Taty Girl celebra nova fase e anuncia que será avó pela 1ª vez

Cantora cearense e ícone do forró, Taty Girl será avó. Ícaro Martins, primogênito da artista, espera o primeiro filho com Clara Cavalcante
A cantora Taty Girl anunciou nesta quarta-feira, 21, que vai viver, pela primeira vez, a experiência de ser avó.

A novidade foi compartilhada pela própria artista em seu perfil no Instagram, onde celebrou a chegada de um novo integrante na família com uma mensagem marcada por emoção, fé e gratidão.

O bebê é filho de Ícaro Martins, primogênito da cantora, com a companheira Clara Cavalcante.

Na postagem, Taty Girl contou que o momento representa a realização de um sonho pessoal e destacou a felicidade ao ver o filho iniciar uma nova etapa da vida.

“Meu filhinho, meu primogênito, vai ser papai”, escreveu ao anunciar a gestação.

Ainda na legenda, a cantora também fez referências à sua fé, agradecendo a Deus pelo momento vivido e pela alegria que, segundo ela, tomou conta da família.

“Que alegria, Senhor Jesus, eu vou ser vovó. Que sonho”, declarou, afirmando sentir-se grata por cada detalhe desse novo ciclo.

Taty Girl ainda deixou uma mensagem de carinho ao casal, desejando saúde ao bebê e celebrando a união de Ícaro e Clara.

A publicação rapidamente repercutiu entre fãs, amigos e colegas de profissão, que lotaram os comentários com mensagens de carinho e felicitações.

Conhecida por sua trajetória no forró e pela forte ligação com o público, a cantora agora celebra um novo papel fora dos palcos: o de avó, em um momento que ela define como de plenitude e alegria familiar.

