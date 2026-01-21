Isis Valverde é indicada ao Framboesa de Ouro 2026

: Isis Valverde entra na lista do Framboesa de Ouro / Crédito: Aline Arruda/divulgação

A atriz brasileira Isis Valverde entrou para a lista de indicados ao Framboesa de Ouro 2026, premiação que destaca os piores desempenhos artísticos e produções do cinema no último ano. Ela concorre na categoria Pior Atriz Coadjuvante por sua atuação no filme de espionagem “Código Alarum”, produção internacional estrelada por Sylvester Stallone e lançada em 2025.

A indicação marca a presença do Brasil entre os nomeados da premiação conhecida pelo tom satírico e crítico à indústria cinematográfica. Nome de destaque na teledramaturgia nacional, Isis consolidou sua carreira em sucessos da TV, como “Sinhá Moça”, “Avenida Brasil” e “A Força do Querer”, além da série “O Canto da Sereia”. Em “Código Alarum”, a atriz interpreta Bridgette, uma médica francesa que se torna aliada de um casal de ex-agentes secretos envolvidos em uma trama de perseguição após presenciarem a queda de um avião em um resort isolado.

O longa-metragem acompanha a caçada a esses personagens e a tentativa de sobrevivência diante de forças misteriosas, com Stallone vivendo Chester, uma figura-chave no desenrolar da história. Edição de 2026 do Framboesa de Ouro chama atenção pela presença de nomes consagrados de Hollywood Além da atriz brasileira, a edição de 2026 do Framboesa de Ouro chama atenção pela presença de nomes consagrados de Hollywood entre os indicados, incluindo vencedores do Oscar como Natalie Portman e Jared Leto. Os filmes “Branca de Neve” (2025) e “Guerra dos Mundos” lideram as indicações, com seis nomeações cada, enquanto “Hurry Up Tomorrow”, estrelado por The Weeknd, aparece logo atrás, com cinco.