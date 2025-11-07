Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Maria Bethânia e Caetano, Grammy 2026 anuncia indicados

Cantores brasileiros disputam categoria de Melhor Álbum de Música Global; Kendrick Lamar lidera número de indicações do Grammy 2026
Atualizado às
Os indicados ao Grammy 2026 foram anunciados nesta sexta-feira, 7. Maria Bethânia e Caetano Veloso representam o Brasil entre os nomeados.

Considerados ícones da Música Popular Brasileira (MPB), os dois concorrem na categoria Melhor Álbum de Música Global, com o projeto "Caetano e Bethânia Ao Vivo".

O disco concorre com “Sign of Weakness” do nigeriano Burna Boy, “Sounds of Kumbha”, do indiano Siddhant Bhatia, “Éclairer le monde: Light the World”, do senegalês Youssou N’Dour.

Também disputam “Mind Explosion – 50th Anniversary Tour Live”, do grupo internacional Shakti, e “Chapter III: We Return To Light”, da britânica-indiana Anoushka Shankar com o ator indiano Alam Khan e o músico indiano-estadunidense Sarathy Korwar.

O rapper Kendrick Lamar lidera o número de indicações ao prêmio com 9 nomeações, entre elas Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano.

Lady Gaga vem a seguir com sete indicações e Bad Bunny, Leon Thomas e Sabrina Carpenter, acumulam seis cada um.

Confira a lista completa de indicados ao Grammy 2026:

Álbum do Ano

  • "DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny
  • "Swag" - Justin Bieber
  • "Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
  • "Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
  • "Mayhem" - Lady Gaga
  • "GNX" - Kendrick Lamar
  • "Mutt" - Leon Thomas
  • "Chromakopia" - Tyler, The Creator

Melhor Álbum de Música Global

  • "Sounds Of Kumbha" - Sounds Of Kumbha
  • "No Sign of Weakness" - Burna Boy
  • "Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
  • "Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
  • "Chapter III: We Return To Light" - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
  • "Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia

Canção do Ano

  • "Abracadabra" - Lady Gaga
  • "Anxiety" - Doechii
  • "Apt." - Rosé, Bruno Mars
  • "DtMF" - Bad Bunny
  • "Golden" - Guerreiras do K-pop
  • "Luther" - Kendrick Lamar, SZA
  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "Wildflower" - Billie Eilish

Gravação do Ano

  • "DtMF" - Bad Bunny
  • "Machild" - Sabrina Carpenter
  • "Anxiety" - Doechii
  • "Abracadabra" - Lady Gaga
  • "Wildflower" - Billie Eilish
  • "Luther" - Kendrick Lamar, SZA
  • "The Subway" - Chappell Roan
  • "APT." - Rosé, Bruno Mars

Artista revelação

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Melhor Performance Solo de Pop

  • "Daisies" - Justin Bieber
  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "Disease" - Lady Gaga
  • "The Subway" - Chappell Roan
  • "Messy" - Lola Young

Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo

  • "Defying Gravity" - Ariana Grande, Cynthia Erivo
  • "Golden" - Guerreiras do K-pop
  • "Gabriela" - Katseye
  • "APT." - Rosé, Bruno Mars
  • "30 For 30" - SZA, Kendrick Lamar

Melhor Álbum Vocal de Pop

  • "Swag" - Justin Bieber"
  • Man's Best Fried" - Sabrina Carpenter
  • "Something Beautiful" - Miley Cyrus
  • "Mayhem" - Lady Gaga
  • "I've Tried Everything But Therapy" (Parte 2) - Teddy Swims

Melhor Gravação de Pop Dance

  • "Bluest Flame" - Selena Gomez e Benny Blanco
  • "Abracadabra" - Lady Gaga
  • "Midnight Sun" - Zara Larsson
  • "Just Keep Watching" - Tate McRae
  • "Illegal" - PinkPantheress

Melhor Performance de Rock

  • "Night Terror" - Dream Theater
  • "Lachryma" - Ghost
  • "Emergence" - Sleep Token
  • "Soft Spine" - Spiritbox
  • "Birds" - Turnstille

Melhor Canção de Rock

  • "As Alive As You Need Me To Be" - Nine Inch Nails
  • "Caramel" - Sleep Token
  • "Glum" - Hayley Williams
  • "Never Enough" - Turnstile
  • "Zombie" - Yungblud

Melhor Álbum de Rock

  • "Private Music - Deftones"
  • "I Quit" - Haim
  • "From Zero" - Linkin Park
  • "Never Enough" - Turnstille
  • "Idols" - Yungblud

Melhor Canção de R&B

  • "Folded" - Kehlani
  • "Heart Of A Woman" - Summer Walker"
  • "It Depends" - Chris Brown e Bryson Tiller
  • "Overqualified" - Durand Bernarr
  • "Yes It Is" - Leon Thomas

Melhor Álbum de R&B 

  • "Beloved" - Giveon
  • "Why Not More?" - Coco Jones
  • "The Crown" - Ledisi
  • "Escape Room" - Teyana Taylor
  • "Mutt" - Leon Thomas

Melhor Canção de Rap

  • "Anxiety" - Doechii"
  • The Birds Don't Sing" - Clipse, Pusha T & Malice e John Legend & Voices Of Fire
  • "Sticky" - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
  • "TGIF" - GloRilla"
  • TV Off" - Kendrick Lamar e Lefty Gunplay

Melhor Álbum de Rap

  • "Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
  • "Glorious" - GloRilla
  • "God Does Like Ugly - JID
  • Chromakopia - Tyler, The Creator

Melhor Álbum de Country Contemporâneo

  • "Patterns" - Kelsea Ballerini
  • "Snipe Hunter" - Tyler Childers
  • "Evangeline vs. The Machine" - Eric Church
  • "Beautifully Broken" - Jelly Roll
  • "Postcards From Texas" - Miranda Lambert

Melhor Álbum de Country Tradicional

  • "Dollar A Day" - Charley Crockett
  • "American Romance" - Lukas Nelson
  • "Oh What A Beautiful World" - Willie Nelson
  • "Hard Headed Woman" - Margo Prince
  • "Ain't In It For My Health" - Zach Top

Melhor Álbum de Pop Latino

  • "Cosa Nuestra" - Rauw Alejandro
  • "Bogotá Deluxe" - Andrés Cepeda
  • "Tropicoqueta" - Karol G
  • "Cancionera" - Natalia Lafourcade
  • "¿Y ahora qué?" - Alejandro Sanz

Melhor Álbum de Música Urbana

  • "DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny
  • "Mixteip" - J Balvin
  • "Ferxxo Vol X: Sagrado" - Feid
  • "Naiki" - Nicki Nicole
  • "Eub Deluxe" - Trueno
  • "Sinfónico (En Vivo)" - Yandel

Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual

  • "Devo" - Devo
  • "Live At The oyal Albert Hall" - Raye
  • "Relentless" - Diane Warren
  • "Music By John Williams" - John Williams
  • "Piece By Piece" - Pharrell Williams

Melhor Canção Escrita para Mídia Visual

  • "As Alive As You Need Me To Be" [From "Tron: Ares"]
  • "Golden" - "Guerreiras do K-pop
  • "I Lied To You" - "Pecadores"
  • "Never Too Late" - "Elton John"
  • "Pale, Pale Moon" - "Pecadores"
  • "Pecadores" - "Pecadores"

Melhor Vídeo Musical

  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "So Be It" - Clipse
  • "Anxiety" - Doechii
  • "Love" - OK Go
  • "Young Lion" - Sade

