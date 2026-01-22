O Agente Secreto está na Netflix? Saiba onde assistir ao filme

O Agente Secreto é um thriller político ambientado no Recife de 1977 / Crédito: Divulgação/VitrineFilmes

O longa brasileiro "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, foi oficialmente indicado em quatro categorias da 98ª edição do Oscar. Competindo em Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Direção de Elenco e Melhor Filme Internacional, a cerimônia está marcada para 15 de março de 2026 em Los Angeles, nos Estados Unidos.

As indicações representam uma das maiores conquistas recentes do cinema nacional na história da premiação, colocando a produção brasileira lado a lado com obras internacionais de amplo reconhecimento.

Confira a seguir onde assistir ao filme premiado e se será lançado nas plataformas digitais. Leia mais Oscar 2026: ‘O Agente Secreto’ atualiza legado de ‘Cidade de Deus’ Sobre o assunto Oscar 2026: ‘O Agente Secreto’ atualiza legado de ‘Cidade de Deus’ O Agente Secreto é um thriller político ambientado no Recife de 1977, período marcado pela ditadura militar.

O roteiro acompanha o personagem Marcelo, vivido por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal em busca de tranquilidade, mas se vê envolvido em uma teia de conspirações e segredos que atravessam a vida política e social brasileira. Além de Wagner Moura, o elenco inclui nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho, entre outros. A produção já conquistou prêmios em importantes festivais e premiações internacionais, incluindo Globo de Ouro e Critics Choice Awards, e reforçou sua temporada de premiações como uma das apostas brasileiras ao Oscar.

Onde assistir ao filme O Agente Secreto No momento, O Agente Secreto não está disponível em plataformas de streaming nem em serviços digitais de aluguel ou compra. A produção ainda está em cartaz em salas de cinema do Brasil, após sua estreia em 6 de novembro de 2025, com distribuição da Vitrine Filmes. Redes que exibem o filme incluem: Sessões em grandes redes como Cinemark, Cinépolis, Cineflix, Cinesystem e Kinoplex;



Exibições em salas independentes e cinemas locais em diversas cidades. Promoções especiais de ingresso têm sido organizadas em algumas cidades após as indicações ao Oscar, com preços promocionais em sessões selecionadas.