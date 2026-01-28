Grammy 2026: veja os shows, indicados e como assistir ao vivo

Tudo sobre o Grammy 2026: shows, indicados e como assistir ao vivoReunindo os principais nomes da música atualmente, o Grammy 2026 acontece neste domingo, 1º de fevereiro; confira tudo sobre a premiação
O Grammy 2026, principal premiação da indústria musical, acontece neste domingo, 1° de fevereiro, , em Los Angeles, reunindo os maiores nomes da música mundial.
Nesta 68ª edição, o Brasil tem indicação com Caetano Veloso e Maria Bethânia em Melhor Álbum de Música Global por “Caetano e Bethânia Ao Vivo”.
Os indicados foram anunciados pela Recording Academy em 7 de novembro, durante transmissão ao vivo. Em 2026, Melhor Álbum de Música Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum são categorias novatas.
A premiação reúne os principais artistas, álbuns e músicas do período de 16 de setembro de 2024 e 30 de agosto de 2025. Por isso, hits lançados depois do prazo, como “The Fate of Ophelia”, de Taylor Swift, ficarão de fora, mas poderão concorrer em 2027.
Confira todos os detalhes sobre o Grammy 2026 sobre como funciona, como assistir e os shows da noite.
Grammy 2026: saiba como assistir ao vivo
A transmissão oficial do Grammy 2026 no Brasil será feita pela TNT e a HBO Max, a partir das 21h30min. O especialista em entretenimento e cultura pop Phelipe Cruz será o comentarista, com tradução simultânea de Marly Moro e Robert Greathouse.
O tapete vermelho está encarregado por Carol Ribeiro. A apresentadora trará os bastidores e entrevistas com os artistas do evento, assim como a expectativa para a noite.
O foco da cerimônia principal será o "Big Four" (as quatro grandes categorias), sendo elas as de Álbum, Gravação, Canção do Ano e Artista Revelação. Em média, dez das 95 serão apresentadas na transmissão noturna.
Iniciando pela tarde, a cobertura completa da premiação, incluindo a Pré-Cerimônia, que apresenta os vencedores da maioria das categorias, estará disponível no site oficial da Academia ou pelo canal do YouTube no idioma original, inglês.
Diretamente da Crypto.com Arena, a cerimônia estará nas mãos do apresentador Trevor Noah, pelo sexto e último ano consecutivo. Entre os apresentadores em categorias, os cantores Doechii e Harry Styles estão confirmados.
Grammy 2026: confira as apresentações da noite
Nesta quarta-feira, a Recording Academy anunciou a lista completa de atrações da cerimônia principal. Entre eles, estão os oito indicados à Artista Revelação; confira:
- Addison Rae;
- Alex Warren;
- Clipse;
- Katseye;
- Leon Thomas;
- Lola Young;
- Olivia Dean;
- Pharrell Williams;
- Sabrina Carpenter;
- Sombr;
- The Marías;
- Justin Bieber;
- Andrew Watt - tributo à Ozzy Osbourne;
- Chad Smith - tributo à Ozzy Osbourne;
- Duff McKagan - tributo à Ozzy Osbourne;
- Post Malone - tributo à Ozzy Osbourne;
- Slash - tributo à Ozzy Osbourne;
- Lauryn Hill - tributo à D’Angelo e Roberta Flack;
- Brandy Clark - tributo geral;
- Lukas Nelson - tributo geral;
- Reba McEntire - tributo geral.
As apresentações de tributo acontecem anualmente como uma forma de homenagear grandes - ou pouco conhecidos - nomes da música que se foram no último ano.
