Taty Girl celebra nova fase e anuncia que será avó pela 1ª vez

Taty Girl celebra nova fase e anuncia que será avó pela 1ª vezCantora cearense e ícone do forró, Taty Girl será avó. Ícaro Martins, primogênito da artista, espera o primeiro filho com Clara Cavalcante
A cantora Taty Girl anunciou nesta quarta-feira, 21, que vai viver, pela primeira vez, a experiência de ser avó.
A novidade foi compartilhada pela própria artista em seu perfil no Instagram, onde celebrou a chegada de um novo integrante na família com uma mensagem marcada por emoção, fé e gratidão.
O bebê é filho de Ícaro Martins, primogênito da cantora, com a companheira Clara Cavalcante.
Na postagem, Taty Girl contou que o momento representa a realização de um sonho pessoal e destacou a felicidade ao ver o filho iniciar uma nova etapa da vida.
“Meu filhinho, meu primogênito, vai ser papai”, escreveu ao anunciar a gestação.
Ainda na legenda, a cantora também fez referências à sua fé, agradecendo a Deus pelo momento vivido e pela alegria que, segundo ela, tomou conta da família.
“Que alegria, Senhor Jesus, eu vou ser vovó. Que sonho”, declarou, afirmando sentir-se grata por cada detalhe desse novo ciclo.
Taty Girl ainda deixou uma mensagem de carinho ao casal, desejando saúde ao bebê e celebrando a união de Ícaro e Clara.
A publicação rapidamente repercutiu entre fãs, amigos e colegas de profissão, que lotaram os comentários com mensagens de carinho e felicitações.
Conhecida por sua trajetória no forró e pela forte ligação com o público, a cantora agora celebra um novo papel fora dos palcos: o de avó, em um momento que ela define como de plenitude e alegria familiar.