Harry Styles vem ao Brasil em 2026 para shows da nova turnê

Harry Styles vem ao Brasil em 2026 para shows da nova turnêA pré-venda de ingressos para os shows de Harry Styles no Brasil começa na segunda-feira, 26, para clientes do banco Santander Private e Select. Apresentações ocorrem em julho
O britânico Harry Styles anunciou nesta quinta-feira, 22, os shows da sua nova turnê "Together, Together", com realização em 2026. O Brasil está entre os seis países que devem receber o tour, com data marcada para 17 e 18 de julho, em São Paulo, no Estádio MurumBIS.
O evento terá a banda norte-americana Fcukers, que fará o show de abertura.
Além de São Paulo, Amsterdã, na Holanda; Londres, no Reino Unido; Cidade do México, no México; Nova York, nos Estados Unidos; Melbourne e Sydney, na Austrália, estão na agenda da turnê.
A última passagem do cantor britânico ao Brasil foi em 2022, quando se apresentou também em São Paulo, no Estádio Allianz Parque.
Harry Styles irá lançar novo disco em março
Na sexta-feira, 16, o cantor anunciou, nas suas redes sociais, o lançamento do seu novo disco "Kiss All The Time", para 6 de março. O álbum terá 12 faixas e foi produzido por Kid Harpoon, mesmo produtor dos anteriores: "Harry Styles", "Harry´s House" e "Fine Line".
Dando um gostinho de sua nova produção, nesta sexta-feira, 23, o single "Aperture" será lançado às 21 horas, marcando o retorno de Styles após um período de três anos sem lançar composições.
Onde e quando comprar os ingressos para os shows de Harry Styles no Brasil?
Os ingressos para os shows de Harry Styles estarão disponíveis em pré-venda na segunda-feira, 26, às 11 horas, apenas para clientes Santander Private e Select.
Na terça-feira, 27, às 11h, é a vez dos clientes Santander gerais. Para o público geral, as vendas começam na quarta-feira, 28, também às 11 horas.
Os ingressos serão vendidos no site Ticketmaster Brasil, custando a partir de R$ 265. No site também serão disponibilizados pacotes VIPS com condições especiais.
Confira os valores dos ingressos para a turnê "Together, Togueter"
Arquibancada
- R$530 (inteira) e R$265 (meia-entrada)
Pista
- R$700 (inteira) e R$350 (meia-entrada)
Cadeira Superior
- R$800 (inteira) e R$400 (meia-entrada)
Cadeira Inferior
- R$880 (inteira) e R$440 (meia-entrada)
Pit Circle
- R$1.410,00/ R$705 (meia-entrada)
Pit Disco
- R$1.410 (inteira) e R$705 (meia-entrada)
Pit Kiss
- R$1.410 (inteira) e R$705 (meia-entrada)
Pit Square
- R$1.410 (inteira) e R$705 (meia-entrada)