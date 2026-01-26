Baú da Taty Festival é realizado no Cariri em março

Festival acontece em 21 de março, em Juazeiro do Norte, celebrando sucessos do forró com três atrações

O forró que marcou gerações vai ecoar no Cariri no mês de março. Juazeiro do Norte recebe, no dia 21, um sábado, o Baú da Taty Festival, evento que reúne Taty Girl, Walkyria Santos e Silvânia & Berg em uma noite dedicada aos sucessos que atravessaram décadas e ajudaram a moldar a identidade do gênero no Nordeste.

Concebido para revisitar diferentes fases da trajetória de Taty Girl, o projeto propõe um mergulho em canções que se tornaram populares em todo o Brasil.