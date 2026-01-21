Isis Valverde é indicada ao Framboesa de Ouro 2026

Isis Valverde é indicada ao Framboesa de Ouro 2026Nome de destaque na teledramaturgia nacional, Isis Valverde concorre a Pior Atriz Coadjuvante por papel no filme internacional "Código Alarum"
A atriz brasileira Isis Valverde entrou para a lista de indicados ao Framboesa de Ouro 2026, premiação que destaca os piores desempenhos artísticos e produções do cinema no último ano.
Ela concorre na categoria Pior Atriz Coadjuvante por sua atuação no filme de espionagem “Código Alarum”, produção internacional estrelada por Sylvester Stallone e lançada em 2025.
A indicação marca a presença do Brasil entre os nomeados da premiação conhecida pelo tom satírico e crítico à indústria cinematográfica.
Nome de destaque na teledramaturgia nacional, Isis consolidou sua carreira em sucessos da TV, como “Sinhá Moça”, “Avenida Brasil” e “A Força do Querer”, além da série “O Canto da Sereia”.
Em “Código Alarum”, a atriz interpreta Bridgette, uma médica francesa que se torna aliada de um casal de ex-agentes secretos envolvidos em uma trama de perseguição após presenciarem a queda de um avião em um resort isolado.
O longa-metragem acompanha a caçada a esses personagens e a tentativa de sobrevivência diante de forças misteriosas, com Stallone vivendo Chester, uma figura-chave no desenrolar da história.
Edição de 2026 do Framboesa de Ouro chama atenção pela presença de nomes consagrados de Hollywood
Além da atriz brasileira, a edição de 2026 do Framboesa de Ouro chama atenção pela presença de nomes consagrados de Hollywood entre os indicados, incluindo vencedores do Oscar como Natalie Portman e Jared Leto.
Os filmes “Branca de Neve” (2025) e “Guerra dos Mundos” lideram as indicações, com seis nomeações cada, enquanto “Hurry Up Tomorrow”, estrelado por The Weeknd, aparece logo atrás, com cinco.
Os vencedores do Framboesa de Ouro serão anunciados no dia 14 de março, mantendo a tradição de revelar seus “premiados” pouco antes da cerimônia do Oscar.
Até lá, as indicações seguem repercutindo por expor grandes produções, estrelas consagradas e apostas de estúdios que não alcançaram o resultado esperado.
Lista de indicados ao Framboesa de Ouro 2026:
Pior Filme
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- Branca de Neve (2025)
- Star Trek: Section 31
- Guerra dos Mundos (2025)
Pior Ator
- Dave Bautista – In the Lost Lands
- Ice Cube – Guerra dos Mundos
- Scott Eastwood – Código Alarum
- Jared Leto – Tron: Ares
- Abel “The Weeknd” Tesfaye – Hurry Up Tomorrow
Pior Atriz
- Ariana DeBose – Love Hurts
- Milla Jovovich – In the Lost Lands
- Natalie Portman – Fountain of Youth
- Rebel Wilson – Bride Hard
- Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31
Pior Remake, Cópia ou Sequência
- Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado
- Five Nights at Freddy’s 2
- Smurfs
- Branca de Neve
- Guerra dos Mundos
Pior Atriz Coadjuvante
- Anna Chlumsky – Bride Hard
- Ema Horvath – The Strangers: Chapter 2
- Scarlet Rose Stallone – Gunslingers
- Kacey Rohl – Star Trek: Section 31
- Isis Valverde – Código Alarum
Pior Ator Coadjuvante
- Todos os sete anões artificiais – Branca de Neve
- Nicolas Cage – Gunslingers
- Stephen Dorff – Bride Hard
- Greg Kinnear – Off the Grid
- Sylvester Stallone – Código Alarum