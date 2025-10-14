Morre D’Angelo, referência do neo soul e R&B mundial, aos 51 anos

Morre D’Angelo, referência do neo soul e R&B mundial, aos 51 anosCantor e compositor lutava contra um câncer no pâncreas e foi um dos nomes que transformaram o R&B nos anos 1990
O cantor e compositor norte-americano D’Angelo, um dos nomes mais influentes do R&B e do neo soul, morreu nesta terça-feira, 14, aos 51 anos, vítima de um câncer no pâncreas.
A informação foi confirmada por sua família, que descreveu a perda como o fim de uma “luz brilhante” e pediu privacidade durante o luto.
Quem foi D’Angelo
Michael D’Angelo Archer, nascido na Virgínia, foi um dos artistas que redefiniram a música negra nos anos 1990. Com o álbum de estreia “Brown Sugar” (1995), ele trouxe frescor e profundidade a uma nova geração que unia a cadência do soul clássico às batidas do hip hop e à poesia introspectiva da juventude urbana.
Ao lado de Erykah Badu, Maxwell e Lauryn Hill, D’Angelo se tornou um dos pilares do neo soul, movimento que colocou o sentimento de volta no centro da música popular.
O cantor venceu quatro Grammys e conquistou público e crítica com obras marcantes como “Voodoo” (2000) e “Black Messiah” (2014).
"Voodoo", seu segundo disco, foi um marco de experimentação e sensualidade, especialmente pela faixa “Untitled (How Does It Feel)”, cuja performance se tornou símbolo de uma geração.
Já "Black Messiah" marcou seu retorno triunfal após 14 anos de silêncio, combinando lirismo, espiritualidade e discurso político em um álbum aclamado que lhe rendeu mais dois Grammys.
D’Angelo e a luta discreta contra o câncer
Nos últimos meses, o artista enfrentava discretamente o avanço da doença. Segundo a revista People, D’Angelo passou as últimas semanas sob cuidados paliativos, após uma longa internação. Em maio, ele cancelou uma apresentação no festival Roots Picnic, informando que se recuperava de uma cirurgia e que pretendia “voltar aos palcos em breve”.
O cantor deixa dois filhos e uma filha. A mãe de seu primogênito, a cantora Angie Stone, com quem compartilhou parcerias, morreu em março deste ano, vítima de um acidente de carro.
Na nota oficial, a família agradeceu as homenagens e reforçou o legado deixado pelo artista:
“A estrela brilhante da nossa família apagou sua luz para nós nesta vida… Estamos com o coração partido, mas eternamente gratos pelo legado de música extraordinariamente emocionante que ele deixa para o mundo”.