Harry Styles vem ao Brasil em 2026 para shows da nova turnê

Harry Styles vem ao Brasil em julho de 2026 / Crédito: Lloyd Wakefield/ Divulgação

O britânico Harry Styles anunciou nesta quinta-feira, 22, os shows da sua nova turnê "Together, Together", com realização em 2026. O Brasil está entre os seis países que devem receber o tour, com data marcada para 17 e 18 de julho, em São Paulo, no Estádio MurumBIS. O evento terá a banda norte-americana Fcukers, que fará o show de abertura.

Além de São Paulo, Amsterdã, na Holanda; Londres, no Reino Unido; Cidade do México, no México; Nova York, nos Estados Unidos; Melbourne e Sydney, na Austrália, estão na agenda da turnê.

Leia também | Silvero Pereira debate violência, infância e preconceito em peça no TJA A última passagem do cantor britânico ao Brasil foi em 2022, quando se apresentou também em São Paulo, no Estádio Allianz Parque. Harry Styles irá lançar novo disco em março Na sexta-feira, 16, o cantor anunciou, nas suas redes sociais, o lançamento do seu novo disco "Kiss All The Time", para 6 de março. O álbum terá 12 faixas e foi produzido por Kid Harpoon, mesmo produtor dos anteriores: "Harry Styles", "Harry´s House" e "Fine Line".