Grammy 2026: confira a lista de indicados
Álbum do Ano
- "DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny
- "Swag" - Justin Bieber
- "Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
- "Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
- "Mayhem" - Lady Gaga
- "GNX" - Kendrick Lamar
- "Mutt" - Leon Thomas
- "Chromakopia" - Tyler, The Creator
Melhor Álbum de Música Global
- "Sounds Of Kumbha" - Sounds Of Kumbha
- "No Sign of Weakness" - Burna Boy
- "Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
- "Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
- "Chapter III: We Return To Light" - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
- "Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia
Canção do Ano
- "Abracadabra" - Lady Gaga
- "Anxiety" - Doechii
- "Apt." - Rosé, Bruno Mars
- "DtMF" - Bad Bunny
- "Golden" - Guerreiras do K-pop
- "Luther" - Kendrick Lamar, SZA
- "Manchild" - Sabrina Carpenter
- "Wildflower" - Billie Eilish
Gravação do Ano
- "DtMF" - Bad Bunny
- "Machild" - Sabrina Carpenter
- "Anxiety" - Doechii
- "Abracadabra" - Lady Gaga
- "Wildflower" - Billie Eilish
- "Luther" - Kendrick Lamar, SZA
- "The Subway" - Chappell Roan
- "APT." - Rosé, Bruno Mars
Artista revelação
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Melhor Performance Solo de Pop
- "Daisies" - Justin Bieber
- "Manchild" - Sabrina Carpenter
- "Disease" - Lady Gaga
- "The Subway" - Chappell Roan
- "Messy" - Lola Young
Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo
- "Defying Gravity" - Ariana Grande, Cynthia Erivo
- "Golden" - Guerreiras do K-pop
- "Gabriela" - Katseye
- "APT." - Rosé, Bruno Mars
- "30 For 30" - SZA, Kendrick Lamar
Melhor Álbum Vocal de Pop
- "Swag" - Justin Bieber"
- Man's Best Fried" - Sabrina Carpenter
- "Something Beautiful" - Miley Cyrus
- "Mayhem" - Lady Gaga
- "I've Tried Everything But Therapy" (Parte 2) - Teddy Swims
Melhor Gravação de Pop Dance
- "Bluest Flame" - Selena Gomez e Benny Blanco
- "Abracadabra" - Lady Gaga
- "Midnight Sun" - Zara Larsson
- "Just Keep Watching" - Tate McRae
- "Illegal" - PinkPantheress
Melhor Performance de Rock
- "Night Terror" - Dream Theater
- "Lachryma" - Ghost
- "Emergence" - Sleep Token
- "Soft Spine" - Spiritbox
- "Birds" - Turnstille
Melhor Canção de Rock
- "As Alive As You Need Me To Be" - Nine Inch Nails
- "Caramel" - Sleep Token
- "Glum" - Hayley Williams
- "Never Enough" - Turnstile
- "Zombie" - Yungblud
Melhor Álbum de Rock
- "Private Music - Deftones"
- "I Quit" - Haim
- "From Zero" - Linkin Park
- "Never Enough" - Turnstille
- "Idols" - Yungblud
Melhor Canção de R&B
- "Folded" - Kehlani
- "Heart Of A Woman" - Summer Walker"
- "It Depends" - Chris Brown e Bryson Tiller
- "Overqualified" - Durand Bernarr
- "Yes It Is" - Leon Thomas
Melhor Álbum de R&B
- "Beloved" - Giveon
- "Why Not More?" - Coco Jones
- "The Crown" - Ledisi
- "Escape Room" - Teyana Taylor
- "Mutt" - Leon Thomas
Melhor Canção de Rap
- "Anxiety" - Doechii"
- The Birds Don't Sing" - Clipse, Pusha T & Malice e John Legend & Voices Of Fire
- "Sticky" - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- "TGIF" - GloRilla"
- TV Off" - Kendrick Lamar e Lefty Gunplay
Melhor Álbum de Rap
- "Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
- "Glorious" - GloRilla
- "God Does Like Ugly - JID
- Chromakopia - Tyler, The Creator
Melhor Álbum de Country Contemporâneo
- "Patterns" - Kelsea Ballerini
- "Snipe Hunter" - Tyler Childers
- "Evangeline vs. The Machine" - Eric Church
- "Beautifully Broken" - Jelly Roll
- "Postcards From Texas" - Miranda Lambert
Melhor Álbum de Country Tradicional
- "Dollar A Day" - Charley Crockett
- "American Romance" - Lukas Nelson
- "Oh What A Beautiful World" - Willie Nelson
- "Hard Headed Woman" - Margo Prince
- "Ain't In It For My Health" - Zach Top
Melhor Álbum de Pop Latino
- "Cosa Nuestra" - Rauw Alejandro
- "Bogotá Deluxe" - Andrés Cepeda
- "Tropicoqueta" - Karol G
- "Cancionera" - Natalia Lafourcade
- "¿Y ahora qué?" - Alejandro Sanz
Melhor Álbum de Música Urbana
- "DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny
- "Mixteip" - J Balvin
- "Ferxxo Vol X: Sagrado" - Feid
- "Naiki" - Nicki Nicole
- "Eub Deluxe" - Trueno
- "Sinfónico (En Vivo)" - Yandel
Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual
- "Devo" - Devo
- "Live At The oyal Albert Hall" - Raye
- "Relentless" - Diane Warren
- "Music By John Williams" - John Williams
- "Piece By Piece" - Pharrell Williams
Melhor Canção Escrita para Mídia Visual
- "As Alive As You Need Me To Be" [From "Tron: Ares"]
- "Golden" - "Guerreiras do K-pop
- "I Lied To You" - "Pecadores"
- "Never Too Late" - "Elton John"
- "Pale, Pale Moon" - "Pecadores"
- "Pecadores" - "Pecadores"
Melhor Vídeo Musical
- "Manchild" - Sabrina Carpenter
- "So Be It" - Clipse
- "Anxiety" - Doechii
- "Love" - OK Go
- "Young Lion" - Sade