Grammy 2026: quem são os favoritos nas principais categorias?

Favoritos em diferentes categorias, Lady Gaga e Bruno Mars se uniram em dueto romântico com estética vintage para música do Mayher, que pode vencer Álbum do Ano. Confira concorrentes e favoritas de outras categorias / Crédito: Divulgação/Interscope

Resumo Quatro prêmios compõem as principais categorias do Grammy, sendo elas: Álbum do Ano, Gravação do Ano, Música do Ano e Artista Revelação

Lady Gaga, Bad Bunny e Kendrick Lamar despontam como favoritos a Álbum do Ano

Bruno Mars pode vencer pela quarta vez a categoria de Gravação do Ano

Golden pode ser a primeira música de k-pop a vencer Música do Ano

Leon Thomas, Olivia Dean e Lola Young são os favoritos à Artista Revelação A principal premiação da indústria musical norte-americana, o Grammy 2026, será realizado no próximo domingo, 1º de fevereiro, em Los Angeles. A 68ª edição reúne alguns dos lançamentos mais comentados do último ano, misturando veteranos consagrados e artistas em ascensão.

Dentre as categorias, quatro se destacam como as principais, compondo um grupo conhecido como “Big Four”, “quatro grandes” em tradução direta. São elas: Álbum do Ano, Gravação do Ano, Música do Ano e Artista Revelação.

A seguir, veja quais artistas indicados são os favoritos nas categorias principais: Grammy 2026: quem são os favoritos a ganhar Álbum do Ano? Segundo veículos especializados, como a Billboard, a disputa de Álbum do Ano em 2026 está entre os álbuns "Debí Tirar Más Fotos" de Bad Bunny, "Mayhem" de Lady Gaga e "GNX" de Kendrick Lamar.

Caso Bad Bunny ganhe, será o primeiro totalmente em espanhol a vencer na categoria, enquanto a vitória de Kendrick representa a terceira conquista de um álbum de hip-hop. A expectativa, porém, se concentra na possibilidade de Lady Gaga levar o prêmio, cuja vitória seria a primeira em qualquer uma das quatro principais categorias. Alguns apontam que a disputa está entre ela e Bad Bunny, devido ao desempenho crítico e comercial de ambos os álbuns em seus respectivos gêneros.

Entretanto, Kendrick Lamar chega com força na corrida após ter sido indicado quatro vezes na categoria. A última vitória de um álbum de hip-hop foi de Speakerboxxx/The Love Below, do OutKast, em 2005, representando um hiato de mais de 20 anos no gênero. Além desses, outros indicados ao Álbum do Ano são: Swag, de Justin Bieber

Man’s Best Friend, de Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out, do Clipse

Mutt, de Leon Thomas

CHROMAKOPIA, de Tyler, the Creator Grammy 2026: quem são os favoritos a ganhar Gravação e Música do Ano? Em Gravação do Ano, o embate entre Lady Gaga e Kendrick Lamar se repete, com o feat do rapper com a cantora SZA. Para fechar a tríade de favoritos, está “APT.”, sucesso de Bruno Mars com Rosé, do grupo Blackpink.

Gaga concorre na categoria com “Abracadabra”, o segundo single do álbum Mayhem que se tornou um dos seus maiores sucessos recentes. A canção foi performada no histórico show de Copacabana e também ganhou uma versão acústica, marcando o retorno da cantora ao “pop sombrio” que a levou ao auge. A estrela pop americana Lady Gaga apresentou Abracadabra durante seu show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, em 3 de maio de 2025 Crédito: MAURO PIMENTEL/ AFP Kendrick e SZA disputam com a música “Luther”, que pode ser a primeira colaboração entre homem e mulher a vencer a categoria desde “Somebody That I Used to Know” em 2013.