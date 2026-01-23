Visibilidade Trans: confira programação em alusão à data em Fortaleza

Dragão do Mar e galeria Cave são alguns dos equipamentos que realizam programação cultural em homenagem ao Mês da Visibilidade Trans / Crédito: Davi Carneiro/Pedro Bessa/Divulgação

O mês de janeiro, dedicado à Visibilidade Trans — data celebrada no dia 29 —, traz programações culturais em diferentes equipamentos de Fortaleza. Até a última quinta-feira do mês, o Vila das Artes dá continuidade à agenda em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, com aulas, rodas de conversa, sessões de cinema e competição ballroom. O equipamento da Prefeitura deu início à programação no dia 21.

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura também recebe show, mostra de cinema e exposição que dão destaque a artistas trans. A cantora e compositora Vivazz leva ao espaço o show "Vai Doer Bem Mais" na sexta-feira, 30, e a 12ª Mostra RetroExpectativa segue exibindo filmes protagonizados por atrizes e personagens trans até 4 de fevereiro. A exposição fotográfica "Diamantes Negros", cuja abertura ocorre nesta sexta-feira, 23, no CDMac, retrata pessoas trans sob uma perspectiva de dignidade e pertencimento. A mostra é realizada pelo Negruras – Pesquisa e Cultura das Ancestralidades Negras Cearenses.

No Centro Cultural Bom Jardim, "A Primeira Galeria do Mundo" reúne obras de 15 artistas trans, travestis e não-bináries, com curadoria de Bárbada Banida e Sy Gomes. A abertura da exposição ocorre no sábado, 24. Outra mostra em cartaz no Mês da Visibilidade Trans é “Céu da boca da noite”, primeira exposição individual de Gi Monteiro. O conjunto de pinturas, desenhos, tecidos, esculturas, fotografias e instalações ficam na Galeria Cave até 28 de fevereiro. Segundo material enviado à imprensa pela galeria, os trabalhos "apresentam a pesquisa da artista sobre o escuro como possibilidade poética de liberdade" com a proposta de realizar "uma reparação histórica de justiça social para corpos negros e trans".