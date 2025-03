Carnaval: o que abre e o que fecha no fim de semana em Fortaleza?

Confira programação de serviços e do comércio durante o sábado e o domingo do Carnaval de 2025 na capital cearense

As linhas de metrô e do VLT não funcionarão apenas no domingo.

Além disso, haverá um reforço na frota para atender aos eventos na avenida Domingos Olímpio, com três ônibus reservas, e na Praia de Iracema, com cinco ônibus reservas, operando das 21h às 3h.

No sábado, os horários dos trens serão os mesmos realizados diariamente, em todas as linhas – na Capital e no interior do Estado.

De acordo com a Enel, as lojas de atendimento estarão fechadas e reabrirão na quarta-feira, 5, a partir de meio-dia.

Capital



Plantão 2º Grau (Tribunal de Justiça) – das 12h às 18h

Plantão 1º Grau Fórum Clóvis Beviláqua (Fortaleza) :



Plantão Criminal (Vara Privativa de Audiências de Custódia) – das 8h às 14h



Plantão Cível (Fórum Clóvis Beviláqua) – das 12h às 18h;

Interior



Plantão 1º Grau (Interior do Estado) – das 8h às 14h;

Durante o plantão Judiciário, o atendimento será voltado à análise de casos considerados urgentes e que não podem esperar o expediente normal. As regras constam em resoluções do TJCE e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Carnaval 2025: o que abre e fecha no comércio em Fortaleza

Lojas do Centro e de rua

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindiloja), o funcionamento das lojas fica a critério de cada estabelecimento.

Bares e Restaurantes

No final de semana de Carnaval, o horário de funcionamento dos bares e restaurantes deve variar, cada um terá uma programação diferente: alguns funcionam com bloquinhos próprios, enquanto outros não abrem ou abrem, mas com atividade normal.

Postos de combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustíveis funcionarão normalmente no Carnaval.

Farmácias

Em razão de ser considerada uma atividade essencial, e segundo o Decreto 27.048/49, que regulamenta a Lei 605/49, farmácias e drogarias podem funcionar normalmente sábado, domingos e feriados.

Lembrando que os estabelecimentos devem observar eventuais condições específicas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários e conforme escala e programação de cada estabelecimento.

Bancos

Agências bancárias não funcionarão no final de semana de Carnaval. Na Quarta-feira de Cinzas, as unidades abrem ao meio-dia.

Casas lotéricas

Fica a critério de cada estabelecimento decidir se abre ou fecha durante o feriado de Carnaval.

Padarias

As padarias têm funcionamento facultativo, conforme o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará. Vários locais já anunciaram que abrirão.

Cabe ao consumidor consultar os horários de suas padarias favoritas.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que todos os supermercados da capital cearense e da região metropolitana terão funcionamento normal.

Carnaval 2025: veja o que abre e fecha nos shoppings de Fortaleza

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Áreas de alimentação, entretenimento e algumas operações vão funcionar.

Carnaval de Fortaleza: veja horários dos shows no Aterrinho

Shopping Parangaba

Os horários de funcionamento do Shopping Parangaba no sábado e no domingo durante o período de carnaval de 2025 são:

Sábado (01/03):

Lojas âncoras (Riachuelo, C&A, Lê Biscuit, Renner e Americanas): das 10h às 22h



Lojas & Quiosques: das 10h às 22h



Praça de alimentação: das 10h às 22h



Lazer: das 10h às 22h



Selfit Academia: das 8h às 18h



Lotérica: das 10h às 21h

Domingo (02/03):



Lojas âncoras: das 13h às 21h



Lojas & Quiosques: das 13h às 21h (facultativo)*



Praça de alimentação: das 11h às 22h



Lazer: das 13h às 21h



Selfit Academia: das 8h às 14h

Centro Fashion

Durante o período de Carnaval, o Centro Fashion Fortaleza terá seu horário de funcionamento alterado. No sábado (01/03), o estabelecimento estará aberto das 9 horas às 19 horas.

Já do domingo (02/03) permanecerá fechado.

Shopping Giga Mall

O Giga Mall terá horários especiais de funcionamento durante o Carnaval. Confira:

Sábado (01º/03) : lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer funcionam normalmente, das 9h às 19h

: lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer funcionam normalmente, das 9h às 19h Domingo (02/03): o shopping estará fechado



Via Sul Shopping



Sábado (1º de março)



- Lojas, quiosques e alimentação: das 10h às 22h

Domingo (2 de março)



- Lojas e quiosques: fechados



- Alimentação de lazer: das 11h às 22h

- C&A: 12h às 21h

North Shopping Fortaleza



Sábado (1º de março)



- Lojas, quiosques e alimentação: das 10h às 22h

Domingo (2 de março)



- Lojas e quiosques: fechados



- Alimentação: das 10h às 22h

- Quintal: 11h às 23h

North Shopping Jóquei



Sábado (1º de março)



- Lojas, quiosques e alimentação: das 10h às 22h

Domingo (2 de março)



- Lojas e quiosques: fechados



- Alimentação de lazer: das 11h às 22h

North Shopping Maracanaú



Sábado (1º de março)



- Lojas, quiosques e alimentação: das 10h às 22h

Domingo (2 de março)

- Lojas e quiosques: fechados



- Alimentação de lazer: das 11h às 22h

Terrazo Shopping

No sábado (01/03), o shopping opera normalmente, das 10h às 22h.

No domingo (02/03), lojas e quiosques funcionarão em regime facultativo, das 13h às 21h, enquanto as operações de alimentação e lazer abrirão de forma facultativa das 11h às 22h.

Lojas Americanas, Renner e Casa Freitas funcionarão todos os dias do fim de semana.

O Supermercado Guará manterá suas atividades diárias, das 7h às 22h.

Já a Academia Greenlife terá funcionamento especial:

- Sábado (01/03): das 8h às 16h

- Domingo (02/03): das 8h às 12h



Grand Shopping

Lojas e quiosques: abertura facultativa



Lojas Americanas: 13h às 21h



Alimentação e lazer: 11h às 22h



Bancos: Fechados



Cinema: Conforme a programação

Iguatemi Bosque

O shopping Iguatemi Bosque anunciou o horário de funcionamento para o sábado (1º) e domingo (2) de Carnaval. As lojas e quiosques terão expediente normal no sábado, das 10h às 22h, enquanto no domingo o funcionamento será facultativo, das 13h às 21h. Já as praças de alimentação abrirão a partir das 11h, e os restaurantes funcionarão das 11h30 às 22h.

Supermercados manterão atendimento normal, das 7h às 22h. O setor de lazer e cinema abrirá às 13h e seguirá até as 22h. Outros serviços, como farmácias e pet shop, também estarão disponíveis.