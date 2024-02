Em tom de sátira, foliões do Benfica manifestam anseios políticos no Carnaval

Iracema curtindo Carnaval na Praça da Gentilândia Crédito: Thays Maria Salles / O POVO

Suor, calor, beijos e muita criatividade tomaram conta do segundo dia de Carnaval neste domingo, 11, na Praça da Gentilândia. Situada no bairro universitário de Fortaleza, o Benfica deu espaço também para manifestações políticas por meio de fantasias. Críticas e sátiras às gestões atuais e antigas deram tom à brincadeira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No meio da multidão, era possível ver diversas pessoas vestidas de vermelho, com símbolos do PT ou em referência ao comunismo.

Iracema Machado, 49, era uma das pessoas que utilizavam os adereços neste domingo. Para a assistente social, é uma "expectativa grande que Bolsonaro seja preso, por conta de todas as atrocidades que fez durante sua gestão". E completa: "estou usando uma forma lúdica de protestar". No outro lado da Praça da Gentilândia, na rua Waldery Uchôa, o desejo de Iracema era compartilhado pelo servidor público Sérgio Monte, de 49 anos. "Estou esperando ansiosamente que essa PF bata na porta do Bolsonaro". Já a fotógrafa Naiara Moura, 20 anos, usava uma placa com a frase de uma promessa feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "No meu governo, todo mundo vai namorar".