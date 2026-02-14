Carnaval infantil em Fortaleza: programação de sábado (14)

Fortaleza oferece programação gratuita de Carnaval para crianças neste sábadoAcompanhe a programação do Carnaval infantil em Fortaleza deste sábado, 14 de fevereiro (14/02)
Neste sábado, 14, Fortaleza conta com programação gratuita de Carnaval para as crianças em alguns pontos da Cidade.
Em shoppings e espaços públicos, as atrações variam entre bandas, bloquinhos e atividades infantis com temática carnavalesca.
Bandas como Tia Samila e Sua Turma, BBK e Cantakids animam a folia da criançada com músicas infantis e trajes coloridos.
Veja programação do Carnaval infantil de Fortaleza de sábado (14/02)
Passeio Público
- Com: Gal Saldanha e Cantakids
- Quando: a partir de 9 horas
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
- Gratuito
Parque Rachel de Queiroz
- Com: Tia Samila e Sua Turma
- Quando: às 16 horas
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
- Gratuito
- Mais informações: @parqueracheldequeirozpk
Vila Azul do Mar
- Com: Banda Dó Ré Mix e Bloquinho da Turma do Beach Park com Fofura e Finho
- Quando: a partir de 17 horas
- Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
- Gratuito
- Mais informações: @vilaazuldomar
Shopping RioMar Fortaleza
- Com: Banda Trelelê e BBK
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
- Gratuito
- Mais informações: @riomarfortaleza
Shopping RioMar Kennedy
- Com: BBK
- Quando: às 16 horas
- Onde: avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy
- Gratuito
- Mais informações: @riomarkennedy
Shopping Benfica
- Com: Oficina de lança confetes
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Piso térreo (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)
- Gratuito
- Mais informações: @shoppingbenfica