Com Maria Bethânia e Caetano, Grammy 2026 anuncia indicados

Com Maria Bethânia e Caetano, Grammy 2026 anuncia indicadosCantores brasileiros disputam categoria de Melhor Álbum de Música Global; Kendrick Lamar lidera número de indicações do Grammy 2026
Os indicados ao Grammy 2026 foram anunciados nesta sexta-feira, 7. Maria Bethânia e Caetano Veloso representam o Brasil entre os nomeados.
Considerados ícones da Música Popular Brasileira (MPB), os dois concorrem na categoria Melhor Álbum de Música Global, com o projeto "Caetano e Bethânia Ao Vivo".
O disco concorre com “Sign of Weakness” do nigeriano Burna Boy, “Sounds of Kumbha”, do indiano Siddhant Bhatia, “Éclairer le monde: Light the World”, do senegalês Youssou N’Dour.
Também disputam “Mind Explosion – 50th Anniversary Tour Live”, do grupo internacional Shakti, e “Chapter III: We Return To Light”, da britânica-indiana Anoushka Shankar com o ator indiano Alam Khan e o músico indiano-estadunidense Sarathy Korwar.
O rapper Kendrick Lamar lidera o número de indicações ao prêmio com 9 nomeações, entre elas Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano.
Lady Gaga vem a seguir com sete indicações e Bad Bunny, Leon Thomas e Sabrina Carpenter, acumulam seis cada um.
Confira a lista completa de indicados ao Grammy 2026:
Álbum do Ano
- "DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny
- "Swag" - Justin Bieber
- "Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
- "Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
- "Mayhem" - Lady Gaga
- "GNX" - Kendrick Lamar
- "Mutt" - Leon Thomas
- "Chromakopia" - Tyler, The Creator
Melhor Álbum de Música Global
- "Sounds Of Kumbha" - Sounds Of Kumbha
- "No Sign of Weakness" - Burna Boy
- "Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
- "Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
- "Chapter III: We Return To Light" - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
- "Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia
Canção do Ano
- "Abracadabra" - Lady Gaga
- "Anxiety" - Doechii
- "Apt." - Rosé, Bruno Mars
- "DtMF" - Bad Bunny
- "Golden" - Guerreiras do K-pop
- "Luther" - Kendrick Lamar, SZA
- "Manchild" - Sabrina Carpenter
- "Wildflower" - Billie Eilish
Gravação do Ano
- "DtMF" - Bad Bunny
- "Machild" - Sabrina Carpenter
- "Anxiety" - Doechii
- "Abracadabra" - Lady Gaga
- "Wildflower" - Billie Eilish
- "Luther" - Kendrick Lamar, SZA
- "The Subway" - Chappell Roan
- "APT." - Rosé, Bruno Mars
Artista revelação
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Melhor Performance Solo de Pop
- "Daisies" - Justin Bieber
- "Manchild" - Sabrina Carpenter
- "Disease" - Lady Gaga
- "The Subway" - Chappell Roan
- "Messy" - Lola Young
Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo
- "Defying Gravity" - Ariana Grande, Cynthia Erivo
- "Golden" - Guerreiras do K-pop
- "Gabriela" - Katseye
- "APT." - Rosé, Bruno Mars
- "30 For 30" - SZA, Kendrick Lamar
Melhor Álbum Vocal de Pop
- "Swag" - Justin Bieber"
- Man's Best Fried" - Sabrina Carpenter
- "Something Beautiful" - Miley Cyrus
- "Mayhem" - Lady Gaga
- "I've Tried Everything But Therapy" (Parte 2) - Teddy Swims
Melhor Gravação de Pop Dance
- "Bluest Flame" - Selena Gomez e Benny Blanco
- "Abracadabra" - Lady Gaga
- "Midnight Sun" - Zara Larsson
- "Just Keep Watching" - Tate McRae
- "Illegal" - PinkPantheress
Melhor Performance de Rock
- "Night Terror" - Dream Theater
- "Lachryma" - Ghost
- "Emergence" - Sleep Token
- "Soft Spine" - Spiritbox
- "Birds" - Turnstille
Melhor Canção de Rock
- "As Alive As You Need Me To Be" - Nine Inch Nails
- "Caramel" - Sleep Token
- "Glum" - Hayley Williams
- "Never Enough" - Turnstile
- "Zombie" - Yungblud
Melhor Álbum de Rock
- "Private Music - Deftones"
- "I Quit" - Haim
- "From Zero" - Linkin Park
- "Never Enough" - Turnstille
- "Idols" - Yungblud
Melhor Canção de R&B
- "Folded" - Kehlani
- "Heart Of A Woman" - Summer Walker"
- "It Depends" - Chris Brown e Bryson Tiller
- "Overqualified" - Durand Bernarr
- "Yes It Is" - Leon Thomas
Melhor Álbum de R&B
- "Beloved" - Giveon
- "Why Not More?" - Coco Jones
- "The Crown" - Ledisi
- "Escape Room" - Teyana Taylor
- "Mutt" - Leon Thomas
Melhor Canção de Rap
- "Anxiety" - Doechii"
- The Birds Don't Sing" - Clipse, Pusha T & Malice e John Legend & Voices Of Fire
- "Sticky" - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- "TGIF" - GloRilla"
- TV Off" - Kendrick Lamar e Lefty Gunplay
Melhor Álbum de Rap
- "Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
- "Glorious" - GloRilla
- "God Does Like Ugly - JID
- Chromakopia - Tyler, The Creator
Melhor Álbum de Country Contemporâneo
- "Patterns" - Kelsea Ballerini
- "Snipe Hunter" - Tyler Childers
- "Evangeline vs. The Machine" - Eric Church
- "Beautifully Broken" - Jelly Roll
- "Postcards From Texas" - Miranda Lambert
Melhor Álbum de Country Tradicional
- "Dollar A Day" - Charley Crockett
- "American Romance" - Lukas Nelson
- "Oh What A Beautiful World" - Willie Nelson
- "Hard Headed Woman" - Margo Prince
- "Ain't In It For My Health" - Zach Top
Melhor Álbum de Pop Latino
- "Cosa Nuestra" - Rauw Alejandro
- "Bogotá Deluxe" - Andrés Cepeda
- "Tropicoqueta" - Karol G
- "Cancionera" - Natalia Lafourcade
- "¿Y ahora qué?" - Alejandro Sanz
Melhor Álbum de Música Urbana
- "DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny
- "Mixteip" - J Balvin
- "Ferxxo Vol X: Sagrado" - Feid
- "Naiki" - Nicki Nicole
- "Eub Deluxe" - Trueno
- "Sinfónico (En Vivo)" - Yandel
Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual
- "Devo" - Devo
- "Live At The oyal Albert Hall" - Raye
- "Relentless" - Diane Warren
- "Music By John Williams" - John Williams
- "Piece By Piece" - Pharrell Williams
Melhor Canção Escrita para Mídia Visual
- "As Alive As You Need Me To Be" [From "Tron: Ares"]
- "Golden" - "Guerreiras do K-pop
- "I Lied To You" - "Pecadores"
- "Never Too Late" - "Elton John"
- "Pale, Pale Moon" - "Pecadores"
- "Pecadores" - "Pecadores"
Melhor Vídeo Musical
- "Manchild" - Sabrina Carpenter
- "So Be It" - Clipse
- "Anxiety" - Doechii
- "Love" - OK Go
- "Young Lion" - Sade