaleza de sábado (14/02)

Passeio Público

  • Com: Gal Saldanha e Cantakids
  • Quando: a partir de 9 horas
  • Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
  • Gratuito

Parque Rachel de Queiroz

  • Com: Tia Samila e Sua Turma
  • Quando: às 16 horas
  • Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
  • Gratuito
  • Mais informações: @parqueracheldequeirozpk

Vila Azul do Mar

  • Com: Banda Dó Ré Mix e Bloquinho da Turma do Beach Park com Fofura e Finho
  • Quando: a partir de 17 horas
  • Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
  • Gratuito
  • Mais informações: @vilaazuldomar

Shopping RioMar Fortaleza

  • Com: Banda Trelelê e BBK
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
  • Gratuito
  • Mais informações: @riomarfortaleza

Shopping RioMar Kennedy

  • Com: BBK
  • Quando: às 16 horas
  • Onde: avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy
  • Gratuito
  • Mais informações: @riomarkennedy

Shopping Benfica

  • Com: Oficina de lança confetes
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Piso térreo (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)
  • Gratuito
  • Mais informações: @shoppingbenfica

