Apenas 8 trechos estão próprios para banho em Fortaleza neste fim de semana

O levantamento do último boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), apontou que apenas oito trechos estão próprios para banho em Fortaleza neste fim de semana. No setor Leste da Cidade, composto pelas praias do Futuro, Abreulândia, Titanzinho e Sabiaguaba, apenas um trecho se encontra próprio para banho. Sendo este na altura da rua Teófilo Ramos.

O setor Centro, que é integrado pelas praias do Mucuripe, do Meireles e Iracema, é o setor com maior quantidade de pontos próprios, com seis locais.

E o setor Oeste, onde estão concentradas as praias da Leste Oeste, do Pirambu, da Colônia e da Barra do Ceará, também conta com apenas um trecho próprio para a diversão da população. Já o setor com mais trechos impróprios para banho é o Leste, com 12 pontos. Os setores Centro e Oeste contam com quatro e nove pontos impróprios, respectivamente. Confira abaixo: Trechos próprios Leste

Praia da Abreulândia - a altura da rua Teófilo Ramos Centro Praia do Meireles - na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar



Praia do Meireles - na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06



Praia do Meireles - na altura da av. Rui Barbosa. no Aterro



Praia de Iracema - na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho



Praia de Iracema - na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica



Praia de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior Oeste Praia do Pirambu - Praia da Leste - na altura da av. Filomeno Gomes Trechos impróprios Leste

Praia do Futuro - Praia do Caça e Pesca - na altura da rua Germiniano Jurema.



Praia do Futuro - na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09



Praia do Futuro - na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.



Praia do Futuro - na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06



Praia do Futuro - na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues



Praia do Futuro - na altura da av. Carlos Jereissati



Praia do Futuro - na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.



Praia do Futuro - na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.



Praia do Futuro - na altura da Areninha Praia do Futuro



Praia do Futuro - na altura da rua Ismael Pordeus.



Praia do Titanzinho - Praia do Titanzinho



Praia da Sabiaguaba - na altura da rua Sabiaguaba Centro Praia do Mucuripe - Porto dos Botes - na altura da rua Interna.



Praia do Mucuripe - ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.



Praia do Mucuripe - na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.



Praia do Mucuripe - na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar. Oeste Praia da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges



Praia do Pirambu - Praia da Formosa - na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.



Praia da Colônia - ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.



Praia da Colônia - Praia do “L” - na altura da rua Dr. Theberge.



Praia da Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta).



Praia da Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras - na altura da rua Coqueiro Verde



Praia da Barra do Ceará - na altura da rua Bom Jesus.



Praia da Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará - na altura da rua Rita das Goiabeiras.



Praia da Barra do Ceará - Foz do Rio Ceará. Semace dá orientações do que não fazer Entre as orientações da Semace, o banhista não deve tomar banho de mar após ocorrências de chuvas de maior intensidade. De acordo com o órgão, nesses casos as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias.