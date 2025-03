Carnaval inicia com chuva em mais de 100 cidades do Ceará; confira previsão

Alagamento pós-chuva com casas inundadas e entrando agua pela porta na rua Piloto, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, no dia 28 de fevereiro / Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

O Carnaval no Ceará começou com chuvas em mais de 100 municípios do Estado. Na região do Cariri, o acumulado ultrapassou os 100 mm, entre as 7 horas de sexta-feira e as 7h deste sábado, 1º, nos municípios de Cariús (118 mm) e Várzea Alegre (110 mm). Em Fortaleza, o maior acumulado foi de 36,2 mm, no posto Água Fria. Os dados são de balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 10h10min.

Na noite dessa sexta-feira, 28, a Defesa Civil de Fortaleza emitiu um alerta de chuvas intensas para a Capital e Região Metropolitana de Fortaleza, que deve durar até às 12 horas deste sábado, 1º.

Confira os 10 maiores acumulados deste sábado, 1º Cariús (Posto: Cariús): 118 mm



Várzea Alegre (Posto: Canindezinho): 110 mm



Várzea Alegre (Posto: Boa Vista): 101 mm



Fortim (Posto: Fortim): 85 mm



Pindoretama (Posto: Pindoretama): 84 mm



Várzea Alegre (Posto: Riacho Verde): 83 mm



Jucás (Posto: Jucás): 75 mm



Viçosa do Ceará (Posto: Manhoso): 58 mm



Ararendá (Posto: Ararendá): 53 mm



Varjota (Posto: Dipan - Escritório do Dnocs): 52 mm

Veja a previsão para o 1º fim de semana de março Imagens de satélite revelam a presença de nebulosidade em grande parte do Ceará. A previsão indica condições de chuva em todas as macrorregiões cearenses até segunda-feira, 3 de março. De acordo com a Funceme, o tempo segue favorável para chuvas no Estado até este sábado, 1º, mas há indicativo de redução da área com chuva, assim como do acumulado, que devem passar a ocorrer de forma mais fraca a partir da tarde de hoje. Em Fortaleza e na Região Metropolitana, a previsão indica que as chuvas devem se concentrar pela madrugada e manhã, diminuindo os acumulados a partir do período da tarde.

Vai chover no Ceará neste sábado? Conforme a Funceme, a manhã de 1º de março (01/03) deve ter céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea, chuvas isoladas na Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns, e alta possibilidade de chuva isolada no Cariri e na Jaguaribana. No Litoral Norte e na Ibiapaba, há possibilidade de trovoadas isoladas. Ao longo do dia, o tempo seguirá variando de nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas, especialmente no Litoral Norte e na Ibiapaba.

No Ceará, chuvas se estendem até segunda-feira Conforme a Funceme, no domingo, 2, os maiores acumulados são esperados na faixa litorânea, nas regiões serranas (Ibiapaba e Maciço de Baturité) e no sul do Estado. Nas demais regiões, as chuvas devem ocorrer de forma isolada e passageira. J á na segunda-feira, o centro-norte do estado deve registrar chuvas isoladas, enquanto os maiores volumes de precipitação devem se concentrar no centro-sul do Ceará.