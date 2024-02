Assalto ao Grupo Revelação deixa integrante esfaqueado durante Carnaval de Salvador

Um assalto ao Grupo Revelação acabou com o integrante Rogerinho esfaqueado neste domingo, 11. A situação aconteceu após um show no Carnaval de Salvador, na Bahia.

No momento, o integrante Mauro Júnior também acompanhava Rogerinho, que tentou se defender e acabou se ferindo. Rogerinho sofreu cortes superficiais nas costas e precisou levar seis pontos em uma das mãos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com as informações da assessoria de comunicação do grupo, os criminosos roubaram todos os pertences dos músicos. "Agradecemos o carinho e preocupação de todos e informamos que a agenda do grupo seguirá normalmente mesmo após o ocorrido".