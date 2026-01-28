Grammy 2026: veja os shows, indicados e como assistir ao vivo

Os oito indicados à Artista Revelação se apresentam no Grammy 2026; veja atrações / Crédito: Divulgação/Recording Academy

O Grammy 2026, principal premiação da indústria musical, acontece neste domingo, 1° de fevereiro, , em Los Angeles, reunindo os maiores nomes da música mundial. Nesta 68ª edição, o Brasil tem indicação com Caetano Veloso e Maria Bethânia em Melhor Álbum de Música Global por “Caetano e Bethânia Ao Vivo”.

Os indicados foram anunciados pela Recording Academy em 7 de novembro, durante transmissão ao vivo. Em 2026, Melhor Álbum de Música Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum são categorias novatas.

A premiação reúne os principais artistas, álbuns e músicas do período de 16 de setembro de 2024 e 30 de agosto de 2025. Por isso, hits lançados depois do prazo, como “The Fate of Ophelia”, de Taylor Swift, ficarão de fora, mas poderão concorrer em 2027. Confira todos os detalhes sobre o Grammy 2026 sobre como funciona, como assistir e os shows da noite. Leia mais Quem são os favoritos a ganhar o Grammy 2026? Confira principais categorias Sobre o assunto Quem são os favoritos a ganhar o Grammy 2026? Confira principais categorias

Grammy 2026: saiba como assistir ao vivo A transmissão oficial do Grammy 2026 no Brasil será feita pela TNT e a HBO Max, a partir das 21h30min. O especialista em entretenimento e cultura pop Phelipe Cruz será o comentarista, com tradução simultânea de Marly Moro e Robert Greathouse.

O tapete vermelho está encarregado por Carol Ribeiro. A apresentadora trará os bastidores e entrevistas com os artistas do evento, assim como a expectativa para a noite. O foco da cerimônia principal será o "Big Four" (as quatro grandes categorias), sendo elas as de Álbum, Gravação, Canção do Ano e Artista Revelação. Em média, dez das 95 serão apresentadas na transmissão noturna. Iniciando pela tarde, a cobertura completa da premiação, incluindo a Pré-Cerimônia, que apresenta os vencedores da maioria das categorias, estará disponível no site oficial da Academia ou pelo canal do YouTube no idioma original, inglês.