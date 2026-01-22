Indicados ao Oscar 2026: veja todos os rivais de O Agente Secreto

Indicados ao Oscar 2026: veja todos os rivais de O Agente SecretoCom a principal aposta sendo uma indicação em Melhor Filme Internacional, "O Agente Secreto" chega com gás, mas enfrenta fortes concorrentes. Conheça
As indicações ao Oscar 2026 serão reveladas nesta quinta-feira, 22, em uma transmissão ao vivo realizada pelo perfil da instituição. A expectativa é que “O Agente Secreto” conquiste uma indicação em Melhor Filme Internacional após intensa campanha e vitórias em festivais de cinema, mas o longa tem seus concorrentes.
Sendo uma das categorias mais importantes da premiação, os indicados a Melhor Filme Internacional sempre ressoam temas políticos importantes, trazendo destaque para a produção cinematográfica de outros países.
A seguir, confira quais são os principais filmes que podem ser rivais de “O Agente Secreto” no Oscar 2026:
Oscar 2026: filme iraniano é o principal concorrente de O Agente Secreto
Considerado um filme franco-iraniano-luxemburguês, “Foi Apenas um Acidente” despontou como o principal concorrente de “O Agente Secreto” pela sua aclamação crítica e pela história por trás da sua produção.
Filmado de maneira ilegal pelo seu diretor, Jafar Panahi, o longa-metragem foi rodado em segredo e sem autorização do regime iraniano. Inclusive, as atrizes do filme não usam o hijab, vestuário obrigatório para mulheres segundo a lei no Irã.
A produção se deu desse modo pelo histórico de Panahi, um crítico ferrenho ao governo local, preso três vezes por propaganda contra o sistema. Após a prisão em que ficou detido por 40 dias, Panahi foi liberado por conta da repercussão mundial, mas proibido de gravar e lançar filmes.
O longa conta a história de Vahid, um mecânico que sequestra Eghbal, um homem que ele acredita ser seu torturador da prisão, reconhecendo-o pelo som de sua perna protética, mas a única pista é a dúvida, levando-o a reunir outras vítimas para confirmar a identidade e decidir se ele é realmente o culpado.
No Festival de Cannes de 2025, “Foi Apenas um Acidente” conquistou o prêmio máximo, a Palma de Ouro, fazendo com que o longa fosse tido quase como certo na categoria de Melhor Filme Internacional.
Quem também compete com favoritismo na categoria é “Valor Sentimental”, dirigido por Joachim Trier, que tem como destaque as atuações de seu trio protagonista: Stellan Skarsgard, Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas. Em maio de 2025, o longa ganhou o prêmio Grand Prix no Festival de Cannes.
O longa é um drama familiar sobre Nora, uma atriz de teatro, e sua relação conturbada com seu pai, Gustav, um renomado diretor de cinema que reaparece após anos para fazer um filme autobiográfico, oferecendo a Nora o papel principal, mas ela recusa, e ele então escolhe uma estrela de Hollywood, forçando a família a enfrentar traumas e a complexa linha entre arte e vida.
Apesar de ter uma força nas categorias de atuação, o longa de Trier não possui uma narrativa por trás da obra que a impulsione, como Panahi e Kleber Mendonça Filho, ambos explorando questões relacionadas a regimes autoritários em seus respectivos países.
No entanto, após as indicações do diretor norueguês por “A Pior Pessoa do Mundo” em 2021, ele pode vir a ganhar por reincidência.
Além de “Valor Sentimental”, outros dois filmes completam a lista de favoritos à categoria: "Sirât", o representante da Espanha, e "A Única Saída", representante da Coréia do Sul. Ambos foram premiados em festivais de cinema pelo mundo, mas chegam a competição sem muita força, podendo surpreender caso ganhem.
Ainda assim, a imprensa internacional e plataformas de apostas, como Gold Derby, apontam que é quase certa a indicação dos dois.
Sirât, dirigido pelo espanhol Oliver Laxe, estreou em solo brasileiro como o filme de abertura da 49ª Mostra de Cinema de São Paulo, vindo como o vencedor do Prêmio do Júri de Cannes. Na trama, um pai e um filho vão a uma rave nas montanhas do Marrocos em busca da filha e irmã, respectivamente, Mar que desapareceu meses antes em uma dessas festas intermináveis.
Cercados por música eletrônica e por uma sensação crua e desconhecida de liberdade, eles saem distribuindo a foto da jovem. A esperança vai se apagando, mas os dois persistem e seguem um grupo de frequentadores rumo a uma última festa no deserto.
Já “A Única Saída”, dirigido por Park Chan-wook, conta a história de um homem que é abruptamente demitido da fábrica de papel onde trabalhou arduamente por muitos anos. Em sua busca cada vez mais desesperada por um novo emprego, ele acaba tomando uma decisão extrema.
O longa estreou no Festival de Veneza de 2025, em que competiu pelo Leão de Ouro, e venceu o Festival Internacional de Cinema de Toronto.
Um destaque do longa foi sua estreia com 100% de aprovação da crítica no agregador Rotten Tomatoes, no qual a obra foi elogiada pela combinação de humor negro e crítica social.
Oscar 2026: os pré-selecionados a Melhor Filme Internacional
Além dos favoritos, outros longas figuram entre os pré-selecionados.
Em 16 de dezembro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que 15 filmes avançam para a próxima rodada de votação na categoria de Filme Internacional do 98º Oscar. Filmes de 86 países ou regiões eram elegíveis na categoria.
Os filmes, listados em ordem alfabética por país ou região, são:
- Argentina, “Belén”
- Brasil, “O Agente Secreto”
- França, “Foi Apenas um Acidente”
- Alemanha, “Som da Queda”;
- Índia, “De Volta para Casa”
- Iraque, “O Bolo do Presidente”
- Japão, “Kokuho”
- Jordânia, “Tudo o Que Resta de Você”
- Noruega, “Valor Sentimental”
- Palestina, “Palestina 36”
- Coreia do Sul, “Sem Outra Escolha”
- Espanha, “Sirât”.
- Suíça, “Late Shift”
- Taiwan, “Left-Handed Girl”
- Tunísia, “The Voice of Hind Rajab”