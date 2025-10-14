Morre D’Angelo, referência do neo soul e R&B mundial, aos 51 anos

Vencedor do Grammy e referência do neo soul, D’Angelo morreu nesta terça,14, após batalha contra o câncer / Crédito: Frans Schellekens/Redferns/ Divulgação

O cantor e compositor norte-americano D’Angelo, um dos nomes mais influentes do R&B e do neo soul, morreu nesta terça-feira, 14, aos 51 anos, vítima de um câncer no pâncreas. A informação foi confirmada por sua família, que descreveu a perda como o fim de uma “luz brilhante” e pediu privacidade durante o luto.

Quem foi D'Angelo Michael D'Angelo Archer, nascido na Virgínia, foi um dos artistas que redefiniram a música negra nos anos 1990. Com o álbum de estreia "Brown Sugar" (1995), ele trouxe frescor e profundidade a uma nova geração que unia a cadência do soul clássico às batidas do hip hop e à poesia introspectiva da juventude urbana. Ao lado de Erykah Badu, Maxwell e Lauryn Hill, D'Angelo se tornou um dos pilares do neo soul, movimento que colocou o sentimento de volta no centro da música popular. O cantor venceu quatro Grammys e conquistou público e crítica com obras marcantes como "Voodoo" (2000) e "Black Messiah" (2014).

"Voodoo", seu segundo disco, foi um marco de experimentação e sensualidade, especialmente pela faixa “Untitled (How Does It Feel)”, cuja performance se tornou símbolo de uma geração.

Já "Black Messiah" marcou seu retorno triunfal após 14 anos de silêncio, combinando lirismo, espiritualidade e discurso político em um álbum aclamado que lhe rendeu mais dois Grammys. D’Angelo e a luta discreta contra o câncer Nos últimos meses, o artista enfrentava discretamente o avanço da doença. Segundo a revista People, D’Angelo passou as últimas semanas sob cuidados paliativos, após uma longa internação. Em maio, ele cancelou uma apresentação no festival Roots Picnic, informando que se recuperava de uma cirurgia e que pretendia “voltar aos palcos em breve”.