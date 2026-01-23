Visibilidade Trans: confira programação em alusão à data em Fortaleza

Visibilidade Trans: confira programação em alusão à data em FortalezaDia Nacional da Visibilidade Trans é celebrado em 29 de janeiro; veja programação que ocorre ao longo do mês em alusão à data em equipamentos de Fortaleza
O mês de janeiro, dedicado à Visibilidade Trans — data celebrada no dia 29 —, traz programações culturais em diferentes equipamentos de Fortaleza.
Até a última quinta-feira do mês, o Vila das Artes dá continuidade à agenda em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, com aulas, rodas de conversa, sessões de cinema e competição ballroom. O equipamento da Prefeitura deu início à programação no dia 21.
O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura também recebe show, mostra de cinema e exposição que dão destaque a artistas trans. A cantora e compositora Vivazz leva ao espaço o show “Vai Doer Bem Mais” na sexta-feira, 30, e a 12ª Mostra RetroExpectativa segue exibindo filmes protagonizados por atrizes e personagens trans até 4 de fevereiro.
A exposição fotográfica "Diamantes Negros", cuja abertura ocorre nesta sexta-feira, 23, no CDMac, retrata pessoas trans sob uma perspectiva de dignidade e pertencimento. A mostra é realizada pelo Negruras – Pesquisa e Cultura das Ancestralidades Negras Cearenses.
No Centro Cultural Bom Jardim, "A Primeira Galeria do Mundo" reúne obras de 15 artistas trans, travestis e não-bináries, com curadoria de Bárbada Banida e Sy Gomes. A abertura da exposição ocorre no sábado, 24.
Outra mostra em cartaz no Mês da Visibilidade Trans é “Céu da boca da noite”, primeira exposição individual de Gi Monteiro. O conjunto de pinturas, desenhos, tecidos, esculturas, fotografias e instalações ficam na Galeria Cave até 28 de fevereiro.
Segundo material enviado à imprensa pela galeria, os trabalhos "apresentam a pesquisa da artista sobre o escuro como possibilidade poética de liberdade" com a proposta de realizar "uma reparação histórica de justiça social para corpos negros e trans".
Visibilidade Trans em Fortaleza: veja programação
Aula de Face, com Cailly Bodega
- Quando: quarta-feira, 28, das 17h às 19 horas
- Onde: Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro)
- Gratuito
Aula de Vogue Femme, com Legendary Taniyah Cabal
- Quando: quarta-feira, 28, das 19h às 21 horas
- Onde: Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro)
- Gratuito
“Salão de Baile: This Is Ballroom”
- O que: Exibição do longa “Salão de Baile: This Is Ballroom”
- Quando: quinta-feira, 29, às 17 horas
- Onde: Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro)
- Classificação indicativa: 14 anos
- Gratuito
Ballroom "T de TransBall 2"
- O que: competição de moda, estética e performance
- Quando: quinta-feira, 29, das 18h30 às 22h30min
- Onde: Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro)
- Classificação indicativa: 16 anos
- Gratuito
Show Vivazz
- O que: show da cantora e compositora Vivazz
- Quando: sexta-feira, 30, às 19h30min
- Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar , 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) via Sympla
Abertura da exposição Diamantes Negros
- Quando: sexta-feira, 23, às 17h30min
- Visitação: até 28 de fevereiro
- Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Gratuito
12ª Mostra RetroExpectativa
- Quando: até quarta-feira, 4 de fevereiro
- Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar , 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira)
- Mais informações e programação: no Instagram @cinemadodragao
A Primeira Galeria do Mundo
- Quando: abertura no sábado, 24, a partir das 16 horas.
- Horário de visitação: de terça-feira a sábado, das 15h às 20 horas
- Onde: Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)
- Gratuito
Exposição "Céu da boca da noite"
- Quando: até 28 de fevereiro
- Horário de visitação: terça a sexta, das 13h às 19 horas, e sábado, de 10h às 14 horas
- Onde: Cave Galeria (Rua Pereira Valente, 757 - Meireles)
- Mais informações: no Instagram @cave
- Gratuito