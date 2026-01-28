Grammy 2026: quem são os favoritos nas principais categorias?

Quem são os favoritos a ganhar o Grammy 2026? Confira principais categoriasPremiação será realizada no dia 1º de fevereiro em Los Angeles e conta com artistas premiados encabeçando a lista de favoritos nas categorias principais; veja quais
Resumo
Lady Gaga, Bad Bunny e Kendrick Lamar despontam como favoritos a Álbum do Ano
Bruno Mars pode vencer pela quarta vez a categoria de Gravação do Ano
Golden pode ser a primeira música de k-pop a vencer Música do Ano
Leon Thomas, Olivia Dean e Lola Young são os favoritos à Artista Revelação
A principal premiação da indústria musical norte-americana, o Grammy 2026, será realizado no próximo domingo, 1º de fevereiro, em Los Angeles. A 68ª edição reúne alguns dos lançamentos mais comentados do último ano, misturando veteranos consagrados e artistas em ascensão.
Dentre as categorias, quatro se destacam como as principais, compondo um grupo conhecido como “Big Four”, “quatro grandes” em tradução direta. São elas: Álbum do Ano, Gravação do Ano, Música do Ano e Artista Revelação.
A seguir, veja quais artistas indicados são os favoritos nas categorias principais:
Grammy 2026: quem são os favoritos a ganhar Álbum do Ano?
Segundo veículos especializados, como a Billboard, a disputa de Álbum do Ano em 2026 está entre os álbuns “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny, “Mayhem” de Lady Gaga e “GNX” de Kendrick Lamar.
Caso Bad Bunny ganhe, será o primeiro totalmente em espanhol a vencer na categoria, enquanto a vitória de Kendrick representa a terceira conquista de um álbum de hip-hop.
A expectativa, porém, se concentra na possibilidade de Lady Gaga levar o prêmio, cuja vitória seria a primeira em qualquer uma das quatro principais categorias. Alguns apontam que a disputa está entre ela e Bad Bunny, devido ao desempenho crítico e comercial de ambos os álbuns em seus respectivos gêneros.
Entretanto, Kendrick Lamar chega com força na corrida após ter sido indicado quatro vezes na categoria. A última vitória de um álbum de hip-hop foi de Speakerboxxx/The Love Below, do OutKast, em 2005, representando um hiato de mais de 20 anos no gênero.
Além desses, outros indicados ao Álbum do Ano são:
- Swag, de Justin Bieber
- Man’s Best Friend, de Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out, do Clipse
- Mutt, de Leon Thomas
- CHROMAKOPIA, de Tyler, the Creator
Grammy 2026: quem são os favoritos a ganhar Gravação e Música do Ano?
Em Gravação do Ano, o embate entre Lady Gaga e Kendrick Lamar se repete, com o feat do rapper com a cantora SZA. Para fechar a tríade de favoritos, está “APT.”, sucesso de Bruno Mars com Rosé, do grupo Blackpink.
Gaga concorre na categoria com “Abracadabra”, o segundo single do álbum Mayhem que se tornou um dos seus maiores sucessos recentes. A canção foi performada no histórico show de Copacabana e também ganhou uma versão acústica, marcando o retorno da cantora ao “pop sombrio” que a levou ao auge.
Kendrick e SZA disputam com a música “Luther”, que pode ser a primeira colaboração entre homem e mulher a vencer a categoria desde “Somebody That I Used to Know” em 2013.
Já se a vitória for para “APT.”, será a quarta vez que Bruno Mars ganha a categoria, além da primeira que um artista do Kpop conquista alguma das categorias principais do prêmio.
Os demais indicados em Gravação do Ano são:
- DtMF, de Bad Bunny
- Manchild, de Sabrina Carpenter
- Anxiety, de Doechii
- The Subway, de Chappell Roan
Na categoria de Música do Ano, alguns indicados se repetem, mas o destaque e favoritismo apontam para a música “Golden” do filme Guerreiras do K-Pop, interpretada por Audrey Nuna, Ejae e Rei Ami.
Caso leve o prêmio, essa seria a primeira música do gênero a vencer na categoria e a segunda música de um filme desde “What Was I Made For”, de Billie Eilish para o filme “Barbie”.
Os outros indicados para Música do Ano são:
- Luther, de Kendrick Lamar e SZA
- Abracadabra, de Lady Gaga
- DtMF, de Bad Bunny
- Manchild, de Sabrina Carpenter
- Wildflower, de Billie Eilish
Grammy 2026: quem é o favorito a ganhar Artista Revelação?
Chamada no original de Best New Artist, a categoria de Artista Revelação está entre três indicados que se destacaram ao longo do ano: Olivia Dean, Leon Thomas e Lola Young.
Mais conhecido pelo seu trabalho na série da Nickelodeon, Brilhante Victória, Leon Thomas conquistou seis indicações no Grammy, incluindo de Álbum do Ano por Mutt. Isso representa seu maior trunfo, considerando que o álbum de Olivia Dean foi lançado apenas após o período de elegibilidade e Lola Young se afastou de aparições públicas para focar em sua saúde mental.
Além deles, outros artistas e grupos conhecidos foram indicados, como Katseye, The Marías, Addison Rae, sombr e Alex Warren.
Grammy 2026: quais são os critérios das categorias principais?
Reconhecidas como as categorias principais do Grammy, o “Big Four” representa os prêmios de maior prestígio, incluindo outras duas categorias que ficam “à parte”, mas com o mesmo senso de importância. São elas, Produtor do Ano, criada em 1975, e Compositor do Ano, criada em 2023.
A seguir, veja quais são os critérios de premiação das categorias principais:
- Álbum do Ano: Premia o performer, compositores e o time de produção do álbum inteiro, considerando qualidade e relevância artística. É a principal categoria, sendo a que os artistas mais se empenham em fazer campanha.
- Gravação do Ano: Premia o performer e o time de produção da música em questão, considerando a qualidade artística dela e a sua performance.
- Música do Ano: Premia o compositor, focando mais no processo criativo da música ganhadora.
- Artista Revelação: Premia um artista sem referenciar uma música ou álbum específico, levando em conta seu desempenho e relevância artística durante o ano em questão.
Dentre essas categorias, apenas dois artistas ganharam todas as quatro em um único ano, sendo eles:
- Christopher Cross em 1981 com seu álbum auto-intitulado e o single “Sailing”, e
- Billie Eilish em 2020 com o álbum “When We all Fall Asleep, Where Do We Go” e o single “Bad Guy”.