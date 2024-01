Celular Seguro: veja como utilizar aplicativo do governo contra roubos e furtos

Governo lançou app para proteção de dados em caso de roubo ou furto de celulares Crédito: Divulgaçao

Para utilizar o aplicativo, cada indivíduo deverá fazer o download na loja de aplicativos do celular, realizar login com a conta do gov.br, ler e concordar com os termos de uso. Na página seguinte, o usuário precisará cadastrar contatos de confiança com informações como nome completo, CPF e telefone celular da pessoa, para que ela possa visualizar o aparelho roubado em caso de ocorrências. Não há limites de números cadastrados para cada usuário, no entanto, todos devem estar vinculados ao CPF de quem os está cadastrando. No aplicativo será possível criar uma ocorrência para cada telefone subtraído a partir de informações como quando, onde e o que foi roubado ou furtado. Ao final do processo, será gerado um número que deverá ser guardado pelo usuário. Caso o bloqueio seja feito por engano ou o celular recuperado, também será possível reverter todo o processo no aplicativo do Governo Federal. Desenvolvido em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Federação Nacional dos Bancos (Febraban), o serviço emitirá notificações instantâneas e bloqueará o acesso a informações bancárias.

Play