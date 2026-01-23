Comentário sobre Oscar põe diretor espanhol na mira do Brasil

Oliver Laxe, diretor espanhol / Crédito: Foto por KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O clima de celebração do cinema brasileiro na corrida pelo Oscar 2026 acabou atravessado por uma declaração vinda da Espanha.

Durante participação no talk show “La Revuelta”, o diretor Oliver Laxe, 43 anos, responsável pelo longa “Sirt”, ironizou as indicações conquistadas por “O Agente Secreto”, filme de Kleber Mendonça Filho que concorre diretamente com sua obra na categoria de Melhor Filme Internacional.



Ao comentar a forte presença do Brasil na premiação deste ano, Laxe atribuiu as nomeações ao que chamou de “ultranacionalismo” dos votantes brasileiros na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Em tom de deboche, o cineasta afirmou que, se o Brasil inscrevesse “um sapato” no Oscar, ainda assim receberia votos suficientes para ser indicado, uma fala apresentada como brincadeira, mas recebida como provocação. A declaração ganhou repercussão imediata por ocorrer justamente no ano em que o cinema brasileiro alcança um marco histórico na premiação.

As indicações do Brasil O filme "O Agente Secreto" soma indicações importantes, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Direção de Elenco, consolidando a maior presença do País em uma única edição do Oscar. Já Adolpho Veloso, brasileiro que atua como diretor de fotografia, foi indicado ao Oscar pelo trabalho desenvolvido no longa-metragem "Sonhos de Trem" - lançado em novembro pela plataforma de streaming Netflix.

A resposta dos brasileiros não demorou

