Carnaval é feriado nacional no Brasil? Entenda o que diz a lei

Pré-carnaval com cortejo do Bode Beat, na Rua dos Tabajaras, finalizando no Centro Belchior / Crédito: FERNANDA BARROS

Carnaval é uma das festas mais celebradas do Brasil, com blocos de rua, desfiles de escolas de samba e uma tradição cultural consolidada. Mas a folia vem com uma dúvida frequente: Carnaval é feriado nacional no Brasil? A resposta, do ponto de vista legal, é: não.

Entender isso exige olhar para como a legislação brasileira trata feriados e pontos facultativos.

Ponto facultativo é um dia em que o trabalho pode ser suspenso, mas não há obrigatoriedade legal para empresas privadas darem folga ou para todas as instituições pararem suas atividades. Carnaval está no calendário de feriados?

Embora não conste como feriado nacional, o Carnaval costuma aparecer nos calendários como um dos eventos que mexem com a rotina de trabalho no início do ano. Por exemplo, em 2025 as datas de Carnaval foram tratadas como ponto facultativo em muitos lugares durante os dias 3 e 4 de março, com a Quarta-feira de Cinzas retomando atividades normalmente após o meio-dia.

