Carnaval: cuidados contra golpes e fraudes no celular

É possível reduzir os riscos e aproveitar o Carnaval com mais tranquilidade no ambiente digital / Crédito: FERNANDA BARROS

Resumo Com o Carnaval, foliões enfrentam aumento nos riscos de golpes e fraudes via celular. Especialistas e instituições financeiras reforçam cuidados básicos e ferramentas de segurança para evitar perdas. Com a chegada do Carnaval, foliões enfrentam não só a diversão das festas e blocos, mas também um aumento nos riscos de golpes e fraudes que envolvem o uso do celular.

Em ambientes de grande circulação de pessoas, o risco de furto, roubo e acesso indevido a dados pessoais e contas bancárias cresce, o que exige atenção redobrada dos consumidores e das instituições financeiras.

Em ambientes de grande circulação de pessoas, o risco de furto, roubo e acesso indevido a dados pessoais e contas bancárias cresce, o que exige atenção redobrada dos consumidores e das instituições financeiras.

Maior exposição exige cuidados com o celular Durante o período carnavalesco, a combinação de multidões, distração e uso constante do celular favorece a ação de criminosos. Ao perder o aparelho, o usuário pode ter suas informações expostas, especialmente se aplicativos bancários, carteiras digitais ou sistemas de pagamento estiverem acessíveis.

Diante desse cenário, entidades como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e órgãos de defesa do consumidor reforçam a importância de cuidados básicos, como evitar anotar senhas no próprio celular, não reutilizar a mesma senha em diferentes aplicativos e ativar mecanismos adicionais de segurança. Recursos e ferramentas disponíveis para reduzir prejuízos Entre as principais iniciativas voltadas à proteção do usuário está o aplicativo Celular Seguro, desenvolvido pelo Governo Federal em parceria com a Anatel e a Febraban. A ferramenta permite que, em casos de furto, roubo ou perda, o cidadão bloqueie rapidamente o aparelho, a linha telefônica e o acesso a aplicativos, reduzindo as chances de uso indevido. Além disso, bancos e fintechs ampliaram recursos de segurança voltados especialmente para períodos de maior risco, como o Carnaval.