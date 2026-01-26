Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Baú da Taty Festival é realizado no Cariri em março

Baú da Taty Festival acontece no Cariri com Walkyria Santos e Silvânia & Berg

Festival acontece em 21 de março, em Juazeiro do Norte, celebrando sucessos do forró com três atrações
Atualizado às Autor Carolina Passos
Tipo Notícia

O forró que marcou gerações vai ecoar no Cariri no mês de março. Juazeiro do Norte recebe, no dia 21, um sábado, o Baú da Taty Festival, evento que reúne Taty Girl, Walkyria Santos e Silvânia & Berg em uma noite dedicada aos sucessos que atravessaram décadas e ajudaram a moldar a identidade do gênero no Nordeste.

Concebido para revisitar diferentes fases da trajetória de Taty Girl, o projeto propõe um mergulho em canções que se tornaram populares em todo o Brasil.

No palco, a cantora assume o papel de anfitriã, costurando memórias musicais que dialogam com sua própria história e com a do forró contemporâneo, ao lado de nomes que também carregam ligação com o público.

O festival acontece no Praia Park Hotel, espaço que passa a integrar o circuito de grandes eventos musicais da região.

A proposta é reunir, em uma mesma noite, diferentes vozes e fases do gênero, em um encontro marcado pela nostalgia e pela celebração.

Baú da Taty Festival Cariri

  • Quando: sábado, 21 de março
  • Onde: Praia Park Hotel (Rua Gomes de Matos, s/n - Planalto, Juazeiro do Norte)
  • Quanto: a partir de R$ 40
  • Vendas: virtual ticket

