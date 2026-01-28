Grammy: confira a história do Brasil no prêmio da música

Brasil no Grammy: veja quem já foi indicado ao prêmio da músicaEntre os indicados ao Grammy 2026, Caetano e Bethânia representam o MPB; Lembre de obras e artistas brasileiros que concorreram à premiação
O Grammy 2026, uma das principais premiações da música, acontecerá neste domingo, 1º de fevereiro. Representando o Brasil, Maria Bethânia e Caetano Veloso, ícones da Música Popular Brasileira (MPB), foram indicados à categoria de Melhor Álbum de Música Global.
A dupla concorre à estatueta com seu disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", que reúne grandes sucessos. Essa não é a primeira vez que um irmão Veloso estrela entre as indicações do Grammy.
Caetano, inclusive, venceu essa mesma categoria em 2000, com "Livro". Além dele, o Brasil teve outras indicações por obras que vão do MPB ao Pop.
Brasil no Grammy: veja a lista de indicações do País
Melhor Álbum de Música do Mundo
- Brasileiro (1993), Sergio Mendes - Vencedor
- Aneglus (1995), Milton Nascimento
- Nascimento (1998), Milton Nascimento - Vencedor
- Quanta gente veio ver (1999), Gilberto Gil - Vencedor
- Livro (2000), Caetano Veloso - Vencedor
- João Voz e Violão (2001), João Gilberto - Vencedor
- Capoeira Angola 2 - Brincando na Roda (2004), Mestre Moraes
Artista Revelação
- Astrud Gilberto (1965)
- Antônio Carlos Jobim (1965)
- Eumir Deodato (1974)
- Morris Albert (1976)
- Anitta (2023)
Melhor Álbum de Jazz Latino
- Antonio Brasileiro (1996), Antônio Carlos Jobim - Vencedor
- Made in Brazil (2016), Eliane Elias - Vencedor
- Sorte! (2020), Thalma de Freitas, Chico Pinheiro e Duduka da Fonseca
- City of Dreams (2020), Chico Pinheiro
- Mirror Mirror (2022), Eliane Elias - Vencedor
- If You Will (2023), Flora Purim
- Quietude (2024), Eliane Elias
- My Heart Speaks (2024), Ivan Lins
- Cometa (2024), Luciana Souza e Trio Corrente
- Time and Again (2025), Eliane Elias
- COLLAB (2025), Hamilton de Holanda
Melhor Álbum de Pop Latino
- Roberto Carlos (1989), Roberto Carlos - Vencedor
- Pasieros (2023), Boca Livre - Vencedor
- Funk Generation (2025), Anitta
Melhor Performance Pop (Masculina/Feminina/Instrumental)
- The Girl from Ipanema (1965), Astrud Gilberto
- Getz/Gilberto (1965), João Gilberto
- Also Sprach Zarathustra (1974), Eumir Deodato - Vencedor
- Feelings (1976), Morris Albert
Categorias de Engenharia, Arranjo e Clássico
- Duets with the Spanish Guitar (1959), Laurindo Almeida e Salli Terri (Eng. Sherwood Hall III) - Vencedor
- Danzas (1960), Laurindo Almeida
- Conversations with the Guitar (1961), Laurindo Almeida - Vencedor
- The Spanish Guitars of Laurindo (1961), Laurindo Almeida - Vencedor
- Marry Me a Little (2020), Diego Figueiredo e Cyrille Aimée
Melhor Álbum Contemporâneo de Música do Mundo
- Eletracústico (2006), Gilberto Gil - Vencedor
- CéU (2008), Céu
Outras categorias
- Álbum do Ano: Getz/Gilberto (1965), João Gilberto - Vencedor
- Gravação do Ano: The Girl from Ipanema (1965), Astrud Gilberto - Vencedor
- Música do Ano: Feelings (1976), Morris Albert
- Melhor Álbum de Jazz Vocal: Milton + esperanza (2025), Milton Nascimento
- Melhor Álbum de Música Mexicana: Cóncavo y Convexo (1985), Roberto Carlos
- Performance R&B Instrumental: Night Cruiser (1981), Eumir Deodato
Brasil no Grammy: saiba qual é o artista com mais indicações
Em meio a vários nomes famosos, Laurindo de Almeida foi pioneiro e é o brasileiro com mais indicações ao Grammy Awards. Ainda na primeira edição da premiação americana, em 1959, o músico venceu a categoria de "Melhor Engenharia de Álbum Clássico com o projeto "Duets with the Guitar".
Laurindo nasceu na cidade de Miracatu, em São Paulo, porém, viveu a maior parte da sua vida nos Estados Unidos. Violinista e compositor, é também uma das personalidades mais reconhecidas do País entre os críticos da múscia.
