Indicados ao Oscar 2026: veja todos os rivais de O Agente Secreto

Filme iraniano "It Was Just an Accident", de Jafar Panahi, foi o vencedor da Palma de Ouro no 78º Festival de Cannes / Crédito: Cannes Film Festival/Divulgação

As indicações ao Oscar 2026 serão reveladas nesta quinta-feira, 22, em uma transmissão ao vivo realizada pelo perfil da instituição. A expectativa é que “O Agente Secreto” conquiste uma indicação em Melhor Filme Internacional após intensa campanha e vitórias em festivais de cinema, mas o longa tem seus concorrentes. Sendo uma das categorias mais importantes da premiação, os indicados a Melhor Filme Internacional sempre ressoam temas políticos importantes, trazendo destaque para a produção cinematográfica de outros países.

Resumo As indicações ao Oscar 2026 para Melhor Filme Internacional serão reveladas em breve.



'O Agente Secreto' é um dos fortes candidatos na categoria.



Principais concorrentes incluem 'Foi Apenas um Acidente' (França/Irã/Luxemburgo), premiado em Cannes.



'Valor Sentimental' (Noruega) e 'Sirâat' (Espanha) também são cotados, com premiações em festivais.



'A Única Saída' (Coreia do Sul) chega com boa recepção crítica e vitórias em festivais.



A Academia divulgou uma lista de 15 pré-selecionados para a categoria.

A seguir, confira quais são os principais filmes que podem ser rivais de “O Agente Secreto” no Oscar 2026: Oscar 2026: filme iraniano é o principal concorrente de O Agente Secreto Considerado um filme franco-iraniano-luxemburguês, “Foi Apenas um Acidente” despontou como o principal concorrente de “O Agente Secreto” pela sua aclamação crítica e pela história por trás da sua produção. Filmado de maneira ilegal pelo seu diretor, Jafar Panahi, o longa-metragem foi rodado em segredo e sem autorização do regime iraniano. Inclusive, as atrizes do filme não usam o hijab, vestuário obrigatório para mulheres segundo a lei no Irã.

Leia mais O duelo carinhoso entre Kleber Mendonça Filho e Jafar Panahi Sobre o assunto O duelo carinhoso entre Kleber Mendonça Filho e Jafar Panahi A produção se deu desse modo pelo histórico de Panahi, um crítico ferrenho ao governo local, preso três vezes por propaganda contra o sistema. Após a prisão em que ficou detido por 40 dias, Panahi foi liberado por conta da repercussão mundial, mas proibido de gravar e lançar filmes.