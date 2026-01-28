Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grammy: confira a história do Brasil no prêmio da música

Brasil no Grammy: veja quem já foi indicado ao prêmio da música

Entre os indicados ao Grammy 2026, Caetano e Bethânia representam o MPB; Lembre de obras e artistas brasileiros que concorreram à premiação
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

Maria Bethânia e Caetano Veloso são indicados ao Grammy 2026.

A indicação é para a categoria Melhor Álbum de Música Global.

O álbum indicado é 'Caetano e Bethânia Ao Vivo', gravado em 1978.

Caetano Veloso já venceu a categoria em 2000 com 'Livro'.

Laurindo de Almeida é o brasileiro com mais indicações ao Grammy.

O Grammy 2026, uma das principais premiações da música, acontecerá neste domingo, 1º de fevereiro. Representando o Brasil, Maria Bethânia e Caetano Veloso, ícones da Música Popular Brasileira (MPB), foram indicados à categoria de Melhor Álbum de Música Global.

A dupla concorre à estatueta com seu disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", que reúne grandes sucessos. Essa não é a primeira vez que um irmão Veloso estrela entre as indicações do Grammy.

Caetano, inclusive, venceu essa mesma categoria em 2000, com "Livro". Além dele, o Brasil teve outras indicações por obras que vão do MPB ao Pop.

Leia mais

Brasil no Grammy: veja a lista de indicações do País

Melhor Álbum de Música do Mundo

  • Brasileiro (1993), Sergio Mendes - Vencedor
  • Aneglus (1995), Milton Nascimento
  • Nascimento (1998), Milton Nascimento - Vencedor
  • Quanta gente veio ver (1999), Gilberto Gil - Vencedor
  • Livro (2000), Caetano Veloso - Vencedor
  • João Voz e Violão (2001), João Gilberto - Vencedor
  • Capoeira Angola 2 - Brincando na Roda (2004), Mestre Moraes 

Artista Revelação

  • Astrud Gilberto (1965)
  • Antônio Carlos Jobim (1965)
  • Eumir Deodato (1974)
  • Morris Albert (1976)
  • Anitta (2023)

 Melhor Álbum de Jazz Latino

  • Antonio Brasileiro (1996), Antônio Carlos Jobim - Vencedor
  • Made in Brazil (2016), Eliane Elias - Vencedor
  • Sorte! (2020), Thalma de Freitas, Chico Pinheiro e Duduka da Fonseca
  • City of Dreams (2020), Chico Pinheiro
  • Mirror Mirror (2022), Eliane Elias - Vencedor
  • If You Will (2023), Flora Purim
  • Quietude (2024), Eliane Elias
  • My Heart Speaks (2024), Ivan Lins
  • Cometa (2024), Luciana Souza e Trio Corrente
  • Time and Again (2025), Eliane Elias
  • COLLAB (2025), Hamilton de Holanda

Melhor Álbum de Pop Latino

  • Roberto Carlos (1989), Roberto Carlos - Vencedor
  • Pasieros (2023), Boca Livre - Vencedor
  • Funk Generation (2025), Anitta

Leia mais

Melhor Performance Pop (Masculina/Feminina/Instrumental)

  • The Girl from Ipanema (1965), Astrud Gilberto
  • Getz/Gilberto (1965), João Gilberto
  • Also Sprach Zarathustra (1974), Eumir Deodato - Vencedor
  • Feelings (1976), Morris Albert

Categorias de Engenharia, Arranjo e Clássico

  • Duets with the Spanish Guitar (1959), Laurindo Almeida e Salli Terri (Eng. Sherwood Hall III) - Vencedor
  • Danzas (1960), Laurindo Almeida
  • Conversations with the Guitar (1961), Laurindo Almeida - Vencedor
  • The Spanish Guitars of Laurindo (1961), Laurindo Almeida - Vencedor
  • Marry Me a Little (2020), Diego Figueiredo e Cyrille Aimée

Melhor Álbum Contemporâneo de Música do Mundo

  • Eletracústico (2006), Gilberto Gil - Vencedor
  • CéU (2008), Céu

Outras categorias

  • Álbum do Ano: Getz/Gilberto (1965), João Gilberto - Vencedor
  • Gravação do Ano: The Girl from Ipanema (1965), Astrud Gilberto - Vencedor
  • Música do Ano: Feelings (1976), Morris Albert
  • Melhor Álbum de Jazz Vocal: Milton + esperanza (2025), Milton Nascimento
  • Melhor Álbum de Música Mexicana: Cóncavo y Convexo (1985), Roberto Carlos
  • Performance R&B Instrumental: Night Cruiser (1981), Eumir Deodato

Leia mais

Brasil no Grammy: saiba qual é o artista com mais indicações

Em meio a vários nomes famosos, Laurindo de Almeida foi pioneiro e é o brasileiro com mais indicações ao Grammy Awards. Ainda na primeira edição da premiação americana, em 1959, o músico venceu a categoria de "Melhor Engenharia de Álbum Clássico com o projeto "Duets with the Guitar".

Laurindo nasceu na cidade de Miracatu, em São Paulo, porém, viveu a maior parte da sua vida nos Estados Unidos. Violinista e compositor, é também uma das personalidades mais reconhecidas do País entre os críticos da múscia.

Além de sua trajetória no Grammy, Laurindo também já foi indicado ao Oscar, em 1969, com a trilha sonora que compôs para o curta "The Magic Pear Tree".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grammy

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar